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    Accidente en la Ruta 68 deja una persona fallecida y un menor gravemente lesionado en Casablanca

    El hecho ocurrió en el sector La Rotunda, en dirección a Santiago, donde equipos del SAMU, Bomberos y la SIAT de Carabineros concurrieron para atender la emergencia y esclarecer las circunstancias del siniestro.

    Por 
    Roberto Martínez

    Una persona fallecida y un menor de edad gravemente lesionado dejó un accidente vehicular registrado durante la tarde de este sábado en la Ruta 68, en la comuna de Casablanca, Región de Valparaíso.

    El hecho ocurrió minutos antes de las 15.00 horas, a la altura del kilómetro 73,7, en el sector La Rotunda, en dirección a Santiago.

    De acuerdo con los antecedentes, se trató del volcamiento de un vehículo menor, producto del cual una persona perdió la vida en el lugar y un menor de edad resultó con lesiones de gravedad.

    Hasta el sitio del accidente se trasladaron equipos de emergencia del SAMU, quienes prestaron asistencia a los afectados, además de personal de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros, que quedó a cargo de las diligencias destinadas a establecer la dinámica y las causas del siniestro.

    A raíz del procedimiento de emergencia, el tránsito en la Ruta 68 se mantuvo parcialmente restringido en el sector, con una sola pista habilitada para la circulación de vehículos mientras se desarrollaban las labores de los equipos de emergencia.

    La situación generó una afectación temporal del desplazamiento en dirección a Santiago.

    Posteriormente, las labores de emergencia finalizaron y se normalizó la circulación en el tramo donde ocurrió el accidente.

    Más sobre:PolicialRuta 68CasablancaRegión de ValparaísoAccidenteVolcamientoNacional

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