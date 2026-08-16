Irán advierte que impedirá el regreso de fuerzas de EE.UU. al estrecho de Ormuz y al golfo Pérsico. Imagen referencial.

El comandante en jefe del Ejército de Irán, Amir Hatami, advirtió que Teherán impedirá que las fuerzas estadounidenses vuelvan a ingresar al golfo Pérsico, el mar de Omán y el estrecho de Ormuz, además de rechazar un eventual restablecimiento de bases de Estados Unidos en Medio Oriente.

El general sostuvo que la expulsión de Estados Unidos de la región “ya se ha hecho realidad” y afirmó que sus fuerzas “ya no tienen permiso” para operar en esas aguas.

“Todos deben saber que, bajo ninguna circunstancia, las bases estadounidenses podrán volver a la situación anterior e Irán jamás permitirá que eso ocurra”, señaló Hatami durante un acto por el Día del Periodismo en Irán, celebrado el 8 de agosto y difundido posteriormente por la agencia Tasnim.

El jefe militar también reivindicó el control iraní sobre el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo, y lo situó entre las exigencias de Teherán para poner término al conflicto.

“El sagrado estrecho de Ormuz es una de las condiciones para poner fin a la guerra; lo preservaremos con todas nuestras capacidades”, afirmó.

Irán advierte que impedirá el regreso de fuerzas de EE.UU. al estrecho de Ormuz y al golfo Pérsico. Imagen referencial.

Las declaraciones de Hatami contrastan con la posición expresada por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha sostenido que Washington mantiene el control del estrecho.

Antes del inicio de la guerra, por esa vía marítima transitaba cerca del 20% del petróleo mundial.

Teherán mantiene cerrado el paso por Ormuz desde mediados de julio, después de nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur de Irán. La República Islámica respondió atacando objetivos de Estados Unidos en otros países de Medio Oriente, mientras Washington restableció un bloqueo naval sobre puertos y embarcaciones iraníes.

Irán ha condicionado la reapertura del estrecho a que Estados Unidos ponga fin a la guerra, levante el bloqueo sobre sus puertos y buques y permita nuevamente la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales.

La tensión marítima aumentó durante los últimos días. Otro alto mando iraní, el general Alí Abdolahi, advirtió que las Fuerzas Armadas podrían impedir exportaciones e importaciones en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval.

Según Abdolahi, la continuidad de esa medida constituiría una violación del alto el fuego acordado entre ambos países.

Contactos indirectos entre Teherán y Washington

Pese al aumento de las advertencias militares, los contactos diplomáticos entre ambos países no se han detenido.

Irán confirmó que mantiene intercambios de mensajes con Estados Unidos a través de Pakistán, luego de la última ronda de negociaciones entre las partes.

“Desde el mismo domingo, cuando la delegación iraní regresó a Teherán, hasta hoy se han intercambiado numerosos mensajes a través del intermediario pakistaní. Nuestras posiciones quedaron muy claras allí y también durante estos intercambios”, aseguró el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei.

Según el portavoz, una delegación pakistaní podría trasladarse a Teherán para continuar las gestiones orientadas a acordar nuevas conversaciones, mientras se acerca el vencimiento del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.