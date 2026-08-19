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    Provida vende su filial AFP Génesis en Ecuador y suma $17 mil millones por la transacción

    El 5 de mayo suscribió un contrato de compraventa con la empresa ecuatoriana Minutocorp. El resultado neto de esta venta para Provida Internacional, de propiedad de AFP Provida, alcanzó los $17 mil millones después de impuestos y gastos de la transacción.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Provida vende su filial AFP Génesis en Ecuador y suma $17 mil millones por el resultado neto de la transacción Andres Perez

    Provida fue la AFP que obtuvo el segundo mayor incremento en su resultado del primer semestre de 2026, ya que acumuló ganancias por $87 mil millones a junio, esto es $19 mil millones superiores a lo ocurrido en igual periodo de 2025, o un 27,9% adicional.

    Este aumento en sus utilidades que registró la AFP de propiedad de la aseguradora estadounidense Metlife, y que la situó solo detrás de Uno (que aumentó sus beneficios en 56% en los primeros seis meses del año, gracias a que es la AFP que tiene la licitación de nuevos afiliados) entre las AFP que más aumentaron sus ganancias a junio, se explicó principalmente porque concretó la venta de un negocio de administración de activos que tenía en Ecuador.

    “En mayo de 2026, AFP Provida S.A. vendió la totalidad de su participación en AFP Génesis Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. (Ecuador), mediante contrato de compraventa suscrito con fecha 5 de mayo de 2026″, reveló la administradora en sus estados financieros al cierre del primer semestre.

    Ahí no especifica a quién enajenó el activo, pero fuentes con conocimiento de la transacción señalan que la AFP Génesis fue vendida a la empresa ecuatoriana Minutocorp, que se autodefine en su sitio web como “constructora y promotora inmobiliaria”.

    El resultado neto de esta venta para Provida Internacional alcanzó alrededor de los $17 mil millones después de impuestos y gastos de la transacción.

    AFP Provida es propietaria del 99,99% de Provida Internacional S.A., la que a su vez mantenía como única inversión su filial ecuatoriana AFP Génesis S.A., donde poseía un 99,997% de participación accionaria, según la memoria anual 2025 de AFP Provida.

    Si bien actualmente las AFP pueden tener filiales en el extranjero y en el país, la reforma previsional que se publicó como ley en marzo de 2025, eliminó el artículo que lo permitía y dio un plazo de dos años, es decir, hasta marzo de 2027, para dar cumplimiento a dicho asunto.

    Con anterioridad a aquello, ya en los últimos años las AFP habían venido sacando voluntariamente de su balance a las filiales que tenían, traspasándoselas, por ejemplo, a su controlador, pero no todas lo habían hecho. Ese era el caso de AFP Provida, que todavía tenía una filial en Ecuador (AFP Génesis).

    En todo caso, si así lo hubiese preferido, AFP Provida podría haber cambiado su estructura societaria para que dicha filial ya no dependiera directamente de la AFP chilena; sin embargo, finalmente optaron por vender la administradora.

    Respecto de los motivos, fuentes al tanto de la situación comentaron que la venta responde a una decisión de negocio consistente con la estrategia de la compañía, y con una evaluación de su foco y prioridades estratégicas.

    Si bien a Génesis le antecede la sigla de “AFP”, en realidad no funciona como operan en Chile las AFP, dado que en Ecuador existe un sistema público de reparto, donde no se destina una cotización obligatoria a una cuenta de capitalización individual para la pensión futura. Más bien el sistema privado en ese país administra fondos de ahorros voluntarios y complementarios de las personas. A eso se dedica Génesis. Es, básicamente, una administradora de fondos.

    “Somos una administradora de fondos con más de 30 años de experiencia en el mercado, pionera y líder en el desarrollo y administración de fondos a largo plazo en el país (...) Ofrecemos también fondos a corto plazo y mediano plazo, desarrollados con el apoyo tecnológico, dentro de los altos estándares que nos caracteriza”, señala el sitio web de Génesis. Allí aseguran tener más de 353.000 clientes.

    Metlife compró AFP Provida en 2013 a BBVA, lo que marcó la salida del grupo hispano de la industria de pensiones en Chile tras 14 años de presencia, y el ingreso de la aseguradora estadounidense al sector de las AFP.

    En esa ocasión, Metlife realizó un proceso de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) para quedarse con el 100% de las acciones de la gestora que en ese momento era el mayor actor del mercado local y que administraba US$ 43 mil millones de ese momento. La operación también incluyó a Génesis, que por ese entonces administraba unos US$ 122 millones.

    “El 1 de octubre de 2013, MetLife Acquisition Co. S.A. (Nueva Provida), una subsidiaria de MetLife Inc., adquirió a AFP Provida S.A. (Antigua Provida). La adquisición de Provida contribuye a la estrategia de crecimiento de MetLife Inc. en los mercados emergentes y refuerza aún más la posición global de MetLife Inc., en Chile”, puntualiza la memoria anual 2025.

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