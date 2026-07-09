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    Accionistas de Cencosud aprueban un nuevo proceso de recompra de acciones

    En junio del año pasado, la firma impulsó un proceso de recompra de acciones y ahora cerró el inicio de otro.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La junta de accionistas de Cencosud aprobó un nuevo proceso de recompra de acciones; el anterior se realizó el año pasado también por esta altura del año.

    En la junta de accionistas extraordinaria, citada en mayo pasado, se aprobó el proceso de recompra de acciones, según se informó en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    Sobre el detalle, la firma explicó que la recompra es hasta un 5% de las acciones y que será el directorio el encargado de determinar el precio mínimo y máximo a pagar.

    Ante la CMF se comunicó que el objetivo del programa es de “inversión”.

    En tanto, de acuerdo a lo que se dijo en su momento, el plan “se enmarca en un contexto de subvaloración bursátil, junto con una visión positiva del mercado respecto de su potencial de valorización”.

    “Consideramos la recompra de acciones como una herramienta complementaria de retorno al accionista, en equilibrio con el crecimiento de nuestros negocios, las prioridades de inversión y una posición financiera sólida. Adicionalmente, las condiciones de mercado actuales refuerzan la necesidad de contar con esta opción de asignación de capital”, señaló Andrés Neely, CFO de Cencosud, en mayo pasado.

    Cencosud también dijo en ese momento que “la iniciativa busca optimizar la asignación de capital y aprovechar oportunidades de valorización de la compañía en el largo plazo, en línea con su foco en generación de valor sostenible y fortalecimiento competitivo. Este eventual programa es consistente con la política de la compañía de equilibrar una asignación disciplinada de capital entre crecimiento, solidez financiera y retorno a los accionistas”.

    Proceso anterior

    A finales de junio del 2025, Cencosud cerró un proceso de recompra de acciones, donde ofreció comprar 42.088.051 acciones de la sociedad, representativas de aproximadamente un 1,5% del total de las acciones de aquel momento y a un precio de $3.200 por acción.

    El proceso, vía una oferta firme en bloque (la “OFB”), superó el techo de la oferta en un 266,11%, según se informó en su momento.

    Más sobre:MercadosCencosud

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