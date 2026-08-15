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    La U remonta a Limache y no pierde de vista a Colo Colo a una semana del Superclásico

    A los 2', un error de Castellón le permitió a los tomateros abrir la cuenta. No obstante, el equipo de Fernando Gago dio vuelta el marcador en Quillota y terminó imponiéndose 3-1. Sexta victoria seguida para el cuadro del chuncho, que se pone, de momento, a nueve puntos de su archirrival.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Hormazábal anotó de taco el 1-1 parcial de la U con Limache. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Deportes Limache era la estación previa al Superclásico para Universidad de Chile. En su persecución a Colo Colo, tropezar no solo implica ceder puntos, sino que también se le achica el margen de acción si pretende pelear la corona de la Liga de Primera. En una lluviosa jornada en Quillota, los azules (que jugaron de blanco) comenzaron abajo, pero remontaron para ganar finalmente por 3-1 a los tomateros.

    La U llegó con cinco triunfos consecutivos, entre Torneo Nacional y Copa Chile, y una propuesta futbolística que paulatinamente se va ensamblando. Claro, la misión de Fernando Gago y compañía era estirar el buen pasar, ante un rival que en la fecha anterior, contra O’Higgins, rompió una mala racha que conllevó cinco derrotas al hilo en el torneo. El retorno de Lucas Barrera por Tobías Reinhart era la novedad en la oncena.

    Un yerro de Gabriel Castellón le entregó en bandeja el 1-0 al local. Dos minutos de partido y ‘Popin’ Castro abrió el marcador. Fue más vivo que el portero. Fue a presionarlo y justo mete la pierna para interceptar el rechazo del ex Huachipato. Incredulidad de la banca azul. Virtud de la figura limachina, aprovechando las dudas de Castellón.

    Pese al golpe inicial, la U no se desarmó. Se hizo de las riendas del juego desde la posesión y ubicando a numeroso contingente en campo rival, asumiendo los riesgos de exponerse ante un rival que se siente en su salsa jugando de contragolpe. Duelo de tránsito rápido, donde se saltaban líneas. Vargas partió de centrodelantero y luego se abrió a la izquierda, mientras que Assadi se fue hacia el centro.

    El elenco del chuncho, que registró el 72% de tenencia en el primer periodo, atacó mejor por la izquierda y reiteradamente tocaba la puerta del arco tomatero, pero fallaba en la concreción. En los 22′, Arce elevó un cabezazo. Antes, después del 1-0, un remate de Guerrero fue contenido por el arquero González.

    Limache salía con transiciones rápidas, con una U que defendía alto. Precisamente, desde una acción de contraataque llegó el 2-0 que anotó Jean Meneses. ‘Takeshi’ capturó el balón tras atajada de Castellón a Arturia. Los azules estaban mal parados. No obstante, el alivio para Gago fue que se anuló por fuera de juego (de VAR) del centrodelantero rojinegro.

    Antes del descanso, se produjo el 1-1 de los laicos. En el tiempo añadido, Fabián Hormazábal, en posición de 9, tiró un taco en área chica (tras envío bajo de Guerrero) y pudo batir la resistencia limachina para instalar la paridad. Fue el final de una larga secuencia donde la U puso a mucha gente en campo contrario.

    El complemento inició con la visita manteniendo la tónica, aplicando velocidad en el ataque. En los 46′, un desborde obliga a una reacción providencial de Galletto, uno de los destacados de Limache. Luego, en los 50′, un remate de Arce se fue desviado por poco. La U seguía apostando por el ataque por afuera, aunque en este tramo privilegiaba la derecha con Hormazábal.

    Eduardo Vargas también tuvo un par de chances, consecutivas. Si en los 58′ conectó un cabezazo débil, que terminó controlando González, al minuto siguiente tuvo otro testazo, que se fue desviado. Los tomateros no contaban con espacios más nítidos para salir de contra. Tanto Castro como Meneses influyeron menos con el balón.

    Gago sacó a Aránguiz y Assadi, para meter a Reinhart y Vásquez. Buscaba otras respuestas y un recambio de energía para los 20′ finales. Terminó abriéndose el arco para la U gracias al regular Agustín Arce. En una acción que fue de izquierda a derecha, el juvenil saca un potente disparo de primera que se cuela en el primer poste del ‘Halcón’ González para el 2-1. Remontada en Quillota.

    En el minuto 90, el resultado se consolidó con el 3-1 de Gonzalo Reyna, quien había reemplazado a Guerrero. De esta manera, la U reafirma su sitio como el sublíder con 36 puntos. Le saca 6 a la UC, que este fin de semana no juega. Mirando hacia arriba, quedó a 9 de Colo Colo, justo su próximo rival. Desde el 17 de mayo que los azules no pierden (1-0 con Cobresal).

    ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Ficha del partido

    Limache: C. González; D. Escobar, A. Aguirre, A. Parot, J. Rojas (85′, C. Morales); T. Galletto (79′, V. Cárcamo), M. Llantén; D. Castro, L. Valencia (61′, H. Martínez), J. Meneses; y M. Arturia (61′, G. Sosa). DT: V. Rivero.

    U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal (79′, N. Fernández), M. Zaldivia, N. Ramírez, M. Morales; C. Aránguiz (68’, T. Reinhart), L. Barrera, A. Arce (79′, J. M. Lucero); M. Guerrero (79′, G. Reyna), E. Vargas y L. Assadi (68′, I. Vásquez). DT: F. Gago.

    Goles: 1-0, 2′, Castro, tras presionar a Castellón en el rechazo del meta; 1-1, 45′+3, Hormazábal, de taco en el área chica; 1-2, 76′, Arce, tiro fuerte al primer palo de González; 1-3, 90′, Reyna, remata tras rebote de González

    Árbitro: M. Riquelme. Amonestó a Castro y Meneses (L).

    Estadio Lucio Fariña, Quillota. Asistieron 3.769 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

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