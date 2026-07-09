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    Aluvión en Corral y más de 210 mm de agua en Valdivia son los mayores estragos del sistema frontal declarado en ocho regiones

    De acuerdo con el último balance de Senapred, se registran como balance general 20 personas damnificadas, 64 personas aisladas, tres viviendas destruidas, cuatro con daño mayor, 48 con daño menor y 50 con daños en evaluación.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El intenso sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país mantiene a las autoridades desplegadas entre las regiones del Maule y Los Lagos, debido a diversas afectaciones provocadas por las precipitaciones y las rachas de vientos.

    De acuerdo con el último balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred), se registran como balance general 20 personas damnificadas, 64 personas aisladas -principalmente en La Araucanía y Los Ríos-, tres viviendas destruidas, cuatro con daño mayor, 48 con daño menor y 50 con daños en evaluación.

    Además, se indicó que existen interrupciones del suministro eléctrico que afectan a miles de clientes, además de anegamientos de viviendas y calles, remociones en masa, caída de árboles y cortes de conectividad en distintos puntos de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

    En detalle, existen 33.693 clientes sin suministro eléctrico en ocho regiones, siendo las más afectadas la Metropolitana (16.418) y La Araucanía (13.389). Cabe destacar que permanecen vigentes avisos meteorológicos por precipitaciones y viento hasta el 10 de julio, además de alertas por peligro de remociones en masa entre las regiones Metropolitana y Los Lagos.

    Balance por región

    En la Región Metropolitana no se reportan situaciones de emergencia derivadas del sistema frontal, aunque se registran 16.418 clientes sin suministro eléctrico. Además, se estima desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) que “va a llegar a la zona central a partir de hoy, que ya vemos que la temperatura está muy alta; habla de que la isoterma cero sigue alta, va a estar sobre los 3.300 metros, prácticamente desde la Región Metropolitana hasta la Región del Biobío”.

    Por su parte, en O’Higgins, la principal afectación corresponde al cierre preventivo de la Ruta I-45 hacia Termas del Flaco. En la región se contabilizan 1.369 clientes sin energía eléctrica.

    En la Región del Maule, se mantiene el cierre preventivo de la Ruta CH-115 y del Complejo Fronterizo Pehuenche. Asimismo, se reportan 130 clientes sin suministro eléctrico. Mientras que en Ñuble no se informan emergencias relevantes asociadas al sistema frontal.

    En la Región del Biobío tampoco se reportan afectaciones de consideración, aunque permanecen 733 clientes sin suministro eléctrico.

    La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, las más afectadas

    En La Araucanía se registran 235 personas que permanecen afectadas por la interrupción del servicio de agua potable rural en Pucón. Además, continúan las restricciones e interrupciones de tránsito en distintas rutas producto de socavones y remociones en masa, mientras que desbordes de esteros y anegamientos afectan a diversas comunas.

    En Teodoro Schmidt se reportan 59 personas aisladas por el aumento del caudal de ríos y esteros. El balance regional da cuenta de cuatro personas damnificadas, una vivienda destruida, una con daño mayor, 18 con daño menor y 12 en evaluación. También permanecen suspendidas las clases en 20 establecimientos educacionales; tres hospitales operan con generadores, nueve postas se encuentran sin funcionamiento por falta de energía y tres funcionan con respaldo. En la región, además, 13.389 clientes permanecen sin suministro eléctrico.

    Por otra parte, en Los Ríos, las precipitaciones han provocado deslizamientos de material, anegamientos y crecidas de ríos que mantienen afectadas distintas rutas y sectores de las comunas de Corral, Lanco, Valdivia, Mariquina y La Unión.

    En Lanco, nueve personas fueron evacuadas a viviendas de familiares y otras cinco permanecen aisladas. El balance regional registra 16 personas damnificadas, cinco aisladas, dos viviendas destruidas, tres con daño mayor, 30 con daño menor y 38 con daños en evaluación. Asimismo, continúan cerrados varios puertos para embarcaciones menores y siete jardines infantiles mantienen suspendidas sus actividades. En la región se reportan 1.403 clientes sin suministro eléctrico.

    Cabe destacar que la comuna de Corral se registra como situación crítica por el mismo Senapred debido a las complicaciones en materia urbana y aluviones que se reportaron en distintas partes de la localidad, y es en Los Ríos donde se registra la comuna con mayor agua caída, siendo Valdivia, en el sector Isla Teja, con 214 mm.

    En Los Lagos, las principales complicaciones se concentran en problemas de conectividad. En la comuna de Purranque, el desborde de un estero mantiene 11 familias aisladas, mientras continúa la evaluación del número de personas afectadas. También se registran interrupciones y restricciones de tránsito por socavones, deslizamientos e inundaciones en distintas rutas de la región, además del cierre del Paso Fronterizo Cardenal Antonio Samoré y del Paso Vicente Pérez Rosales. En esta región permanecen 984 clientes sin suministro eléctrico.

    Despliegue de autoridades

    Respecto al despliegue de las autoridades, desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se concentraron en La Araucanía con cuatro cuadrillas, 12 maquinarias, 31 funcionarios y atención de 13 sistemas sanitarios rurales afectados.

    Además, se han aplicado 57 fichas Ficha Básica de Emergencia (FIBE); en detalle, son 56 en Corral y una en Galvarino; además, de cuatro ya finalizadas. Mientras que del Estado Mayor Conjunto (EMCO) se han desplegado seis vehículos militares y 19 medios terrestres en La Araucanía y Los Ríos.

    En términos generales, La Araucanía y Los Ríos concentran la mayor afectación a personas y viviendas, mientras que Los Lagos presenta importantes problemas de conectividad y aislamiento. En el resto de las regiones, las principales medidas corresponden a cierres preventivos de rutas y monitoreo del sistema frontal.

    Más sobre:Sistema FrontalLluviasTemporalLa AraucaníaLos RíosLos Lagos

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