Israel vuelve a atacar zonas del sur de Líbano a pesar del alto el fuego

El Ejército de Israel ha vuelto a romper el alto el fuego vigente desde junio y ha bombardeado durante la noche del martes zonas del distrito de Nabatiyé, en el sur del país, según han informado este miércoles las autoridades del país.

Los ataques han tenido como objetivo la zona de Alí al Taher, si bien de momento no hay informaciones sobre víctimas, heridos o daños materiales, según informaciones de la agencia libanesa NNA, que ha difundido imágenes del la zona donde se ha registrado la explosión.

Posteriormente, fuentes cercanas al asunto han informado de que varios cazas de la Fuerza Aérea de Israel han atacado una vivienda en Al Fauqa, también en Nabatiyé, a lo largo de la noche.

El 26 de junio, Líbano e Israel alcanzaron un principio de acuerdo con la mediación de Estados Unidos que sentaba las bases para un alto el fuego permanente e incluía el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, pero también el desarme del partido-milicia chií Hezbolá, cuestión que el grupo ha rechazado de pleno.

Desde entonces, Israel ha alegado razones de seguridad y la negativa de Hezbolá al acuerdo para justificar que continúen sus operaciones militares en el sur de Líbano.