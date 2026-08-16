Arrestan a joven de 19 años por tiroteo que dejó cinco heridos en Universidad Estatal de Virginia

La policía arrestó el sábado a Camron Harris, de 19 años, en relación con el tiroteo ocurrido durante la noche en el campus de la Universidad Estatal de Virginia (VSU), que dejó cinco personas heridas, una de ellas en estado crítico.

Según informó la policía del condado de Chesterfield, el joven, residente de Henrico, Virginia, fue encontrado escondido en el armario de una residencia estudiantil, quien además no es estudiante de la universidad.

De las cinco personas heridas, cuatro tampoco son estudiantes del campus y sus edades fluctúan entre los 17 y 23 años. Una de las víctimas, de 20 años, sí es estudiante de la universidad y ya fue dada de alta del hospital. Las autoridades no han revelado las identidades de los afectados.

La policía obtuvo ocho órdenes de arresto por delitos graves contra Harris, entre ellas por lesiones dolosas y por el uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave.

Arrestan a joven de 19 años por tiroteo que dejó cinco heridos en Universidad Estatal de Virginia

La universidad había señalado previamente que las autoridades buscaban a varios sospechosos, aunque la policía no entregó información adicional durante la noche del sábado respecto de esa búsqueda. Previamente, las autoridades universitarias habían indicado que no consideraban que existiera una amenaza inmediata para la comunidad y levantaron el confinamiento del campus.

Tiroteo ocurrió durante la madrugada

El ataque ocurrió poco después de la 1.30 de la madrugada del sábado, cerca de los anexos del campus universitario. En el lugar, policías del campus y agentes del condado de Chesterfield encontraron a cinco personas con heridas de bala en las inmediaciones de las residencias estudiantiles.

El hecho se registró cuando los estudiantes se preparaban para el nuevo año escolar. De acuerdo con la página web de la universidad, las residencias habían abierto una semana antes y las clases se reanudan el lunes. Además, numerosos estudiantes acababan de completar el programa de bienvenida para nuevos alumnos denominado “New Trojans Experience”.

“Reconocemos la preocupación que este incidente ha causado entre nuestros estudiantes, padres, exalumnos, amigos y la comunidad de VSU en general”, señaló la universidad en un comunicado. “La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes siguen siendo nuestra máxima prioridad”.

Durante la mañana del sábado se registró una importante presencia policial en el campus. La universidad indicó a los estudiantes que revisaran sus correos electrónicos para conocer medidas adicionales de seguridad y servicios de apoyo.

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La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y la Oficina del Sheriff del Condado de Hanover también prestaron asistencia, según la policía del condado.

Arthur Fridrich, exdirector de educación a distancia de la universidad y residente cercano al campus, calificó como trágico que el hecho ocurriera al inicio del año académico.

“Comenzar un nuevo año con este suceso es muy trágico. Deja una huella imborrable en la mente de todos los estudiantes, y para algunos será difícil olvidar este semestre”, afirmó. “Siento mucho lo sucedido a quienes resultaron heridos. Espero que se recuperen y que este suceso no defina sus vidas”.