Latam Airlines anuncia un nuevo plan de recompra de acciones

Latam Airlines busca realizar un nuevo proceso de recompra de acciones. Así lo anunció esta jornada con su llamado a junta de accionistas extraordinaria para este próximo mes de agosto.

En un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la aerolínea informó que la recompra de acciones, en línea con la normativa, no podrá superar el 5% de las acciones.

Ante este contexto, la junta de accionistas de este 3 de agosto deberá aprobar la operación y el detalle de esta.

En ese contexto, en la cita se van a “establecer el monto o porcentaje máximo a adquirir, el objetivo y la duración del programa de adquisición de acciones de propia emisión; fijar el precio mínimo y máximo a pagar por las acciones respectivas o bien delegar en el directorio la facultad para fijar dicho precio”.

La junta también tiene que aprobar la facultad al directorio para llevar el proceso de recompra de acciones adelante.

El proceso no es nuevo, ya que, según se informó en el pasado y así quedó registrado en la memoria de 2025, el año pasado se realizaron dos programas de recompra de acciones, representativas del 5% de las acciones de la empresa.

En el proceso de recompra del año pasado, Latam desembolsó US$585 millones, según recuerda su última memoria. Durante este año, Latam Airlines no había realizado un proceso de recompra de acciones.