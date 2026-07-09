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    Junto a directiva DC: familiares de María Ignacia González y María Ercira Contreras se reúnen con ministro Alvarado

    “Creemos que no puede ser que en nuestro país desaparezcan personas sin saber qué es lo que ha ocurrido", señaló el presidente de la DC, Álvaro Ortiz.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La directiva nacional de la Democracia Cristiana, encabezada por su presidente, el diputado Álvaro Ortiz, y su secretaria nacional, Alejandra Krauss, sostuvo una reunión con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, junto a Javiera y Camila Gallegos, hijas de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, desaparecida desde el 15 de julio de 2025, y familiares de María Ercira Contreras, adulta mayor cuyo rastro se perdió en mayo de 2024.

    En la cita estuvo también el abogado Guillermo Pickering, que representa al partido en la causa por la desaparición de la concejala.

    Al término de la reunión, el diputado y timonel de la DC Álvaro Ortiz, valoró la disposición del ministro del Interior para recibir a las familias y escuchar sus inquietudes.

    “Hemos venido a solicitar al ministro, dentro de sus competencias, un compromiso aún mayor del Estado de Chile en estos casos”, explicó el presidente de la tienda falangista.

    Ortiz sostuvo que la desaparición de personas constituye una realidad que no puede ser normalizada en una democracia.

    “Creemos que no puede ser que en nuestro país desaparezcan personas sin saber qué es lo que ha ocurrido. No puede ser que, en plena democracia, personas que dedican su vida al servicio público desaparezcan y nada se sepa de ellas”, recalcó.

    El timonel democratacristiano explicó que la reunión no solo abordó el caso de la concejala María Ignacia González, sino también el de María Ercira Contreras, destacando que ambas situaciones representan una profunda preocupación para la colectividad.

    “Para nosotros, como Democracia Cristiana, son casos emblemáticos. Hemos acompañado a las familias desde hace tiempo, entregándoles apoyo y asesoría jurídica, porque este es un compromiso permanente de nuestro partido”, señaló.

    La dirigencia del partido opositor insistió en que el Estado debe desplegar todos los esfuerzos necesarios para garantizar verdad, justicia y el derecho de las familias a conocer el destino de sus seres queridos.

    Más sobre:María Ignacia GonzálezMaría Ercira Contreras

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