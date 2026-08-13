SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El blindaje de Colo Colo a Gabriel Maureira en pleno boom por la llegada de Vozinha

    El Cacique busca darle una señal de tranquilidad al juvenil de 19 años, quien asumió el arco albo después de la lesión de Fernando de Paul. Internamente, Fernando Ortiz también le ha transmitido tranquilidad.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Gabriel Maureira siendo felicitado por sus compañeros. FOCOUY/PHOTOSPORT

    Gabriel Maureira tuvo una difícil misión. A los 19 años, el guardameta asumió la responsabilidad de ocupar el arco de Colo Colo. La lesión de Fernando de Paul obligó a que, probablemente, adelantara su evolución como portero. Ha cumplido plenamente. Basta decir que los albos ocupan el primer puesto con absoluta tranquilidad. La sensación va de la mano de la calma que el golero transmite desde los tres palos. Ante La Calera, por ejemplo, brilló.

    Aunque por estos días la atención ha estado puesta sobre la llegada de Vozinha, el juvenil recibe espaldarazos. El primero vino de Fernando Ortiz, quien estableció públicamente que el africano tendrá que disputar el puesto con el promisorio golero, quien ya suma 17 encuentros oficiales con la camiseta alba. Sus compañeros también se han cuadrado con él. Arturo Vidal también salió a respaldarlo, aunque con un encargo. Lo quiere más expresivo en el campo de juego.

    El blindaje de Colo Colo a Gabriel Maureira en pleno boom por la llegada de Vozinha

    La siguiente señal proviene desde el club. Maureira mantenía contrato con los albos hasta fines de la temporada 2028. Ese vínculo fue extendido en las últimas horas por un año. Es decir, cuando menos, el portero pertenecerá al club que lo formó hasta fines de 2029, lo que le otorga un tiempo prudente para consolidarse en el Cacique.

    En Macul consideran que no hay contradicción entre la llegada de Vozinha y el respaldo a Maureira, cuya titularidad se ve amenazada por la presencia del mundialista. De hecho, los albos sostienen que el arribo del portero de 40 años es, más bien, un soporte para que el juvenil se termine consolidando en el puesto.

    Gabriel Maureira, en el duelo entre Universidad de Concepción y Colo Colo (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    “Ustedes conocen lo grande que es esta institución y en los clubes grandes siempre existe una competencia alta. Yo creo que lo mejor que le podemos hacer a Gabriel Maureira es traerle gente del nivel que estamos trayendo. Vozinha viene de hacer un Mundial brillante hace apenas un mes”, resaltó Aníbal Mosa, durante la presentación del caboverdiano. “Gabriel va a aprender muchísimo de Vozinha, como lo ha hecho desde que llegó a esta institución con 10 años. En cada categoría tuvo compañeros que lo exigieron para llegar al nivel que tiene hoy. Seguramente la llegada de Vozinha también lo hará crecer y lo ayudará a alcanzar un nivel de selección”, complementó el mandamás.

    Seguramente Maureira va a tener en Vozinha un compañero que lo hará crecer y le permitirá dar ese salto de calidad que todavía le falta. No olvidemos que tiene apenas 19 años, ha jugado 14 partidos y lo ha hecho muy bien”, añadió el gerente deportivo albo, Daniel Morón

    La lógica

    En Pedreros justifican la decisión de fichar a Vozinha por varios aspectos. El primero es su actualidad deportiva, que validó ante los mejores delanteros del mundo. Luego, el impacto a nivel comercial y de imagen, de lo que ya hay suficientes muestras en las últimas dos semanas.

    El más sorprendente es el tercero: sostienen que su presencia está lejos de amenazar la evolución de Maureira. La estadía del africano tendrá, como máximo, un plazo de 18 meses. En el Monumental explican, a modo de ejemplo, que un arquero más joven, como Santiago Mele, la prioridad de Fernando Ortiz, sí había estancado al canterano. El charrúa tiene 28 y, por ende, una vida deportiva más extensa por delante, lo que había implicado un contrato más largo con el club. En ese escenario, sostienen, el progreso de Maureira se habría visto considerablemente frenado.

    Más sobre:Colo ColoGabriel MaureiraVozinhaFútbolFútbol NacionalLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Director de Gendarmería destaca traslado de reos a cárcel de Talca y afirma que “esta unidad permitirá elevar el estándar de seguridad”

    Arrau responde a funcionarios de Aduanas por ACOT y afirma que fronteras “requieren hoy mayores capacidades de control y seguridad”

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Científicos desarrollan un examen de sangre que promete detectar múltiples tipos de cáncer y dónde se originaron

    Fin de semana de lluvia en la Región Metropolitana: revisa aquí qué pasará durante el sistema frontal

    Lo más leído

    1.
    Kast remueve a Natalia Duco y Andrés Otero de Deporte tras polémica respuesta a la Contraloría por denuncia de mal uso de auto fiscal

    Kast remueve a Natalia Duco y Andrés Otero de Deporte tras polémica respuesta a la Contraloría por denuncia de mal uso de auto fiscal

    2.
    La Moneda cita a Duco en medio de malestar por su respuesta a la Contraloría ante denuncia de mal uso de auto fiscal

    La Moneda cita a Duco en medio de malestar por su respuesta a la Contraloría ante denuncia de mal uso de auto fiscal

    3.
    La defensa de Natalia Duco ante la Contraloría tras denuncia por mal uso de auto fiscal y el video que complica su versión

    La defensa de Natalia Duco ante la Contraloría tras denuncia por mal uso de auto fiscal y el video que complica su versión

    4.
    Roger Federer deja el club de los multimillonarios: la fortuna que perdió la leyenda del tenis en solo 24 horas

    Roger Federer deja el club de los multimillonarios: la fortuna que perdió la leyenda del tenis en solo 24 horas

    5.
    Qué es el jugador franquicia, el rótulo con el que Alexis Sánchez llega a la MLS como estrella del Montreal

    Qué es el jugador franquicia, el rótulo con el que Alexis Sánchez llega a la MLS como estrella del Montreal

    6.
    Médico de la federación italiana de tenis asegura que Carlos Alcaraz sufre depresión

    Médico de la federación italiana de tenis asegura que Carlos Alcaraz sufre depresión

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 14 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 14 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Director de Gendarmería destaca traslado de reos a cárcel de Talca y afirma que “esta unidad permitirá elevar el estándar de seguridad”
    Chile

    Director de Gendarmería destaca traslado de reos a cárcel de Talca y afirma que “esta unidad permitirá elevar el estándar de seguridad”

    Arrau responde a funcionarios de Aduanas por ACOT y afirma que fronteras “requieren hoy mayores capacidades de control y seguridad”

    Temblor hoy, viernes 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Osvaldo Larrañaga y cifra de pobreza 2026: “Va a caer poquito o bien podría quedar estable, lo que le debería preocupar al gobierno”
    Negocios

    Osvaldo Larrañaga y cifra de pobreza 2026: “Va a caer poquito o bien podría quedar estable, lo que le debería preocupar al gobierno”

    Caso Australis: Joyvio consigue a última hora postergar audiencia de cierre de investigación en disputa contra Isidoro Quiroga

    Cámara Chilena de la Construcción recorta sus perspectivas de inversión para 2026 tras bajo dinamismo del primer semestre

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica
    Tendencias

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Científicos desarrollan un examen de sangre que promete detectar múltiples tipos de cáncer y dónde se originaron

    Fin de semana de lluvia en la Región Metropolitana: revisa aquí qué pasará durante el sistema frontal

    Exjugador de la Generación Dorada de la Roja: “Marcelo Díaz no era el sapo, era otro”
    El Deportivo

    Exjugador de la Generación Dorada de la Roja: “Marcelo Díaz no era el sapo, era otro”

    Despedida en el Nacional y embajador de los 100 años: los homenajes que prepara la U para Marcelo Díaz tras anunciar su retiro

    Cómo se juega la MLS, la competencia a la que llega Alexis Sánchez para defender al Montreal

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano
    Cultura y entretención

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Anttonias presenta el primer adelanto de su nuevo disco

    La ONU pide moderación a Rusia y Japón para evitar un aumento de la tensión tras visitar Putin las Kuriles
    Mundo

    La ONU pide moderación a Rusia y Japón para evitar un aumento de la tensión tras visitar Putin las Kuriles

    Meloni insiste en “extremar” la vigilancia de cara a la supuesta incursión de este próximo sábado en Ceuta

    Trump impone aranceles de hasta el 100% sobre drones importados para fortalecer la industria de EE.UU.

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta
    Paula

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Cazuela de cerdo