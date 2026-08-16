Ante la llegada de Vozinha: los sólidos números con los que Gabriel Maureira intenta aferrarse al arco de Colo Colo

La fiebre que genera Vozinha se toma Colo Colo y el fútbol chileno. El fichaje de la estrella de Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026 fue una noticia mundial. Muchos hinchas albos esperan que el meta debute pronto, todo esto mientras el joven Gabriel Maureira no afloja en su nivel. A pesar de que el inminente estreno del meta de 40 años sacará al canterano de la titularidad, desde el club insisten en que esto será un soporte para que el juvenil se termine consolidando en el puesto.

El 19 de abril, en el duelo en que Colo Colo cayó ante Palestino en el estadio Monumental, un frío Maureira tuvo que salir rápido a la cancha tras la repentina lesión de quien comenzó este 2026 como titular: Fernando De Paul. Desde esa tarde en Pedrero ya transcurrieron 16 duelos oficiales y casi cuatro meses. Tuto debió ser operado y su retorno a las canchas aún es incierto.

Números contundentes

A pesar de su inexperiencia en el profesionalismo y de lo que significa asumir el arco de un club en el que la exposición es mayor, el oriundo de Independencia respondió correctamente al desafío. Sus números en la Liga de Primera indican que jugó nueve duelos como titular y, con él en el arco, Colo Colo ganó siempre. El único encuentro que perdió fueron los pocos minutos que alcanzó a disputar tras la lesión de De Paul ante Palestino. Con Maureira, el Cacique fue consolidando una racha que hoy lo tiene, hasta antes de la fecha 19, con 45 unidades, a 12 de distancia de su escolta, Universidad de Chile.

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En otras estadísticas individuales, el canterano nacido en 2007 acumula 830 minutos, recibió 12 tantos en Primera, posee una valla invicta, un 67,6% de efectividad en sus paradas y 128 pases completados, lo que arroja un 69,9% de precisión. En los minutos iniciales de su primer compromiso como titular, que fue contra Universidad de Concepción en el Ester Roa, Maureira de inmediato mostró sus condiciones al atajarle un mano a mano con un buen achique al mundialista Cecilio Waterman. Y así se han acumulado varias intervenciones determinantes. Tal vez la más repetida fue la de la semana pasada, cuando salvó el 2-0 de Unión La Calera con una atajada contra Matías Campos. El Popular quedó vivo gracias a su juvenil y después lo dio vuelta por 2-1.

Cosas por mejorar

No obstante, hay puntos a mejorar. En el compromiso contra Deportes La Serena en La Portada se le soltó un balón en el área chica que acabó con un gol Papayero, mientras que hace dos semanas contra Everton dudó para salir a despejar una pelota afuera del área y Alan Medina no lo perdonó.

Arturo Vidal, su capitán hoy en Colo Colo, destacó sus condiciones, su altura de 1.94 metros, pero también habló sobre los detalles que le faltan al joven. El Rey apuntó a mostrar más personalidad: “Es un arquerazo Maureira, pero hay cosas que tiene que mejorar. Tiene que sacar la voz, hacerse sentir, chocar; de repente en el aire ir a pelear con uno y dejarlo en el suelo, porque es lo que hacen los arqueros; los arqueros son locos. Este hueón es gigante, es buen arquero, le pega bien a la pelota. Tiene que ser más malo nomás, en el sentido de que dé miedo acercarse a él”, comenzó diciendo en una transmisión de streaming.

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“Pero tiene tremendo futuro. Yo siempre le digo: ‘hueón, habla, choca, pelea, grita, putea a alguno; putéame a mí, no te voy a decir nada; te tenemos que sentir detrás’”, cerró.

Contrato hasta 2029

Sin embargo, estos detalles no ensucian su buena campaña en el arco del Cacique. Tanto es así que esta semana Blanco y Negro decidió blindarlo y le extendió su contrato. Su vínculo con la institución finalizaba la temporada 2028 y fue extendido hasta el final del año 2029.

Mientras tanto, Maureira sigue intentando aprovechar al máximo sus minutos para mostrar sus atajadas antes del debut de Vozinha.