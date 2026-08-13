Gabriel Maureira tuvo una difícil misión. A los 19 años, el guardameta asumió la responsabilidad de ocupar el arco de Colo Colo. La lesión de Fernando de Paul obligó a que, probablemente, adelantara su evolución como portero. Ha cumplido plenamente. Basta decir que los albos ocupan el primer puesto con absoluta tranquilidad. La sensación va de la mano de la calma que el golero transmite desde los tres palos. Ante La Calera, por ejemplo, brilló.

Aunque por estos días la atención ha estado puesta sobre la llegada de Vozinha, el juvenil recibe espaldarazos. El primero vino de Fernando Ortiz, quien estableció públicamente que el africano tendrá que disputar el puesto con el promisorio golero, quien ya suma 17 encuentros oficiales con la camiseta alba. Sus compañeros también se han cuadrado con él. Arturo Vidal también salió a respaldarlo, aunque con un encargo. Lo quiere más expresivo en el campo de juego.

El blindaje de Colo Colo a Gabriel Maureira en pleno boom por la llegada de Vozinha

La siguiente señal proviene desde el club. Maureira mantenía contrato con los albos hasta fines de la temporada 2028. Ese vínculo fue extendido en las últimas horas por un año. Es decir, cuando menos, el portero pertenecerá al club que lo formó hasta fines de 2029, lo que le otorga un tiempo prudente para consolidarse en el Cacique.

En Macul consideran que no hay contradicción entre la llegada de Vozinha y el respaldo a Maureira, cuya titularidad se ve amenazada por la presencia del mundialista. De hecho, los albos sostienen que el arribo del portero de 40 años es, más bien, un soporte para que el juvenil se termine consolidando en el puesto.

Gabriel Maureira, en el duelo entre Universidad de Concepción y Colo Colo (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

“Ustedes conocen lo grande que es esta institución y en los clubes grandes siempre existe una competencia alta. Yo creo que lo mejor que le podemos hacer a Gabriel Maureira es traerle gente del nivel que estamos trayendo. Vozinha viene de hacer un Mundial brillante hace apenas un mes”, resaltó Aníbal Mosa, durante la presentación del caboverdiano. “Gabriel va a aprender muchísimo de Vozinha, como lo ha hecho desde que llegó a esta institución con 10 años. En cada categoría tuvo compañeros que lo exigieron para llegar al nivel que tiene hoy. Seguramente la llegada de Vozinha también lo hará crecer y lo ayudará a alcanzar un nivel de selección”, complementó el mandamás.

“Seguramente Maureira va a tener en Vozinha un compañero que lo hará crecer y le permitirá dar ese salto de calidad que todavía le falta. No olvidemos que tiene apenas 19 años, ha jugado 14 partidos y lo ha hecho muy bien”, añadió el gerente deportivo albo, Daniel Morón

La lógica

En Pedreros justifican la decisión de fichar a Vozinha por varios aspectos. El primero es su actualidad deportiva, que validó ante los mejores delanteros del mundo. Luego, el impacto a nivel comercial y de imagen, de lo que ya hay suficientes muestras en las últimas dos semanas.

El más sorprendente es el tercero: sostienen que su presencia está lejos de amenazar la evolución de Maureira. La estadía del africano tendrá, como máximo, un plazo de 18 meses. En el Monumental explican, a modo de ejemplo, que un arquero más joven, como Santiago Mele, la prioridad de Fernando Ortiz, sí había estancado al canterano. El charrúa tiene 28 y, por ende, una vida deportiva más extensa por delante, lo que había implicado un contrato más largo con el club. En ese escenario, sostienen, el progreso de Maureira se habría visto considerablemente frenado.