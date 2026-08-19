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    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas vs. Australia por el Mundial de Hockey

    En las próximas horas llega el próximo desafío para las seleccionadas nacionales por la fase de grupos.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Las Diablas. Foto de redes sociales Bárbara Gaete - Comunicaciones ChileHockey

    Durante la madrugada de este miércoles tiene lugar el siguiente desafío para Las Diablas en el Mundial de Hockey Césped 2026, con el último partido de la fase de grupos contra Australia.

    Las dirigidas por Cristóbal Rodríguez arrastran derrotas ante Japón y Países Bajos, sin embargo, se mantienen con posibilidades de avanzar dentro del Grupo A.

    Cuándo juega Chile vs. Australia

    El partido de Chile contra Australia por el Mundial de Hockey es este miércoles 19 de agosto a las 03:30 horas de la madrugada en Chile.

    Dónde ver el Mundial de Hockey 2026

    El partido de Las Diablas contra Australia tiene transmisión confirmada en el canal ESPN5.

    Además, la cobertura online del Mundial de Hockey va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:HockeyMundial de HockeyMundial de Hockey 2026ChileAustraliaLas DiablasChile vs AustraliaChile - AustraliaHorarioDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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