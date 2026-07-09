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    No es sólo Chile: ONU advierte que los jóvenes sí quieren hijos, pero la inseguridad financiera y laboral se interpone

    El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) presentó la mayor encuesta global sobre fecundidad y aspiraciones familiares realizada hasta ahora. El estudio revela que la caída de la natalidad responde principalmente a barreras económicas y sociales.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Dos tercios de los países del mundo presentan tasas de fecundidad inferiores al nivel de reemplazo poblacional, según el reciente reporte de la ONU.

    La caída de la fecundidad dejó hace tiempo de ser un fenómeno de Europa o Asia Oriental. Actualmente, dos tercios de los países del mundo presentan tasas de fecundidad inferiores al nivel de reemplazo poblacional, es decir, menos de 2,1 hijos por mujer, el umbral necesario para mantener estable el tamaño de la población. El envejecimiento acelerado, la disminución de los nacimientos y sus efectos sobre los sistemas de salud, pensiones y mercados laborales, han instalado el tema entre las principales preocupaciones demográficas del planeta.

    Sin embargo, el nuevo informe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) sostiene que gran parte del debate se ha construido sobre un diagnóstico incompleto. La disminución de la natalidad no se explica porque las nuevas generaciones hayan dejado de querer formar familias, sino porque enfrentan dificultades para concretar ese proyecto.

    Esa es una de las principales conclusiones de la Encuesta Global sobre Futuros Demográficos 2026, presentada este martes en Nueva York. El estudio consultó a casi 109 mil personas de entre 18 y 39 años, en 73 países y territorios, incluido Chile, para conocer sus expectativas sobre pareja, matrimonio, maternidad, paternidad y futuro.

    “Demasiado a menudo se culpa a los jóvenes por alejarse del matrimonio y la paternidad. Este informe comienza desde otro lugar: preguntándoles directamente qué quieren para sus vidas”, señaló durante el lanzamiento la directora ejecutiva de UNFPA, Diene Keita.

    Los resultados muestran que más de dos tercios de los jóvenes siguen considerando el matrimonio como parte de su proyecto de vida. El 36% preferiría casarse antes de convivir, mientras que otro 33% optaría por convivir primero con la intención de casarse posteriormente. Solo un 16% manifestó que su escenario ideal es permanecer soltero.

    Foto: Referencial/Aton Chile JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

    El deseo de tener hijos también permanece vigente. En cinco de las siete regiones analizadas, el tamaño familiar ideal continúa siendo de dos hijos, mientras que un hogar sin hijos aparece como una aspiración minoritaria y concentrada principalmente en países de altos ingresos.

    Pese a ello, la investigación identifica una creciente distancia entre las aspiraciones y la realidad. En prácticamente todas las regiones las personas terminan teniendo menos hijos de lo que consideran ideal. Entre quienes tienen entre 35 y 39 años y aún no son padres o madres, el 72% de las mujeres y el 79% de los hombres declararon que sí les gustaría tener hijos, lo que evidencia que la ausencia de descendencia responde mayoritariamente a circunstancias y no a una elección definitiva.

    Las razones aparecen con claridad. Para el 67% de los encuestados, contar con seguridad financiera constituye la condición más importante antes de convertirse en padre o madre. La estabilidad laboral, disponer de una vivienda adecuada y tener una pareja estable completan los principales requisitos.

    Cuando la encuesta preguntó cuáles son las barreras para tener hijos, las dificultades económicas y el acceso a la vivienda encabezaron ampliamente. Posteriormente aparecen la dificultad para encontrar una pareja compatible y las preocupaciones vinculadas con la salud reproductiva.

    Los resultados también contradicen otra percepción frecuente sobre las nuevas generaciones. A pesar de convivir con conflictos armados, crisis climática, incertidumbre económica y creciente desigualdad, dos tercios de los jóvenes se declaran optimistas respecto de su futuro. Al mismo tiempo, identifican las guerras y los problemas de seguridad como su principal preocupación global, seguidos por la inseguridad económica y el aumento de las desigualdades.

    Martina Yopo, académica del Instituto de Sociología UC. MARIO TELLEZ

    Tras la presentación de los resultados, UNFPA reunió a un panel internacional integrado por especialistas en demografía, políticas públicas y juventud para discutir las implicancias del estudio. Entre los cuatro invitados estuvo la socióloga Martina Yopo, profesora de la Universidad Católica e integrante de la Comisión Asesora Presidencial de Plan Chile Renace para combatir la crisis de natalidad.

    Durante su intervención, Yopo sostuvo que la investigación obliga a replantear la conversación global sobre la baja fecundidad. “A medida que disminuyen las tasas de matrimonio y fertilidad en todo el mundo, solemos escuchar que las nuevas generaciones ya no están interesadas en tener pareja ni hijos. Este informe proporciona evidencia muy valiosa que muestra exactamente lo contrario”, afirmó.

    La investigadora explicó que el estudio permite cambiar la pregunta que ha predominado en el debate. “En lugar de preguntarnos por qué los jóvenes ya no quieren tener hijos, debemos preguntarnos cuáles son las condiciones que las sociedades les están ofreciendo para tener las familias que desean”, señaló.

    Según Yopo, los resultados muestran la existencia de una creciente “infertilidad estructural”, entendida como la ausencia de condiciones económicas, sociales, políticas y ambientales que permitan concretar los proyectos familiares.

    El Presidente José Antonio Kast junto a la Comisión Asesora Presidencial de Plan Chile Renace para combatir la crisis de natalidad. Foto: Presidencia.

    “Estamos viendo brechas crecientes entre las intenciones y las posibilidades reales de formar pareja y tener hijos. La evidencia muestra que son principalmente la inseguridad económica, la inestabilidad laboral y el alto costo de la vivienda los factores que impiden a muchos jóvenes concretar esos proyectos”, sostuvo.

    El diagnóstico que plantea el informe encuentra un paralelo con la situación chilena, la cual registra una de las tasas de fecundidad más bajas de América Latina y del mundo, con 1,16 hijos por mujer. Esto posiciona al país muy por debajo de la tasa de reemplazo. Esa realidad llevó al gobierno a lanzar este año el Plan Chile Renace, estrategia orientada a buscar una forma de enfrentar la crisis demográfica. Dentro de las posibles soluciones se discute incorporar incentivos para la natalidad, mejoras en conciliación laboral y familiar, acceso a salas cuna, apoyo a la fertilidad y medidas habitacionales.

    Más sobre:NatalidadSociedadFertilidadONUMartina YopoChileUNFPADemografíaFecundidad

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