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    Kast encabeza ceremonia de juramento a la bandera y se alista para almuerzo con expresidentes en La Moneda

    Tras finalizar la ceremonia, el Presidente, acompañado por la primera dama, María Pía Adriasola, ofrecerá un almuerzo en el marco de la conmemoración de los 200 años de la institución de la Presidencia de la República. A la comida asistirán algunos de sus antecesores, tales como Gabriel Boric y Eduardo Frei.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Desde temprano este jueves, varias personas llegaron hasta la Plaza de la Ciudadanía para presenciar la ceremonia de Juramento a la Bandera Nacional, encabezada por el Presidente de la República, José Antonio Kast.

    Debido al desarrollo de la actividad, se implementaron diversos desvíos de tránsito en el sector aledaño al Palacio de La Moneda.

    La ceremonia comenzó a las 11.00 horas y conmemora el sacrificio de los 77 Héroes de La Concepción, además de representar el máximo compromiso de servicio a Chile.

    Tras finalizar la ceremonia, el Presidente, acompañado por la primera dama, María Pía Adriasola, ofrecerá un almuerzo en el marco de la conmemoración de los 200 años de la institución de la Presidencia de la República.

    La actividad se realizará en el Salón Rojo del Palacio de La Moneda y contará con la participación de los expresidentes Gabriel Boric y Eduardo Frei, además de Cecilia Morel, viuda del expresidente Sebastián Piñera, y de Miguel Patricio Aylwin, en representación de la familia del expresidente Patricio Aylwin.

    En tanto, el expresidente Ricardo Lagos no asistirá debido a que permanece retirado de la vida pública, mientras que la expresidenta Michelle Bachelet también estará ausente de la ceremonia.

    Más sobre:José Antonio KastGabriel BoricEduardo Frei

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