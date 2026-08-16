SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Arrestan a joven de 19 años por tiroteo que dejó cinco heridos en Universidad Estatal de Virginia

    Camron Harris, de 19 años, fue encontrado escondido en el armario de una residencia estudiantil. El ataque dejó cinco personas heridas, una de ellas en estado crítico, y provocó el confinamiento temporal del campus.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Arrestan a joven de 19 años por tiroteo que dejó cinco heridos en Universidad Estatal de Virginia

    La policía arrestó el sábado a Camron Harris, de 19 años, en relación con el tiroteo ocurrido durante la noche en el campus de la Universidad Estatal de Virginia (VSU), que dejó cinco personas heridas, una de ellas en estado crítico.

    Según informó la policía del condado de Chesterfield, el joven, residente de Henrico, Virginia, fue encontrado escondido en el armario de una residencia estudiantil, quien además no es estudiante de la universidad.

    De las cinco personas heridas, cuatro tampoco son estudiantes del campus y sus edades fluctúan entre los 17 y 23 años. Una de las víctimas, de 20 años, sí es estudiante de la universidad y ya fue dada de alta del hospital. Las autoridades no han revelado las identidades de los afectados.

    La policía obtuvo ocho órdenes de arresto por delitos graves contra Harris, entre ellas por lesiones dolosas y por el uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave.

    Arrestan a joven de 19 años por tiroteo que dejó cinco heridos en Universidad Estatal de Virginia

    La universidad había señalado previamente que las autoridades buscaban a varios sospechosos, aunque la policía no entregó información adicional durante la noche del sábado respecto de esa búsqueda. Previamente, las autoridades universitarias habían indicado que no consideraban que existiera una amenaza inmediata para la comunidad y levantaron el confinamiento del campus.

    Tiroteo ocurrió durante la madrugada

    El ataque ocurrió poco después de la 1.30 de la madrugada del sábado, cerca de los anexos del campus universitario. En el lugar, policías del campus y agentes del condado de Chesterfield encontraron a cinco personas con heridas de bala en las inmediaciones de las residencias estudiantiles.

    El hecho se registró cuando los estudiantes se preparaban para el nuevo año escolar. De acuerdo con la página web de la universidad, las residencias habían abierto una semana antes y las clases se reanudan el lunes. Además, numerosos estudiantes acababan de completar el programa de bienvenida para nuevos alumnos denominado “New Trojans Experience”.

    “Reconocemos la preocupación que este incidente ha causado entre nuestros estudiantes, padres, exalumnos, amigos y la comunidad de VSU en general”, señaló la universidad en un comunicado. “La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes siguen siendo nuestra máxima prioridad”.

    Durante la mañana del sábado se registró una importante presencia policial en el campus. La universidad indicó a los estudiantes que revisaran sus correos electrónicos para conocer medidas adicionales de seguridad y servicios de apoyo.

    Arrestan a joven de 19 años por tiroteo que dejó cinco heridos en Universidad Estatal de Virginia

    La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y la Oficina del Sheriff del Condado de Hanover también prestaron asistencia, según la policía del condado.

    Arthur Fridrich, exdirector de educación a distancia de la universidad y residente cercano al campus, calificó como trágico que el hecho ocurriera al inicio del año académico.

    “Comenzar un nuevo año con este suceso es muy trágico. Deja una huella imborrable en la mente de todos los estudiantes, y para algunos será difícil olvidar este semestre”, afirmó. “Siento mucho lo sucedido a quienes resultaron heridos. Espero que se recuperen y que este suceso no defina sus vidas”.

    Más sobre:Estados UnidosTiroteoAtaqueUniversidadVirginiaDetenidoPolicial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hombre de 33 años queda en UCI tras sufrir golpiza en Puente Alto: indagan por homicidio frustrado

    PDI investiga homicidio frustrado con arma cortante contra ciudadano extranjero en La Cisterna

    La IA ya entró a los estudios de abogados

    Presidente surcoreano llama al Norte a negociar el fin formal de la Guerra de Corea

    Mendoza propone licitación conjunta entre Argentina y Chile para despejar el Paso Cristo Redentor

    Adolescente palestino es asesinado durante ataques israelíes en el sur de Gaza

    Lo más leído

    1.
    Al menos 12 muertos y 10 heridos graves tras volcamiento de autobús con peregrinos polacos en Hungría

    Al menos 12 muertos y 10 heridos graves tras volcamiento de autobús con peregrinos polacos en Hungría

    2.
    Canciller de Filipinas: “El próximo secretario general de la ONU debe ser mujer y de América Latina”

    Canciller de Filipinas: “El próximo secretario general de la ONU debe ser mujer y de América Latina”

    3.
    La caída del apoyo joven a Milei: el desencanto que puede complicar su reelección

    La caída del apoyo joven a Milei: el desencanto que puede complicar su reelección

    4.
    Sismo de magnitud 5.2 sacude al sur de España: registran daños materiales

    Sismo de magnitud 5.2 sacude al sur de España: registran daños materiales

    5.
    Presidente surcoreano llama al Norte a negociar el fin formal de la Guerra de Corea

    Presidente surcoreano llama al Norte a negociar el fin formal de la Guerra de Corea

    6.
    Adolescente palestino es asesinado durante ataques israelíes en el sur de Gaza

    Adolescente palestino es asesinado durante ataques israelíes en el sur de Gaza

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    Lo que tienes que saber: domingo 16 de agosto

    Lo que tienes que saber: domingo 16 de agosto

    Dónde y a qué hora ver a Lens vs. PSG por la Supercopa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Lens vs. PSG por la Supercopa en TV y streaming

    Hombre de 33 años queda en UCI tras sufrir golpiza en Puente Alto: indagan por homicidio frustrado
    Chile

    Hombre de 33 años queda en UCI tras sufrir golpiza en Puente Alto: indagan por homicidio frustrado

    PDI investiga homicidio frustrado con arma cortante contra ciudadano extranjero en La Cisterna

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    La IA ya entró a los estudios de abogados
    Negocios

    La IA ya entró a los estudios de abogados

    Kenneth Rogoff y baja de impuesto a empresas: “Tiene mucho sentido (...) Chile necesita ser competitivo”

    Marcel a un año de su renuncia: “No me arrepiento (de haber estado en el gobierno de Boric), porque siento que logré hacer una diferencia”

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    “Me das pena”: hija de Mirko Jozic fustiga duro cuestionamiento de Peter Dragicevic y le recrimina la quiebra de Colo Colo
    El Deportivo

    “Me das pena”: hija de Mirko Jozic fustiga duro cuestionamiento de Peter Dragicevic y le recrimina la quiebra de Colo Colo

    En vivo: Arsenal y Manchester City se enfrentan en la final de la Community Shield

    Cecilia Pérez responde a la Universidad de Chile: “Vamos a manifestar toda la colaboración para mejorar el convenio”

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”
    Cultura y entretención

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Jungle, bajo el sol: “Siempre hemos escuchado mucha música latina”

    Presidente surcoreano llama al Norte a negociar el fin formal de la Guerra de Corea
    Mundo

    Presidente surcoreano llama al Norte a negociar el fin formal de la Guerra de Corea

    Adolescente palestino es asesinado durante ataques israelíes en el sur de Gaza

    Arrestan a joven de 19 años por tiroteo que dejó cinco heridos en Universidad Estatal de Virginia

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta