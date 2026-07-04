Jürgen Klopp revela su postura para asumir como DT en Alemania tras la salida de Julian Nagelsmann: “Estoy preparado”

La selección de Alemania fija el rumbo en un nuevo ciclo. Tras la eliminación por penales ante Paraguay, que derivó en el fracaso mundialista en Norteamérica 2026, en el cuadro germano comenzaron a trabajar rápidamente en una reestructuración y tomaron importantes decisiones.

En primer lugar, en la interna del elenco cuatro veces campeón del mundo se conoció que referentes como Manuel Neuer, Leon Goretzka, Antonio Rudiger y Leroy Sané no volverían a vestir la camiseta del combinado adulto por dos razones: su bajo nivel y la necesidad de buscar un recambio en todos los sectores de la cancha.

Siguiendo en esa línea de cambios radicales, la Federación Alemana de Fútbol anunció que el director técnico Julian Nagelsmann tampoco continuaría, pues fue cesado de sus funciones en el banquillo tras no cumplir las expectativas en el certamen planetario.

Julian Nagelsmann fue cesado de la selección de Alemania y le abrió la puerta a Jürgen Klopp.

Con estas importantes maniobras, el panorama se abrió de par en par para que un reputado entrenador asumiera la vacante. En el mismo comunicado de la DBF, de hecho, se adelantó al más probable candidato. “En cuanto a la designación de un nuevo entrenador la dirección deportiva iniciará conversaciones con Jürgen Klopp, pues este ha manifestado, en principio, su disposición a asumir el cargo”, explicaron.

Naturalmente, esta afirmación alimentó los rumores del inminente retorno a la actividad del entrenador germano. A partir de aquello, Klopp se vio obligado a revelar su postura y se comprometió con el desafío. “Hace aproximadamente dos años dejé el Liverpool y dije que me faltaban las energías para asumir un nuevo desafío o para continuar un año más en el Liverpool. Ahora me siento completamente recuperado, he recargado energías de sobra y estoy preparado", confesó en la cadena teutona Magenta TV.

Si bien el otrora estratega de los Reds mantiene un puesto como director deportivo de Red Bull y está sujeto a un contrato, lo cierto es que se abrió a la posibilidad concreta de terminar anticipadamente este vínculo y calzarse el buzo de Die Mannschaft. “Quizás no es el tiempo perfecto por mi trabajo con Red Bull, pero, aun así, es mejor que nunca antes. Mi jefe, Oliver Minzlaff, debe dar luz verde para salir bien parado en las negociaciones. Sé que el fútbol alemán también le importa mucho y, por eso, está muy abierto a mantener esta conversación“, señaló.

En todo caso, Klopp es claro que, en caso de asumir, debe ir acompañado de un proyecto concreto para devolver a Alemania al sitial competitivo. “El fútbol alemán se encuentra ahora en una especie de punto de inflexión. Tenemos que cambiar muchas cosas de manera profunda. Que al final sea yo quien asuma el cargo, o cualquier otra persona no cambia el hecho de que esas transformaciones son necesarias", sentenció.