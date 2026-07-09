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    Augusto Salamé se luce en la Academia FIA y consolida el semillero del karting chileno

    Tras conseguir un inédito triunfo en el Heat 1 y sobreponerse a un accidente que destruyó su karting de competición, el representante nacional logró el sexto lugar en esta etapa y escaló hasta el 12° lugar del ranking mundial del FIA Academy Trophy 2026.

    Por 
    El Deportivo
    Arthur Saulnier Bruneau

    Augusto Salamé sumó una importante experiencia en el FIA Academy Trophy 2026. A esta instancia llegan únicamente a los 52 mejores talentos juveniles del planeta (entre 12 y 14 años de edad), midiéndose bajo un formato de igualdad técnica absoluta con chasis y motores idénticos proporcionados por la organización. En este contexto, Salamé comenzó la cita napolitana avisando de su gran potencial al adjudicarse un sólido cuarto lugar en la sesión de clasificación oficial.

    El verdadero impacto llegó durante el desarrollo del Heat 1 de la competencia. Con un manejo milimétrico, el campeón chileno dominó a sus rivales y vio la bandera a cuadros en el primer lugar. Este triunfo parcial constituye un hecho completamente inédito para las delegaciones nacionales que han concurrido a esta cita planetaria desde el año 2017 a la fecha, una selecta lista de pilotos dentro de la cual figura el mismísimo Nicolás Pino, actual referente internacional en prototipos de resistencia.

    La euforia inicial se transformó rápidamente en caos durante los primeros metros del Heat 2. Al enfrentar la siempre disputada primera curva del trazado italiano, Salamé sufrió un accidente de carrera. En una maniobra desafortunada y violenta, el karting de un rival le pasó literalmente por encima a la unidad del chileno y lo arrastró por la zona de seguridad hasta las barreras de protección.

    El vehículo del nacional resultó con el chasis, eje trasero, barras y caña de dirección totalmente dobladas, obligándolo a hacer abandono inmediato de la prueba sin siquiera completar una vuelta.

    Respaldado por el trabajo de su coach y mecánico en Europa, el experimentado Gustavo “Tuti” Suárez, iniciaron una carrera contra el reloj para reconstruir de forma íntegra la máquina de competición. La labor dio frutos y Salamé largó el Heat 3 con agresividad controlada y cruzó la meta en el séptimo puesto. Esto les garantizó los puntos suficientes para asegurar, una vez más, el paso directo de Chile a una gran final de la FIA, asegurando la séptima posición en la parrilla de salida.

    Arthur Saulnier Bruneau

    El final

    La final estuvo marcada por una competencia de alta intensidad. Los 36 mejores pilotos del mundo protagonizaron una carrera exigente, con múltiples choques, vuelcos y una intensa disputa por cada posición. En medio de este desafiante escenario, Augusto Salamé mantuvo la calma, demostró un gran ritmo de carrera y logró sortear cada incidente para finalizar en una destacada sexta posición de la clasificación general.

    Con este histórico sexto puesto —el mejor registro en la bitácora de competidores chilenos en la historia de la Academia de la FIA—, Salamé sumó unidades vitales que lo encaramaron de forma directa al 12° lugar del ranking general de la FIA 2026, subiendo considerablemente desde el 24° puesto obtenido durante su debut de mayo en el circuito de Genk, Bélgica.

    Tras la travesía Europea, Augusto Salamé se encuentra de regreso en Chile, preparando el próximo desafío. El objetivo central de la temporada se traslada a la tercera fecha de la Academia FIA, programada para el mes de octubre en la localidad de Viterbo, Italia.

    Para no perder ritmo conductivo y continuar perfeccionando sus líneas en competencia activa, el piloto nacional se mantendrá en acción en las pistas sudamericanas. En el periodo intermedio, dirá presente en una de las fechas clave del campeonato nacional Rotax Chile, evaluando además su concurrencia al exigente Argentino de Karting (etapa 2) Buenos Aires, una de las plataformas más competitivas del hemisferio sur.

    Más sobre:AutomovilismoKartingAugusto Salamé

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