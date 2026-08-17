Ganancias de las AFP aumentan 14% en el primer semestre gracias a mayores ingresos y rentabilidad del encaje

Las AFP sacaron cuentas alegres en el primer semestre del año, tras registrar ganancias por $378.085 millones (unos US$410 millones), lo que constituye un incremento de 13,5% en comparación con igual periodo de 2025, cuando tuvieron utilidades por $333.023 millones (US$361 millones).

Además de los mayores ingresos por comisiones que anotaron a junio de 2026, este aumento en el resultado se explicó, principalmente, por el mejor desempeño que anotaron algunos fondos de pensiones en ese lapso. Ello influyó sobre la rentabilidad del encaje que deben mantener por ley dichas compañías, dado que en el primer semestre la rentabilidad de los multifondos A y B fue mejor que en enero-junio de 2025.

De hecho, AFP Habitat explicó mediante un comunicado que el desempeño de los fondos de pensiones “impactó positivamente en los resultados financieros de la administradora, a través de la rentabilidad del encaje”.

Ingresos totales y encaje

Al analizar las cifras en detalle, se aprecia que en los primeros seis meses de 2026 los ingresos de las siete AFP del sistema previsional subieron 3,4% interanual, hasta totalizar $622.296 millones (US$675 millones).

En paralelo, la rentabilidad del encaje en enero-junio implicó ganancias por $141.533 millones (US$153 millones), bastante más que la rentabilidad por $123.090 millones (US$133 millones) que registraron en el primer semestre de 2025. Esto, a su vez, es un crecimiento del 15%.

De esta manera, el monto administrado del encaje se empinó un 18% al comparar junio de 2025 con el mismo mes de este año, alcanzando $2.304.402 millones (US$2.499 millones) al cierre del primer semestre 2026.

Para lo anterior, se debe considerar que entre enero y junio de este año el multifondo A de las AFP rentó en promedio un 8,72% real, en tanto que el fondo B registró una rentabilidad promedio de 6,55%, mientras que, en los multifondos C, D y E, los retornos fueron de 3,02%, -0,01% y -2,63%, respectivamente.

En algunos multifondos esto es superior versus lo ocurrido el año pasado en igual periodo, cuando el fondo A rentó 4,33%, y los fondos B, C, D y E anotaron rentabilidades de 4,16%, 4,83%, 4,61% y 3,74%, cada uno.

Al respecto, Provida señaló en su análisis razonado que hubo un “retorno positivo que presentaron las inversiones en instrumentos extranjeros y acciones locales para los fondos de pensiones tipo A, B y C. Los fondos más conservadores enfrentaron el impacto adverso del aumento de tasas de interés sobre los instrumentos de renta fija”.

Utilidades por administradora

Seis de las siete AFP de la industria reportaron una expansión de sus ganancias. La administradora que más aumentó sus utilidades en el primer semestre fue AFP Uno, pues obtuvo un resultado de $12.054 millones (US$13 millones) a junio, lo que representa un alza de 56% en comparación con igual periodo del año anterior.

Ello, como producto de un incremento de 26% en sus ingresos del primer semestre, totalizando $21.565 millones (US$23 millones), gracias a que es la AFP que tiene la licitación de nuevos afiliados, por lo que todos los nuevos entrantes al sistema llegan a Uno. Igualmente, la administradora reportó un alza de 92% en la rentabilidad del encaje enero-junio, cuando sumó $3.443 millones (US$3,7 millones).

La segunda AFP que tuvo el mayor avance fue Provida, ya que sus ganancias totalizaron $87.180 millones (US$95 millones), lo que constituye un alza de 28% interanual. En su análisis razonado detalló que esto ocurrió “principalmente por los superiores otros ingresos distintos de los de operación, atribuido a la venta de la filial AFP Génesis en Ecuador ($17.188 millones), la inferior pérdida por deterioro neto efectuada en el periodo ($8.820 millones), los menores gastos de personal ($4.921 millones) y la mayor ganancia procedente de inversiones ($1.288 millones)”.

Provida informó así que en mayo de 2026 “vendió la totalidad de su participación en AFP Génesis Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. (Ecuador), mediante contrato de compraventa suscrito con fecha 5 de mayo de 2026″.

Luego, le siguieron Modelo y Cuprum. La primera, con un aumento de 19% interanual en su resultado, sumando utilidades por $36.801 millones (US$40 millones) a junio. La segunda, con un alza de 13,7% año contra año, totalizando beneficios por $56.345 millones (US$61 millones) en el primer semestre de 2026.

A continuación se situó Habitat, con una subida de 9,77% interanual en sus ganancias, hasta llegar a los $88.023 millones (US$95 millones). Y finalmente se posicionaron Planvital y Capital, con utilidades por $35.718 millones (US$39 millones) y $61.962 millones (US$67 millones) a junio, respectivamente, lo que implicó un incremento de 4,7% en la primera en comparación con igual periodo del año pasado, y una caída de 0,86% en la segunda.