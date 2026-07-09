Ministra Marín anuncia proyecto de Ley para fortalecer medidas cautelares de agresores de mujeres

El 2026 lleva poco más de seis meses, y durante ese periodo se han registrado 19 femicidios consumados en el país y 162 frustrados.

La cifra es alarmante, en consecuencia desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género anunciaron la presentación de un proyecto de Ley que busca endurecer las medidas cautelares de los imputados por estos y otros delitos que violenten a las mujeres.

La ministra de la cartera, Judith Marín, explicó que la iniciativa “fortalece las medidas cautelares y endurece también las consecuencias cuando se incumplen” .

Además, señaló que el proyecto busca que se “unifique y agilice los criterios en los distintos tribunales, porque queremos llegar de forma efectiva y eficiente para poder entregar la protección a las víctimas de violencia”.

El anuncio se da luego que se conociera la muerte de una joven de 19 años en la comuna de Puente Alto. La mujer fue encontrada sin vida en plena vía pública. Si bien el caso está en investigación, no se descarta un femicidio, considerando denuncias previas de la víctima.

Al respecto, Marín aseguró que junto al SernamEG están pendientes del caso. “Nuestros equipos ya se encuentran desplegados y atentos para interponer la querella si así corresponde, y para gestionar las medidas de reparación”, indicó.

Para prevenir y concientizar sobre la violencia de género, el ministerio lanzó una campaña titulada Ruta de Protección de las Mujeres en Chile. El objetivo, según señalaron desde la cartera, es sensibilizar en temas de protección hacia la mujer, generando espacios seguros y de apoyo.

PABLO

Para ello, la ministra Marín, junto a la subsecretaria de la cartera, Marcia Raphael; la seremi RM, Carol Espinaza y la directora regional de SernamEG, Patricia Olate, repartieron volantes a los transeúntes en el centro de Santiago.

Según señaló la secretaria de Estado, prevenir la violencia contra la mujer debe ser “una tarea de todos los días”.

Si sufres violencia de género puedes solicitar ayuda llamando a SernamEG 1455 (atención confidencial) y Whastsapp Mujer +569 9700700. Si es una emergencia (peligro inmediato), debes llamar al 133 de Carabineros, 134 de la PDI o al 149 de Fono Familia.