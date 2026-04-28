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    Rambo Ramírez aplaude el estreno de Gabriel Maureira como titular en Colo Colo: “Mostró personalidad y carácter”

    El histórico guardameta del Cacique analiza la actuación del golero en Concepción. Repara, incluso, en un dato que los hermana, en una coincidencia que incluye a Claudio Bravo.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Gabriel Maureira, en el duelo entre Universidad de Concepción y Colo Colo (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Marcelo Ramírez repara en un dato específico que hermana su carrera con la que Gabriel Maureira inicia en el arco de Colo Colo. El recuerdo incluye a Claudio Bravo. “Los tres debutamos a los 19 años”, rememora a El Deportivo, como si quisiera darle a la coincidencia un carácter de señal para el futuro del promisorio guardameta.

    Rambo elogia no vacila en llenar de elogios al incipiente portero, quien ante Universidad de Concepción debutó como titular en el Cacique. Había tenido minutos frente a Palestino, en el choque en que se lesionó Fernando de Paul. En el sur, el juvenil golero realizó al menos dos contenciones clave.

    Rambo Ramírez aplaude el estreno de Gabriel Maureira como titular en Colo Colo: “Mostró personalidad y carácter”

    El exseleccionado nacional, quien obtuvo siete títulos de Primera División, cinco Copa Chile, la Copa Libertadores, la Recopa y la Copa Interamericana con los albos, detalla cada uno de los aspectos que le llamaron la atención del estelar estreno de Maureira en la oncena inicial. "Me gustó muchísimo. A los siete minutos tuvo su primer mano a mano contra (Cecilio) Waterman y de ahí en más hizo un muy bien partido. Tomó buenas decisiones. Mostró personalidad, tranquilidad y carácter. Siempre digo que uno da por descontada la técnica y lo físico. La clave está en la personalidad y ahí cumplió con creces. En un partido por el campeonato, de visita, realizó un gran encuentro", resalta.

    Las consideraciones se traspasan a un plano más específico. “Es un arquero moderno. El achique que hace es el que hace ahora. No es como ‘la de Dios’, que hacía yo, que te llevaba a perder un pie. Es más parecido al handbol. Después, distribuyó bien, puede sacar largo. Rindió en todo. Eso lo tiene, lo trabaja. Pero lo que te da que lo puedas llevar a un partido es la personalidad y carácter”, insiste.

    Gabriel Maureira, en el ingreso a la cancha del estadio Ester Roa Rebolledo (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    La conclusión es categórica. “Aprobadísimo. Ahora viene la exigencia de mantenerlo. Las oportunidades se dan y hay que aprovecharlas. A Bravo se le dio a los 19 y a los 21 estaba afuera. Maureira es un arquero de mucha proyección. Cumplió con creces. Da mucha tranquilidad para lo que viene. Obviamente va a cometer errores, pero va a jugar harto. Cuando le toque, tendrá que superarlos. Es parte de la vida del arquero”, agrega.

    Finalmente, repara en el dato. “Bravo, Maureira y yo debutamos a los 19. Y, claro, es difícil hacerlo en un puesto de mucha responsabilidad. No hay margen de error. No hay nadie que te salve. Y en un arco de equipo grande se nota más. Por eso, lo que hizo Gabriel es muy bueno”, puntualiza.

    La visión técnica

    Jorge Martínez, quien preparó a Maureira, coincide con Ramírez. “Hizo un partido correctísimo, salvo por un balón que se le soltó. Tuvo cuatro intervenciones buenísimas. La primera, en la que le hace el achique a Waterman fue fundamental para lo que se le venía después. En un remate a su derecha, por su estatura y sus brazos largos, llega con más facilidad. Son balones complicados, sobre todo cuando va a una velocidad considerable. En el gol no tiene gran responsabilidad. Es mérito de Osvaldo González. Estaba un poco tapado por sus compañeros y rivales, lo que le entorpecía la visión. Fue todo muy rápido. En líneas generales, tuvo un buen desempeño, se vio sólido. Estamos ante la presencia de dos grandes arqueros. Maureira y Eduardo Villanueva son los futuros arqueros de Colo Colo. Reúnen el perfil que necesita Colo Colo, sobre todo en la fortaleza mental. No es fácil debutar a los 19 años”, valora.

    Hay otro aspecto crucial que Martínez resalta. “Hay destacarle el entendimiento del juego. Siempre estuvo bien ubicado. Fue un partido correctísimo. Es muy importante para él, para los cuatro partidos que quedan de esta rueda. Y sobre todo para el duelo con Coquimbo. Esto lo hace llegar con mucha más confianza. Un triunfo y una buena actuación es importante para un arquero. También se vio el apoyo y la confianza que le dieron sus compañeros. Fue importante tenerlo viviendo esa presión en los calentamientos y con sus compañeros del primer equipo”, añade.

    La última consideración tiene que ver con el atinado juego con los pies. “Simplifica muchísimo la salida con sus compañeros, por la precisión que tiene con los pies. Eso es muy importante hoy, por los modelos de juego. Los técnicos modernos prefieren salir jugando, no buscar siempre el pelotazo. Y cuando no tiene opción o línea de pase, obviamente saca al equipo y sale con un pelotazo largo, buscando a sus compañeros arriba”, evalúa.

    Más sobre:Colo ColoGabriel MaureiraMarcelo RamírezFernando OrtizJavier CorreaFútbolFútbol Nacional

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