Cecilia Pérez responde a la Universidad de Chile: “Vamos a manifestar toda la colaboración para mejorar el convenio”

Universidad de Chile celebra dentro de la cancha, aunque, fuera de ella, los problemas se hacen sentir. En la previa del partido ante Limache, que acabó con triunfo por 3-1 para el Romántico Viajero y que lo volvió a poner como escolta de la Liga de Primera, la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, conversó con los medios para aclarar la postura de la concesionaria tras las declaraciones de la Casa de Estudios, en las que se amenazó con revisar el convenio y el posible retiro del nombre y los símbolos alusivos al club.

“No es responsable y prudente que yo le responda a la rectora, básicamente porque no conocemos el preinforme al que ella alude. Por lo tanto, cuando exista el informe final que ella ha señalado, y nosotros tengamos la posibilidad de conocerlo y analizarlo en el directorio, vamos a tomar las decisiones que correspondan. Además, en términos de prudencia, actualmente hay un proceso de liquidación y considero que cualquier palabra que yo pueda decir sobre un informe que no conocemos, puede entorpecer la labor del liquidador que está mandatado por la justicia. Hay que colaborar con eso”, partió diciendo.

Cecilia Pérez se refiere al convenio con la Universidad de Chile. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Pese al golpe que supuso estos dichos para Azul Azul, sobre todo en medio del lío judicial que salpica a la institución por el Caso Sartor, la mandataria es clara en señalar que existe toda la disposición de conversar con los agentes involucrados y llegar a un acuerdo favorable para ambas partes. “Pedimos una reunión via lobby con la rectora y con todo el directorio, para poder saludarla protocolarmente y felicitarla por su cargo. Se nos señaló por escrito que ella estaba inhabilitada para poder relacionarse con nosotros, por la relación que ella tiene con el caso Sartor. También se nos señaló que la parte que iba a ser contraparte con nosotros era la prorrectora. En base a eso, hemos pedido una reunión con ella. Estamos concordando las agendas, porque se nos señaló que podían ser máximo cuatro personas y no el directorio completo. Si eso se produce, nosotros vamos a manifestar toda la colaboración para mejorar el convenio. Creemos que es legítimo que ellos puedan tener la aspiración de revisarlo, es su derecho. En base a eso, mostraremos colaboración de mejorar aspectos que ellos señalen que, en base a su criterio, habrían incumplimientos. Nosotros creemos que tenemos cumplimientos a cabalidad con el protocolo del convenio y, por lo tanto, si se produce esa reunión, bienvenido sea. Aunque, si se produce esa reunión y no está el informe final, nosotros no podemos responder a él por los canales oficiales”, comentó.

El mercado de fichajes

Dejando de lado lo extradeportivo, la timonel también fue consultada por las recientes incorporaciones en el equipo de Fernando Gago. “Estamos muy contentos con los tres jugadores que se han incorporado a nuestro equipo, donde dos ya pudieron debutar. En el caso de Igor qué podemos decir. Es un fichaje que lo queríamos hace mucho tiempo, sobre todo en mi caso y de Manuel (Mayo). Pude conversar hace más de dos meses para que él pudiese llegar desde que terminó su relación con el fútbol de Turquía. En momentos difíciles para nosotros como club, habla muy bien de él, sobre todo como jugador y persona”, aseguró.

Igor Lichnovsky llegó a la U como refuerzo. Foto: @udechile.

En esa misma línea, Pérez aclaró la fallida negociación con el golero argentino Facundo Sanguinetti. “Efectivamente tuvimos conversaciones con el presidente de Banfield. Teníamos la intención de que llegara un arquero, pero cuando se abrió la posibilidad de la llegada de Igor, enfocamos todos los esfuerzos en eso”, contó.

En cuanto a las posibles salidas, la presidenta de la concesionaria no escondió los rumores e, incluso, se aventuró con un ofrecimiento hacia Lucas Assadi. “Respecto a Franco Calderón, ha existido interés de varios clubes argentinos. Con uno de esos clubes, Manuel Mayo está en conversiones que son avanzadas para un préstamo y esperemos que se puedan concretar para que ocurra lo mejor para el jugador. Si eso sucede, lo más probable es que sea pronto. Y en caso de que no, felices de contar con Franco. Ahora, con respecto a Lucas Assadi, también hay interés de hartos equipos. Sabemos el talento que tiene y la importancia para nuestro equipo. Lucas ha recuperado una titularidad que muchos la esperábamos, sobre todo para mí, porque lo quiero mucho. Si se llega a concretar algo el contrato es claro: hay una cláusula que tienen que cumplir si es que quieren hacer una oferta. Es importante escuchar la opinión de Lucas. Si él considera que ese es un paso importante en su crecimiento deportivo, aún cuando nos pueda doler, vamos a priorizar el contrato. Lucas Barrera, en tanto, no está disponible”, reveló.

Por último, la otrora vocera de Gobierno se refirió a la despedida de Marcelo Díaz. “Hemos conversado mucho. La decisión de Marcelo no fue una sorpresa para nosotros, al contrario, fue conversado. Siempre hemos señalado que va a estar en nuestra institución hasta que él quiera y dónde él quiera. Es un símbolo y ha sido una buena persona con todos los funcionarios, la institución y los hinchas. Decir lo que vamos a hacer sería matar la sorpresa”, sentenció.