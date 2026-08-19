SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Israel vuelve a atacar zonas del sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    El 26 de junio, Líbano e Israel alcanzaron un principio de acuerdo con la mediación de Estados Unidos que sentaba las bases para un alto el fuego permanente.

    Por 
    Europa Press
    Soldados israelíes en el histórico castillo de Beaufort, en Líbano. Imagen @News_Makan.

    El Ejército de Israel ha vuelto a romper el alto el fuego vigente desde junio y ha bombardeado durante la noche del martes zonas del distrito de Nabatiyé, en el sur del país, según han informado este miércoles las autoridades del país.

    Los ataques han tenido como objetivo la zona de Alí al Taher, si bien de momento no hay informaciones sobre víctimas, heridos o daños materiales, según informaciones de la agencia libanesa NNA, que ha difundido imágenes del la zona donde se ha registrado la explosión.

    Posteriormente, fuentes cercanas al asunto han informado de que varios cazas de la Fuerza Aérea de Israel han atacado una vivienda en Al Fauqa, también en Nabatiyé, a lo largo de la noche.

    El 26 de junio, Líbano e Israel alcanzaron un principio de acuerdo con la mediación de Estados Unidos que sentaba las bases para un alto el fuego permanente e incluía el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, pero también el desarme del partido-milicia chií Hezbolá, cuestión que el grupo ha rechazado de pleno.

    Desde entonces, Israel ha alegado razones de seguridad y la negativa de Hezbolá al acuerdo para justificar que continúen sus operaciones militares en el sur de Líbano.

    Más sobre:LíbanoIsraelAtaques

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Japón considera “muy lamentables” las sanciones de EE.UU. contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Los efectos negativos de Instagram en los adolescentes, y la millonaria multa que podría pagar Mark Zuckerberg

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Suboficial en retiro de Carabineros balea a delincuente durante robo a su hijo en Puente Alto

    Los motivos de Trump para aplazar por tres días los aranceles contra Canadá

    Lo más leído

    1.
    Lavrov afirma que Rusia y Corea del Norte colaboran para crear un “nuevo y justo orden mundial”

    Lavrov afirma que Rusia y Corea del Norte colaboran para crear un “nuevo y justo orden mundial”

    2.
    Cómo Irán se prepara para un conflicto interno y externo mientras crece temor a una escalada nuclear por parte de EE.UU.

    Cómo Irán se prepara para un conflicto interno y externo mientras crece temor a una escalada nuclear por parte de EE.UU.

    3.
    Los motivos de Trump para aplazar por tres días los aranceles contra Canadá

    Los motivos de Trump para aplazar por tres días los aranceles contra Canadá

    4.
    EE.UU. impone sanciones a la presidenta y a un abogado de la CPI en otra medida contra el tribunal

    EE.UU. impone sanciones a la presidenta y a un abogado de la CPI en otra medida contra el tribunal

    5.
    Irán advierte que impedirá el regreso de fuerzas de EE.UU. al estrecho de Ormuz y al golfo Pérsico

    Irán advierte que impedirá el regreso de fuerzas de EE.UU. al estrecho de Ormuz y al golfo Pérsico

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 19 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este miércoles 19 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, miércoles 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas vs. Australia por el Mundial de Hockey

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas vs. Australia por el Mundial de Hockey

    Así funciona la red de Metro este miércoles 19 de agosto: toda la red se encuentra operativa
    Chile

    Así funciona la red de Metro este miércoles 19 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, miércoles 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Suboficial en retiro de Carabineros balea a delincuente durante robo a su hijo en Puente Alto

    Hacienda refrenda compromiso de cumplir meta fiscal este año, tras cuestionamientos del CFA
    Negocios

    Hacienda refrenda compromiso de cumplir meta fiscal este año, tras cuestionamientos del CFA

    Provida vende su filial AFP Génesis en Ecuador y suma $17 mil millones por la transacción

    Matías Acevedo: “No conozco una reforma exitosa al empleo público que no haya tenido un acuerdo con los mismos trabajadores”

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso
    Tendencias

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Los efectos negativos de Instagram en los adolescentes, y la millonaria multa que podría pagar Mark Zuckerberg

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Buljubasich se defiende tras los cánticos de los hinchas de la UC: “Somos honestos, trabajamos y queremos al club”
    El Deportivo

    Buljubasich se defiende tras los cánticos de los hinchas de la UC: “Somos honestos, trabajamos y queremos al club”

    El técnico de Estudiantes confirma la superioridad sobre la UC: “Fuimos mucho más en los 180 minutos”

    Daniel Garnero justifica la falta de refuerzos en la UC para la Copa Libertadores: “No se pudo. No es que no quisimos”

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día
    Tecnología

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    Denominación de Origen llega al streaming: dónde ver la exitosa película chilena
    Cultura y entretención

    Denominación de Origen llega al streaming: dónde ver la exitosa película chilena

    Cómo te va mi amor: Pandora agenda presentación en Monticello

    Muere a los 77 años Frank Beard, histórico baterista de ZZ Top

    Japón considera “muy lamentables” las sanciones de EE.UU. contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional
    Mundo

    Japón considera “muy lamentables” las sanciones de EE.UU. contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional

    Israel vuelve a atacar zonas del sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    Los motivos de Trump para aplazar por tres días los aranceles contra Canadá

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive
    Paula

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”