Encuesta: el temor de los chilenos por la inestabilidad laboral y económica se dispara 20 puntos frente a 2025

El temor que tienen los chilenos por la inestabilidad laboral y económica simplemente se disparó. Eso es lo que arroja la encuesta de bienestar “Sueños y temores de los chilenos”, un sondeo desarrollado por la Mutual de Seguros de Chile, con el apoyo de Cadem y la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), que se realiza por séptimo año consecutivo.

En concreto, al consultar a las personas por sus principales temores e incertidumbres, en una pregunta de respuesta espontánea y selección múltiple, la inestabilidad laboral y económica se consolidó nuevamente en el primer lugar, pero registrando un aumento significativo, de 20 puntos porcentuales, hasta llegar a un 55%, un nivel nunca visto desde que en 2020 se empezó a realizar el sondeo.

En segundo lugar se situó la delincuencia y el narcotráfico con un 21%, mientras que en el tercer lugar las personas mencionaron los cambios políticos con 15%.

En línea con lo anterior, al preguntar a los chilenos sobre cuáles son sus principales sueños y aspiraciones, también en una pregunta de respuesta espontánea y selección múltiple, nuevamente la estabilidad laboral y económica es la principal respuesta, con 39% de menciones, tres puntos más que en 2025. Esta categoría incluye deseos como tener un trabajo estable, estabilidad económica, un buen sueldo y mantener el empleo.

La adquisición de un bien, principalmente una vivienda, se mantiene como segunda aspiración, aunque baja a 22%. El cambio más importante en este ítem aparece en el tercer lugar: el apoyo a la familia sube a 20%, nueve puntos más que el año anterior.

En todo caso, la delincuencia y drogas sigue siendo el principal problema que perciben las personas en su región, ya que obtuvo un 48% de las menciones totales y 29% como primera mención. Eso sí, esto representa una baja respecto a la medición anterior (2025), cuando alcanzaba 56% de menciones totales y 40% como primera mención.

En este ítem, empiezan a ganar terreno otros problemas regionales que identifican las personas: los sueldos y el empleo alcanzan 33% de menciones totales, mientras que la inflación y el alza de precios suben a 28%, duplicando su peso respecto del año anterior. La pobreza y desigualdad llegan a 19%, la salud a 14%, el transporte público y la inmigración a 12%, y la vivienda a 11%.

Eso sí, al ver el detalle de esta respuesta, desagregado por macrozona, se obtiene que las personas de la zona sur del país están más preocupadas por los sueldos y empleo (45% de las menciones totales) que de la delincuencia y drogas (32%). En la zona centro del país están casi empatados, con 38% y 41% respectivamente. Es en las regiones del norte del país y en la Región Metropolitana donde preocupa más la delincuencia y drogas versus los temas económicos y laborales.

Patricio Martínez Fernández, gerente general de Mutual de Seguros de Chile, explica que “si bien la seguridad sigue siendo una preocupación muy presente, la estabilidad económica pasa a ocupar un lugar central en la percepción de bienestar. La incertidumbre sobre el empleo, los ingresos y la posibilidad de proyectar el futuro evidencia que el bienestar ya no depende solo de sentirse seguro, sino también de contar con certezas para construir un proyecto de vida”.

Por su parte, Roberto Izikson, gerente general de Cadem, asegura que “la encuesta confirma que la delincuencia continúa siendo el principal problema de los chilenos con 48% (8 puntos porcentuales menos), especialmente en la Región Metropolitana, aunque registra una fuerte caída a nivel general, mientras que la preocupación por la emergencia laboral (33%, alza de 3 puntos porcentuales) y la inflación (28%, alza de 14 puntos) registran alzas”.

Asimismo, Izikson destaca que la estabilidad laboral y económica representan el gran sueño ciudadano, pero al mismo tiempo, su mayor temor, “lo que da cuenta de la crisis que enfrentamos en esta materia”, puntualiza.

Alejandro Montecinos, decano adjunto de la Escuela de Negocios de la UAI, afirma que “los datos —con un 66% de los mayores de 55 años preocupados por la inseguridad en Valparaíso, un alto 82% sin capacidad de ahorro a nivel local y un 72% nacional proyectando una vejez precaria— demuestra que el bienestar está estructuralmente tensionado y que las medidas paliativas tradicionales tienen una baja probabilidad de resolver los desafíos regionales".

A juicio de Montecinos, “este escenario de tensión en el bienestar en un contexto económico complejo, exige repensar con urgencia la matriz de desarrollo para que las regiones vuelvan a ser motores de progreso; necesitamos integrar nuevas lógicas productivas que generen valor de alto impacto, que convoquen el talento territorial y reactiven con fuerza el empleo formal, siendo esta la única palanca económica real capaz de transformar la actual incertidumbre en un horizonte de dignidad financiera”.