SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    “Una cosa para hacer hoy... busquen mi nombre en Google”, escribió Erling Haaland en su cuenta de X, despertando la curiosidad de miles de usuarios.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google. Foto: Xinhua/Huang Zongzhi Huang Zongzhi

    El futbolista noruego Erling Haaland no solo está haciendo historia en el Mundial 2026.

    Además de ser uno de los personajes más relevantes en redes sociales mientras se juega el campeonato, ahora también captó la atención de internet con una curiosa sorpresa escondida en Google.

    El propio atacante del Manchester City fue quien despertó la curiosidad de sus seguidores.

    Durante la mañana de este jueves, publicó un breve mensaje en su cuenta de X: “Una cosa para hacer hoy... busquen mi nombre en Google”.

    La animación de Haaland

    Quienes siguieron la recomendación se encontraron con un homenaje al estilo vikingo.

    Al escribir “Erling Haaland” o “Haaland” en Google aparece una animación inspirada en el famoso “viking row”, la celebración de remo que ha popularizado la selección noruega al final de sus partidos.

    Esta animación incluso permite activar el sonido de un tambor y repetir la escena las veces que el usuario quiera.

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    El gesto rápidamente se volvió viral y refleja el fenómeno que ha generado el delantero de 25 años.

    Haaland se ha transformado en una de las figuras más llamativas del Mundial, no solo por sus números, sino también por su personalidad fuera de la cancha.

    El delantero del City tiene una cuenta en la red social Snapchat, donde se han popularizado sus historias y reacciones mientras disputa el Mundial.

    El Mundial del ‘Androide’

    El exdelantero del Dortmund ha disputado cuatro partidos en su primera Copa del Mundo y ya suma siete goles, una cifra que lo instala entre los grandes goleadores del torneo y quedando a solo un tanto del líder, Lionel Messi.

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    Tras ser figura y superar a Brasil, el próximo desafío del ‘Androide’ será el duelo por los cuartos de final del Mundial, en el que la Noruega de Haaland se enfrentará a Inglaterra.

    El partido se disputará este sábado 11 de julio a partir de las 17:00 de Chile

    Lee también:

    Más sobre:Erling HaalandMundial 2026GoogleFútbolTecnologíaDeportesCopa del MundoNoruegaRedes socialesInternetTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Expresidentes Boric y Frei retornan a La Moneda para almuerzo protocolar con Kast

    Juez ordena a Trump pagar 5,8 millones de dólares por el caso de abuso sexual y difamación a Elizabeth Jean Carroll

    PDI detiene a sujeto que habría disparado en el rostro a un guardia de seguridad en Concepción

    Quién es Tomás Jordán, el abogado que coordinará la ofensiva de la oposición ante el TC por la megarreforma

    No sabía ni su presidente: caos en el PPD por el acuerdo de sus senadores con el oficialismo en megarreforma y la cita de emergencia

    Suprema respalda facultad de Contraloría para exigir antecedentes sobre programa trans

    Lo más leído

    1.
    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    2.
    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    3.
    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    4.
    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    5.
    Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios

    Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    Servicios

    Rating del miércoles 8 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 8 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    PGU: revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de julio con el RUT

    PGU: revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de julio con el RUT

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Expresidentes Boric y Frei retornan a La Moneda para almuerzo protocolar con Kast
    Chile

    Expresidentes Boric y Frei retornan a La Moneda para almuerzo protocolar con Kast

    PDI detiene a sujeto que habría disparado en el rostro a un guardia de seguridad en Concepción

    Quién es Tomás Jordán, el abogado que coordinará la ofensiva de la oposición ante el TC por la megarreforma

    El cobre anota fuerte alza en Londres y la libra recupera los US$ 6
    Negocios

    El cobre anota fuerte alza en Londres y la libra recupera los US$ 6

    El Caso Sartor en su hora clave: Fiscalía pide audiencia para formalizar a ex socios y ex directores por cuatro delitos

    Megarreforma: gobierno ingresa hoy últimas indicaciones y busca adelantar votación en sala del Senado para el martes

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google
    Tendencias

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    Qué es la ciclospora, el grave virus estomacal que está propagándose en Estados Unidos

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Talentos europeos, escala en Chile y una cuenta por cobrar a Yamal: la ruta de Marruecos para brillar en el Mundial
    El Deportivo

    Talentos europeos, escala en Chile y una cuenta por cobrar a Yamal: la ruta de Marruecos para brillar en el Mundial

    45 Messi, dos Mbappé y 14 Haaland: el curioso efecto que el Mundial produce en Chile

    En vivo: España, con Lamine Yamal, enfrenta a Bélgica por el paso a las semifinales del Mundial

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba
    Tecnología

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico
    Cultura y entretención

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico

    Lanzan fecha de estreno en cines y trailer de Papi Ricky: La Película

    Justin Bieber se suma al show de medio tiempo para la final del Mundial 2026

    Juez ordena a Trump pagar 5,8 millones de dólares por el caso de abuso sexual y difamación a Elizabeth Jean Carroll
    Mundo

    Juez ordena a Trump pagar 5,8 millones de dólares por el caso de abuso sexual y difamación a Elizabeth Jean Carroll

    La brutal lección del bisnieto de Brezhnev: de ingresar a la guerra de Putin para “ver nazis” a convertirse en prisionero en Ucrania

    Israel asegura que su Ejército está “alerta y preparado” para reanudar “con más fuerza” la ofensiva contra Irán

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa