SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Latam Airlines anuncia un nuevo plan de recompra de acciones

    En 2025, Latam Airlines realizó dos procesos de recompra de acciones y ahora anuncia uno nuevo.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Latam Airlines busca realizar un nuevo proceso de recompra de acciones. Así lo anunció esta jornada con su llamado a junta de accionistas extraordinaria para este próximo mes de agosto.

    En un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la aerolínea informó que la recompra de acciones, en línea con la normativa, no podrá superar el 5% de las acciones.

    Ante este contexto, la junta de accionistas de este 3 de agosto deberá aprobar la operación y el detalle de esta.

    En ese contexto, en la cita se van a “establecer el monto o porcentaje máximo a adquirir, el objetivo y la duración del programa de adquisición de acciones de propia emisión; fijar el precio mínimo y máximo a pagar por las acciones respectivas o bien delegar en el directorio la facultad para fijar dicho precio”.

    La junta también tiene que aprobar la facultad al directorio para llevar el proceso de recompra de acciones adelante.

    El proceso no es nuevo, ya que, según se informó en el pasado y así quedó registrado en la memoria de 2025, el año pasado se realizaron dos programas de recompra de acciones, representativas del 5% de las acciones de la empresa.

    En el proceso de recompra del año pasado, Latam desembolsó US$585 millones, según recuerda su última memoria. Durante este año, Latam Airlines no había realizado un proceso de recompra de acciones.

    Más sobre:MercadosLatamLatam AirlinesAerolíneas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Argentina: Condenan a exjefe naval por hundimiento del submarino ARA San Juan

    Los argumentos de los gremios del salmón y la madera para ser excluidos del arancel de castigo de EE.UU. contra Chile

    Continúa tensión en el PS: Vodanovic y Cicardini protagonizan intenso cara a cara en la Sala del Senado

    EE.UU. vuelve a atacar Irán en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Fiscal regional de Atacama investigará accidente de tránsito que protagonizó Ángel Valencia en Providencia

    Lo más leído

    1.
    El precio de las bencinas anota otra fuerte baja de $100 por litro, pero todavía no borra lo que subió con el alza histórica

    El precio de las bencinas anota otra fuerte baja de $100 por litro, pero todavía no borra lo que subió con el alza histórica

    2.
    Gremio de desarrolladores de viviendas sociales propone al biministro Mas cuatro medidas para reactivar inversión

    Gremio de desarrolladores de viviendas sociales propone al biministro Mas cuatro medidas para reactivar inversión

    3.
    Briones, Labbé y Landerretche analizan la implementación del modelo alemán en Chile para el mercado laboral y la productividad

    Briones, Labbé y Landerretche analizan la implementación del modelo alemán en Chile para el mercado laboral y la productividad

    4.
    Toesca activa ofensiva legal contra ex deudor de Sartor por “vaciamiento patrimonial”

    Toesca activa ofensiva legal contra ex deudor de Sartor por “vaciamiento patrimonial”

    5.
    Valor de los envíos de cobre supera por primera vez los US$ 30.000 millones en un semestre

    Valor de los envíos de cobre supera por primera vez los US$ 30.000 millones en un semestre

    6.
    Vittorio Corbo: “Hemos confundido la mejora de los trabajadores con subir salarios”

    Vittorio Corbo: “Hemos confundido la mejora de los trabajadores con subir salarios”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Baja la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Baja la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Continúa tensión en el PS: Vodanovic y Cicardini protagonizan intenso cara a cara en la Sala del Senado
    Chile

    Continúa tensión en el PS: Vodanovic y Cicardini protagonizan intenso cara a cara en la Sala del Senado

    Fiscal regional de Atacama investigará accidente de tránsito que protagonizó Ángel Valencia en Providencia

    Mal estado de techumbre, ductos e instalaciones sanitarias: los desafíos que presentó Poduje en Plan de Emergencia Habitacional

    Los argumentos de los gremios del salmón y la madera para ser excluidos del arancel de castigo de EE.UU. contra Chile
    Negocios

    Los argumentos de los gremios del salmón y la madera para ser excluidos del arancel de castigo de EE.UU. contra Chile

    Latam Airlines anuncia un nuevo plan de recompra de acciones

    Biministro Daniel Mas: “No vinimos al gobierno a quejarnos ni a culpar a las administraciones anteriores”

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?
    Tendencias

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Llega la lluvia a la Región Metropolitana: los sectores afectados, según el pronóstico

    Las consecuencias del Mundial: 13 técnicos dejaron su cargo tras su eliminación de la Copa del Mundo
    El Deportivo

    Las consecuencias del Mundial: 13 técnicos dejaron su cargo tras su eliminación de la Copa del Mundo

    Chile Rugby inaugura las obras de remodelación del Centro de Alto Rendimiento de cara al Mundial M20 de Santiago

    No se aburre: la senadora paraguaya Celeste Amarilla vuelve a atacar con todo a Kylian Mbappé

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media
    Tecnología

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Francisca Valenzuela sigue adelantando su nueva era con SOS
    Cultura y entretención

    Francisca Valenzuela sigue adelantando su nueva era con SOS

    El adiós infinito de Elton John

    Roberto Bravo presenta un concierto gran tributo a Bach y Piazzolla en el Nescafé de las Artes

    Argentina: Condenan a exjefe naval por hundimiento del submarino ARA San Juan
    Mundo

    Argentina: Condenan a exjefe naval por hundimiento del submarino ARA San Juan

    EE.UU. vuelve a atacar Irán en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz

    Nuevas hostilidades en Medio Oriente: ¿Por qué el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán podría ser letra muerta?

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy
    Paula

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa

    Budín de zanahoria y almendras