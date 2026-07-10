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    “El nivel está en Europa”: el intenso cruce entre Casillas y Valdano por la presencia sudamericana en el Mundial

    El exportero español y exdelantero argentino protagonizaron un debate sobre qué parte del mundo presentaba el mejor nivel en Norteamérica 2026.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Captura de video.

    Una intensa discusión tuvieron el exportero Iker Casillas y el exdelantero Jorge Valdano en medio de la recta final del Mundial de Norteamérica 2026. El tema central sobre la supremacía entre el fútbol europeo y el sudamericano volvió a ser puesta al debate.

    Ambos exfutbolistas tuvieron un cruce en medio del programa “Los protagonistas” de TV Azteca. La temática apareció después de que se sugiriera el dominio de las selecciones de Europa en los cuartos de final con la presencia de Francia, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra y Suiza, mientras que en Sudamérica el único presente es Argentina. El otro integrante es Marruecos, de África.

    Por aquello, Casillas lanzó una frase que encendió la mecha. “El nivel está en Europa. Si pierden Argentina y Colombia, al final, todos son europeos”.

    Ante esto, Valdano no se quedó atrás. El campeón en México 1986 respondió con todo. “En Sudamérica tenemos a Alfredo Di Stéfano, Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi... y hemos dejado entrar a Johan Cruyff porque... alguno había que poner de Europa, ¿no?”.

    Fue entonces cuando el ex Real Madrid presentó un nuevo argumento, presentando a figuras europeas como Michel Platini, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane, Andrea Pirlo, Ferenc Puskás y Paco Gento. Sin embargo, Valdano volvió a responder con seguridad: “Nosotros de segundo escalón también tenemos una veintena”.

    A pesar de la discusión, que siempre se mantuvo en un ánimo cordial, más adelante dejaron en claro el respeto que se tienen entre sí. El exguardamete reveló que tiene una apuesta con Valdano que tiene a la Albiceleste como protagonista.

    Tengo una apuesta con Jorge de una cena para todos, que es que Argentina no gana el Mundial”, confesó.

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