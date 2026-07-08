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    Las consecuencias del Mundial: 13 técnicos dejaron su cargo tras su eliminación de la Copa del Mundo

    Pasan las jornadas del certamen planetario y continúan aumentando el número de salidas de entrenadores.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Bielsa, Beccacece y Nagelsmann forma parte de la nutrida lista de entrenadores que dejaron su cargo tras el Mundial.

    El Mundial, como de costumbre, provoca renovaciones. Algunas trabajadas o inesperadas, pero también algunas obligadas. Hasta el momento, previo a los cuartos de final, son 13 los técnicos que dejaron su cargo tras participar en la Copa del Mundo.

    El más reciente fue Zlatko Dalic, que anunció su salida tras nueve años a cargo. En ese tiempo lideró un proceso histórico, disputando tres Mundiales, donde destaca el subcampeonato de 2018 y el tercer lugar de 2022.

    “El papel de entrenador requiere muchas decisiones difíciles, pero esta fue sin duda la más complicada para mí. Siempre he dicho que no hay mayor honor que liderar a mi selección nacional y que no puedo tener un trabajo más importante, responsable y hermoso que este”, indicó en su despedida.

    Justo antes del estratega croata, justamente se dio a conocer la salida del autor de su eliminación: Roberto Martínez. El español dejó el cargo luego de la caída en octavos de final, curiosamente, ante la Furia Roja.

    México también se quedó sin técnico después de tropezar en la fase de los 16 mejores. Javier Aguirre terminó su vínculo con los aztecas luego de caer con Inglaterra.

    Eso sí, antes, el Vasco provocó la salida de Sebastián Beccacece tras superar a Ecuador en dieciseisavos de final.

    Mismo caso protagonizó Carlos Queiroz. El portugués dejó la selección de Ghana tras perder ante Colombia en la ronda de los 32 mejores.

    En tanto, Ronald Koeman cerró su segunda etapa en Países Bajos después de la derrota ante Marruecos en penales, también en dieciseisavos.

    Por otra parte, una de las más bulladas fue la de Julian Nagelsmann en Alemania, luego de la derrota ante Paraguay. Los teutones tienen un firme candidato para quedarse con el puesto: Jürgen Klopp, quien tiene conversaciones avanzadas para dirigir la Mannschaft.

    No pasaron de fase de grupos

    No solo las rondas eliminatorias trajeron consecuencias, sino que la fase de grupos también fue una trituradora de técnicos.

    El primero fue Sabri Lamouchi, quien incluso fue despedido en pleno Mundial. Dejó la selección de Túnez tras ser goleado ante Suecia, en su debut en el torneo. Fue reemplazado por Hervé Renard, que no pudo evitar el fracaso en el certamen.

    Corea del Sur cesó a Hong Myung-bo, que debió abandonar el país tras recibir un trato hostil por los hinchas, que incluyó incluso amenazas de muerte.

    Escocia despidió a Steve Clark, mientras que República Checa hizo lo propio con Miroslav Koubek y Jordanía con Jamal Sellami. No obstante, otra de las más llamativas fue la salida de Marcelo Bielsa, que dejó Uruguay tras ser eliminado en fase de grupos.

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