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    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Aguas Andinas informó sobre la interrupción del suministro para las próximas horas.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Las comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves. Foto referencial de archivo CRISTOBAL ESCOBAR/ATON CHILE

    La empresa Aguas Andinas informó sobre una serie de cortes de agua que se encuentran programados en sectores acotados de la Región Metropolitana.

    Según detalla la entidad, la interrupción del suministro es requerida durante algunas horas para la realización de trabajos en cada área afectada.

    Comunas con corte de agua

    Estas son las comunas que tienen corte de agua este jueves 9 de julio, según indica Aguas Andinas:

    • Ñuñoa: corte por cambio de válvula desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 01:00 horas del viernes 10.
    • La Granja: corte por conexión de nuevas urbanizaciones desde las 15:30 a las 21:30 horas.
    • Puente Alto: corte programado desde las 15:00 a las 21:00 horas.
    • La Pintana: corte por cambio de válvula desde las 15:00 a las 23:00 horas.
    • Colina: corte por cambio de válvula desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 03:00 horas del viernes 10.

    Para consultar por eventuales cortes de agua en la Región Metropolitana, Aguas Andinas dispone del sitio web Trabajos en la ciudad que muestra un mapa con las alteraciones informadas.

    Los puntos indican tanto interrupciones programadas como emergencias, con el detalle de la zona afectada y un horario de reposición estimado.

    Más sobre:Corte de aguaAguas AndinasCorte de agua SantiagoSantiagoRMRegión MetropolitanaComunasHorarioReposiciónMapaSectores

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