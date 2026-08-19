SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Temblor hoy, miércoles 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, miércoles 19 de agosto en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    00:51 horas

    Sismo de magnitud 4.5, ocurrido a 29 km al sur de Mina Collahuasi y a 134 km de profundidad.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutosúltimos sismos ChileLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Japón considera “muy lamentables” las sanciones de EE.UU. contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Los efectos negativos de Instagram en los adolescentes, y la millonaria multa que podría pagar Mark Zuckerberg

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Suboficial en retiro de Carabineros balea a delincuente durante robo a su hijo en Puente Alto

    Israel vuelve a atacar zonas del sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    Lo más leído

    1.
    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    2.
    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    3.
    Temblor hoy, martes 18 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 18 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    5.
    ¿Cuándo se entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados? Estos son los montos de 2026

    ¿Cuándo se entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados? Estos son los montos de 2026

    6.
    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 19 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este miércoles 19 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, miércoles 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas vs. Australia por el Mundial de Hockey

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas vs. Australia por el Mundial de Hockey

    Así funciona la red de Metro este miércoles 19 de agosto: toda la red se encuentra operativa
    Chile

    Así funciona la red de Metro este miércoles 19 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, miércoles 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Suboficial en retiro de Carabineros balea a delincuente durante robo a su hijo en Puente Alto

    Hacienda refrenda compromiso de cumplir meta fiscal este año, tras cuestionamientos del CFA
    Negocios

    Hacienda refrenda compromiso de cumplir meta fiscal este año, tras cuestionamientos del CFA

    Provida vende su filial AFP Génesis en Ecuador y suma $17 mil millones por la transacción

    Matías Acevedo: “No conozco una reforma exitosa al empleo público que no haya tenido un acuerdo con los mismos trabajadores”

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso
    Tendencias

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Los efectos negativos de Instagram en los adolescentes, y la millonaria multa que podría pagar Mark Zuckerberg

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Buljubasich se defiende tras los cánticos de los hinchas de la UC: “Somos honestos, trabajamos y queremos al club”
    El Deportivo

    Buljubasich se defiende tras los cánticos de los hinchas de la UC: “Somos honestos, trabajamos y queremos al club”

    El técnico de Estudiantes confirma la superioridad sobre la UC: “Fuimos mucho más en los 180 minutos”

    Daniel Garnero justifica la falta de refuerzos en la UC para la Copa Libertadores: “No se pudo. No es que no quisimos”

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día
    Tecnología

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    Denominación de Origen llega al streaming: dónde ver la exitosa película chilena
    Cultura y entretención

    Denominación de Origen llega al streaming: dónde ver la exitosa película chilena

    Cómo te va mi amor: Pandora agenda presentación en Monticello

    Muere a los 77 años Frank Beard, histórico baterista de ZZ Top

    Japón considera “muy lamentables” las sanciones de EE.UU. contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional
    Mundo

    Japón considera “muy lamentables” las sanciones de EE.UU. contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional

    Israel vuelve a atacar zonas del sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    Los motivos de Trump para aplazar por tres días los aranceles contra Canadá

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive
    Paula

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”