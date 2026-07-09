La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google. Foto: Xinhua/Huang Zongzhi

El futbolista noruego Erling Haaland no solo está haciendo historia en el Mundial 2026.

Además de ser uno de los personajes más relevantes en redes sociales mientras se juega el campeonato, ahora también captó la atención de internet con una curiosa sorpresa escondida en Google .

El propio atacante del Manchester City fue quien despertó la curiosidad de sus seguidores.

Durante la mañana de este jueves, publicó un breve mensaje en su cuenta de X: “Una cosa para hacer hoy... busquen mi nombre en Google” .

One thing to do today… search my name on Google 😉 — Erling Haaland (@ErlingHaaland) July 9, 2026

La animación de Haaland

Quienes siguieron la recomendación se encontraron con un homenaje al estilo vikingo.

Al escribir “Erling Haaland” o “Haaland” en Google aparece una animación inspirada en el famoso “ viking row ”, la celebración de remo que ha popularizado la selección noruega al final de sus partidos.

Esta animación incluso permite activar el sonido de un tambor y repetir la escena las veces que el usuario quiera.

La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

El gesto rápidamente se volvió viral y refleja el fenómeno que ha generado el delantero de 25 años.

Haaland se ha transformado en una de las figuras más llamativas del Mundial, no solo por sus números, sino también por su personalidad fuera de la cancha .

El delantero del City tiene una cuenta en la red social Snapchat, donde se han popularizado sus historias y reacciones mientras disputa el Mundial.

El Mundial del ‘Androide’

El exdelantero del Dortmund ha disputado cuatro partidos en su primera Copa del Mundo y ya suma siete goles , una cifra que lo instala entre los grandes goleadores del torneo y quedando a solo un tanto del líder, Lionel Messi.

La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

Tras ser figura y superar a Brasil, el próximo desafío del ‘Androide’ será el duelo por los cuartos de final del Mundial, en el que la Noruega de Haaland se enfrentará a Inglaterra .

El partido se disputará este sábado 11 de julio a partir de las 17:00 de Chile