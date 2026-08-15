Jungle, bajo el sol: “Siempre hemos escuchado mucha música latina”

Uno de los primeros CD que logró tener Tom McFarland en su niñez londinense, hablaba de una energía latina, muy lejana a Europa. Era el clásico álbum de Buena Vista Social Club (1997). Un interés que de alguna manera definió el oído abierto del músico y explica buena parte de las percusiones latinas que suenan en Come Back to Me, la canción que abre Sunshine, el nuevo disco de Jungle.

“Creo que siempre hemos escuchado mucha música latina”, dice McFarland conectado por videollamada a Culto. Así que esos ritmos son muy emocionales, son muy humanos, y creo que esos elementos de inspiración siempre han estado dentro de nosotros. Pero sí, tal vez ahora inconscientemente se están volviendo más prominentes. Tal vez solo estamos buscando un tipo diferente de ritmo en nuestra música en este momento”.

McFarland levantó Jungle junto a su amigo de niñez Josh Lloyd-Watson. Sumaron hace algunos años a la cantante Lydia Kitto, quien era colaboradora habitual. “Es solo un bonito colectivo feliz”, define el músico “Creo que la hemos pasado muy bien haciendo este disco”.

Con sus once canciones, Sunshine resume el espíritu festivo del álbum y la sonoridad cálida de su entramado de beats, voces de inspiración soul y buen trabajo de producción musical. De allí el título. “Creo que nos gusta la idea de que se sienta elemental. Sunshine es un disco redondo, se siente más reconfortante. Ya sabes, como un sol cálido sobre tu cuerpo; creo que más o menos de ahí vino. Esto empezó como una idea el año pasado, empezamos y más o menos lo terminamos a finales de febrero, marzo”.

La primera canción que trabajaron fue Reflection, que era un material que estaba rondando desde hace un tiempo. Según McFarland la intención fue trabajar rápido. “Creo que eso fue importante para nosotros porque te puedes quedar estancado haciendo cosas por demasiado tiempo, sobreeditando y con eso se vuelve en algo que se siente poco natural en ese punto. Así que sí, solo queríamos hacer el disco rápido y divertirnos”.

Los once temas suenan frescos y no cejan en su cariz bailable. Algo que quedó claro con los singles de adelanto; sobre Carry On, McFarland explica que la sintieron como una buena introducción. Mientras que The Wave la consideraron un buen resumen del álbum y Someday Somewhere se volvió una de las favoritas del proyecto, “por eso queríamos que tuviera su propio pequeño momento antes de que saliera todo el disco”.

Con 4 discos ya publicados, Jungle suena todavía muy fresco. Su música no parece tener una pretensión más que proponer una mirada a varios estilos en formato de canción pop. Para McFarland no hay una fórmula a la hora de crear. “Creo que es porque lo disfrutamos y no sentimos que nos estemos repitiendo. No nos sentimos bajo presión de recrear cierta canción o cierto sonido”, explica.

Por ello es que para la portada mantienen el estilo habitual de Jungle de privilegiar diseños asentados solo en un color especifico y el nombre del proyecto. Nada más. Así, la portada de Loving in Stereo (2021) es blanca, For Ever (2018) es dorada y Sunshine es un definido marrón.

“Es un concepto. Hay un concepto artístico general que define a este grupo y creo que sería muy genial que en 20, 30 años, tengas todas las portadas en la pared y sean todas iguales, y solo se definan por el color y la fuente. Tal vez nos quedemos sin colores que realmente nos gusten en algún momento, siento que vamos llegando poco a poco”.

Jungle. De izquierda a derecha: Tom McFarland, Lydia Kitto y Josh Lloyd-Watson Foto: Mason Rose

Y una clave para entender el material del disco, nuevamente, está en la apertura para escuchar música de otros sin prejuicios. “Me encanta conducir y escuchar música en mi auto”, dice el músico. “Me encanta tener una especie de banda sonora constante para mi vida. Si está soleado escucharé cierto tipo de música, o si está oscuro escucharé otro tipo, si está lloviendo otro tipo, porque simplemente amplifica la atmósfera en la que estás, encuentro eso muy genial. Creo que siempre estamos escuchando de todo, nuestro gusto musical es bastante libre de géneros. Trato de escuchar música lo más posible ¿una canción que me sorprendió? As It Was, de Harry Styles, es una canción increíble, de verdad. Y creo que es muy subestimada, o sea, obviamente la gente dirá, ‘Oh, no, este es el maldito As it Was o Watermelon Sugar, pero tiene una madurez. Cuando la música pop está realmente en su mejor momento, es cuando se siente que el artista realmente está siendo honesto contigo y fiel a sí mismo, pero sigue siendo muy comprensible y traducible para mucha gente al mismo tiempo”.

No solo se trata de escuchar música y definir colores. Los músicos han aprendido a adaptarse a sus momentos vitales. “La vida cambia y ya no vivimos en las mismas ciudades el uno del otro -apunta McFarland-. Tengo una familia y Josh no, así que mis prioridades son diferentes. El tiempo que puedo dedicar a hacer cosas es diferente al suyo. Así que definitivamente se ha convertido en un proceso diferente”.

En el disco suena la voz cálida de Lydia Kitto, quien pasó de colaborar con asiduidad a ser la cantante del proyecto y la autora de las letras. Su trabajo le permite a McFarland y Lloyd-Watson descifrar cuando tienen una potencial canción entre manos. “Ella es un instrumento increíble, una voz increíble, una escritora realmente genial. Es también increíble con la armonía vocal y los acordes. Nosotros sabemos cuándo estamos haciendo algo bueno porque ella empieza a cantar cosas geniales por encima. Y entonces decimos, ‘Bien, esto está genial, grabemos eso y luego veamos qué pasa’”.

Jungle ya se ha presentado en Chile. Debutaron en 2015 en un show en el Centro de eventos Bellavista y también han estado en la edición local de Lollapalooza. Ahora alistan una nueva visita al país como parte de su tour latinoamericano que también los llevará hacia México, Perú, Colombia, Brasil y Argentina. El encuentro está agendado para el 3 de abril de 2027 en el Movistar Arena, un recinto en que ya tocaron en 2022. “La primera vez que tocamos en Santiago fue en un club pequeño y luego terminamos tocando en el Movistar Arena, eso es bastante loco -dice McFarland-. Me encanta Santiago, creo que es una ciudad genial. Me encantan las ciudades que están rodeadas de montañas. La arquitectura es muy genial, se siente como una ciudad semigenerada por computadora, porque tienes una naturaleza hermosa junto con arquitectura moderna, grandes rascacielos y luego montañas. Además, la forma en que la luz cae en esa parte del mundo es como esta especie de luz solar polvorienta. Siempre la hemos pasado genial y los fans siempre han sido muy cool. Así que sí, ansiosos por volver seguro”.