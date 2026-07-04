Aumentan a 473 muertes por ébola en República Democrática del Congo y casos superan los 1.500

El gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) comunicó que la cifra de fallecidos aumentó a 473 y 1.502 los casos confirmados por el brote de ébola declarado en dicho país el pasado 15 de mayo.

Según el último boletín del Ministerio de Comunicación y Medios de la RDC, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 31,5 %, según los datos recopilados hasta el 2 de julio.

Asimismo, 628 pacientes se encuentran en “aislamiento”u “hospitalización”, y otras 213 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, de acuerdo con el informe difundido el pasado viernes.

Por otra parte, las autoridades informaron que la tasa de rastreo de contactos se sitúa en el 81,8 %, y más de 11.360 contactos se encuentran en seguimiento. “Las capacidades de atención, laboratorio y movilización comunitaria siguen fortaleciéndose, especialmente en Ituri“, añadió el ministerio.

El brote de ébola se declaró oficialmente el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia. Sin embargo, el brote se expandió a las provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Asimismo, la epidemia se propagó a Uganda, donde se han detectado 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecidos.

En gobierno de Francia, por su parte, confirmó que ha detectado el primer caso positivo de enfermedad por virus del Ébola, correspondiente a un médico que regresaba de una misión en la RDC.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) que considera “alto” el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y “bajo” a escala global. Se trata ya de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada hasta la fecha.