Corral se transforma en el epicentro de un temporal en el sur que deja aluviones, derrumbes, desbordes y socavones

La zona centro-sur del país enfrenta una situación climática de lluvia, viento, frío extremo e incluso aluviones, provocada por un fenómeno denominado río atmosférico, abarcando desde Talca hasta Puerto Montt, con mayor fuerza entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos. Según el último balance del sistema frontal, desde el Maule hacia el sur había 70 viviendas con daño menor y tres personas albergadas.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, detalló que “la tensión está fijada en estas tres regiones, entre La Araucanía y Los Lagos, donde se han registrado precipitaciones importantes; hay promedios de 180 milímetros en distintos sectores, aun cuando hay algunas estaciones donde se supera esa cantidad de milímetros registrados ”. Ello, añadió, “ha traído las consecuencias de anegamientos y algunos deslizamientos, remociones en masa y diversas interrupciones en la ruta”.

Pero la comuna más golpeada de manera general por el sistema frontal, según Senapred, es Corral, ubicada en Los Ríos, entre la bahía de Corral y la desembocadura del río Valdivia, a 25 kilómetros de la ciudad del mismo nombre.

Corral.

La comuna ha sido testigo de grandes complicaciones en materia urbana debido a la inclemencia del tiempo. Hasta el cierre de esta edición registraba alteraciones de conectividad en la Ruta T-400 debido a deslizamiento de material, concretamente en el sector La Rama. También, en el sector de Corral Bajo se produjo un aluvión en la quebrada Yerbas Buenas, con cuatro vehículos con daños menores.

El director regional de Senapred Los Ríos, Daniel Epprecht, llegó al lugar, donde señaló que ”el balance que tenemos hasta el momento es que en Corral existe una persona damnificada, cinco viviendas con daño menor, una vivienda destruida y 19 viviendas en evaluación por parte del municipio”. Vicky Carrasco, delegada presidencial, también acudió a la zona, que permanece con Alerta Amarilla al igual que toda una región que, además, suspendió las clases en todos los establecimientos educacionales.

Corral.

El alcalde de la comuna, Claudio González, señala a La Tercera que han tenido dificultades en diferentes zonas. “El Boldo claramente ha sido uno de los sectores más afectados. Estamos precisamente en terreno también viendo múltiples remociones en masa de diferente grado”, dice.

“Con el nuevo frente de mal tiempo que se está anunciando para la zona mantenemos el estado de alerta. Además, la conectividad marítima está suspendida, y hasta nuevo aviso se va a estar evaluando”, añade.

Entre los hechos más graves registrados se encuentran un aluvión ocurrido en calle Chacabuco, los derrumbes en los sectores La Aguada, Postal y La Rama, el desborde de diversos esteros y la aparición de un socavón, situaciones que mantienen en alerta a vecinos y autoridades locales.

Ante la magnitud de los daños y el riesgo para la población, algunas autoridades solicitaron Alerta Roja para la comuna de Corral, medida que permitiría reforzar el despliegue de recursos humanos y materiales. Sin embargo, hasta ahora ha sido desestimado. ”No está por ahora en el horizonte la declaración de un estado de excepción constitucional, fundamentalmente porque todos los recursos del Estado están disponibles y van a seguir estando disponibles para atender este nivel de emergencia”, señaló al respecto el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Corral.

Jorge Sánchez, ingeniero forestal, vive en Corral y relata que “la situación es crítica hasta ahora, sobre todo en el sector urbano, en los cerros y en San Juan, entre otros. Los sectores más costeros como San Carlos también han tenido algún grado de afectación. En el casco urbano se han ido casas, también hay desprendimiento de tierra, muchos cercanos a casas”.

Dentro de Corral están las Islas Mancera y Del Rey. Ahí vive Pilar Reyes, junto a la desembocadura del río Valdivia. “ Es algo que jamás había pasado (tanta agua), no podemos salir ni a buscar leña, en estos momentos el viento es terrible. En Corral es peor aún, todos tenemos amigas allá, está cerrado el puerto”.

También hubo inundaciones de calles, deslizamientos de material, anegamientos o caída de árboles en las comunas de Corral, Los Lagos, Futrono, La Unión, Lanco, Valdivia, Mariquina y Panguipulli, y se cerraron preventivamente los puertos de Corral, Chaihuin, Valdivia y Mehuin para embarcaciones menores. En Lanco, en tanto, 10 personas quedaron aisladas y dos fueron evacuadas producto del aumento del caudal del río Leufucade.

Justamente, ante la emergencia el Presidente José Antonio Kast instruyó el apoyo a Valdivia y Corral. A través de X, el Mandatario ordenó “reforzar el apoyo a los municipios afectados y disponer de la maquinaria necesaria para responder oportunamente a esta emergencia” .

En Los Ríos, una vivienda resultó destruida, dos tienen daños mayores y otras 43 con afectación menor.

Otras comunas afectadas

Según establece el diagnóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones y condiciones adversas se extenderán por lo menos hasta el viernes, con momentos intermedios de nubosidad.

Durante la presente jornada se han mantenido las precipitaciones y, según la DMC, luego habrá una pequeña calma y después va a ingresar un nuevo sistema frontal, el que dejará precipitaciones de menor intensidad y más cercanas a lo normal para la zona sur del país. Eso debería ser durante la tarde del jueves y viernes.

El peak de clientes sin energía eléctrica durante este miércoles se registró a las 15 horas, con 44.503 hogares sin suministro entre las tres regiones afectadas, la mayoría de ellos en La Araucanía (33.519).

Villarrica.

Otra de las comunas afectadas es Pucón, donde el sistema frontal ha dejado 17 viviendas dañadas producto de 155 milímetros de precipitaciones.

“Nos mantuvimos monitoreando junto al alcalde, Sebastián Álvarez, toda la noche los distintos puntos críticos de nuestra comuna”, comenta el asesor de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) de la Municipalidad de Pucón, Esteban Backit, quien confirma que están monitoreando los ríos, “una situación que nos tiene bastante preocupados, ya que en una coordinación permanente que tenemos con la Municipalidad de Curarrehue nos han informado del aumento en los caudales”.

Pucón.

Al igual que en su vecina Villarrica, donde el alcalde de la comuna, Pablo Astete, señala que ante las intensas precipitaciones “hemos estado desplegados con todo nuestro equipo en distintos puntos de la ciudad y la comuna, viendo anegamientos en diferentes lugares, así como el desborde de un canal”.

Astete, en todo caso, destaca que “ afortunadamente el sistema está bajando de intensidad, las lluvias han disminuido en cantidad, esperamos que siga decreciendo durante el transcurso del día, con los vientos que ya están afortunadamente desapareciendo. Y eso creo que es lo que hoy día nos ha permitido tener una ciudad oportunamente atendida por nuestro equipo”.

Curarrehue.

En Curarrehue, el alcalde, Daniel Parra, explica que “estamos terminando una nueva reunión Cogrid con las instituciones y encargados de emergencia. Tuvimos algunas emergencias, pero felizmente fueron solucionadas por Bomberos. Damos tranquilidad, ya que no tenemos viviendas anegadas”.

En Teodoro Schmidt, en La Araucanía, la conectividad con Lumaco se interrumpió debido al desborde de un estero, y en la misma región, pero en Toltén, ocurrió lo mismo con la Ruta S-270-T por una remoción en masa. Además, 114 establecimientos suspendieron las clases en la región. En la región hay una persona damnificada y otras tres albergadas, además de una vivienda con daño mayor y otras 26 con daños menores.

En Puerto Varas (Los Lagos), el deslizamiento de material en la Ruta CH-225 hacia Ensenada sólo permitió el paso de residentes, mientras que en Maullín se reportó un socavón la Ruta V-860, al igual que en la Ruta 7 de Hualaihué. Debido a las condiciones climáticas, los pasos fronterizos y el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales se cerraron.