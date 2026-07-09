Erling Haaland le quita peso a Noruega en el Mundial: “Toda la presión es para Inglaterra; son favoritos”

Noruega se consolidó como la gran revelación del Mundial 2026. Comandada por Erling Haaland, autor de siete anotaciones en la presente Copa del Mundo, el conjunto nórdico busca meterse entre los cuatro mejores del torneo. Este sábado 11 de julio se medirá con Inglaterra en los cuartos de final.

En ese sentido, en la previa del encuentro, la estrella de los Vikingos le sacó presión a su selección y se la depositó a los Tres Leones. Fiel a su estilo, continuó con un el perfil de las declaraciones que ha realizado durante el certamen.

“Todavía son muy bajas nuestras posibilidades. Creo que hay algunos claros favoritos y Inglaterra es uno de ellos. Así que toda la presión debería estar sobre los ingleses”, aseguró el Androide.

El delantero también pidió mantener la humildad y los pies sobre la tierra: “Creo que todos debemos mantenernos humildes, pero también tener confianza en que podemos avanzar”.

El impacto en Noruega y “un partido especial”

Por otra parte, Haaland se refirió a la relevancia para Noruega sobre la gesta que están realizando: “Definitivamente no esperaba esto. Incluso antes del partido contra Brasil no lo imaginaba. Estar ahora en unos cuartos de final con Noruega es algo bastante sorprendente, incluso para mí”, indicó.

“Jugar contra Brasil ya era algo increíble para los noruegos, pero ganarles y después enfrentar a Inglaterra en unos cuartos de final, es muy especial. Si ves lo que se está viviendo en Noruega, entiendes que esto no es algo normal para nosotros”, añadió.

El artillero, nacido en Leeds cuando su padre Alf-Inge Haaland jugaba en el equipo de la ciudad, destacó la relevancia del encuentro para él. “Es un partido especial, sin duda”, afirmó el delantero del Manchester City. “Para mí es súper especial porque juego en Inglaterra, nací en Inglaterra y además juego contra mis compañeros de equipo. Así que es un poco… no raro, pero es un partido curioso y va a ser genial“, complementó.

Finalmente, se refirió a la importancia de jugar una Copa del Mundo y al ambiente que se vive en el plantel noruego: “Poder jugar un Mundial es un enorme honor. Es un objetivo que tenía desde hace mucho tiempo y trato de disfrutar cada momento porque nada dura para siempre”.

“Es importante bromear y divertirse. Hay que entrenar bien y estar concentrados, pero también disfrutar el momento. Eso es lo que hemos hecho durante todo el Mundial”, sentenció.