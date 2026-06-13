Tres a internación provisoria: formalizan a seis adolescentes por asaltos a conductores de Indrive en Alto Hospicio

El Juzgado de Garantía de Letras y Familia de la ciudad de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, formalizó a seis adolescentes este sábado por su presunta participación en dos asaltos contra conductores de la aplicación Indrive registrados en aquella comuna.

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente, Juan Valdés, los seis imputados, todos de 16 años, cuatro chilenos y dos de nacionalidad boliviana, se coordinaron para sustraer vehículos de conductores de aplicación, dividiéndose en dos grupos.

Según la formalización, el primer grupo contactó cerca de las 8.00 horas del viernes a un conductor a través de la aplicación Indrive, solicitando un traslado desde Iquique hacia Alto Hospicio. En paralelo, el segundo grupo pidió un viaje similar a otro conductor.

Al llegar al sector de El Boro, uno de los grupos habría intimidado a la víctima con elementos que aparentaban ser armas de fuego y cuchillos. Luego le sustrajeron dinero en efectivo, un reloj, un teléfono celular y otras especies de valor, además del vehículo.

Posteriormente, el conductor fue maniatado y mantenido retenido mientras los imputados circulaban por distintas calles.

En el segundo hecho, la Fiscalía sostuvo que los adolescentes intimidaron al conductor con un arma de fuego y un cuchillo, además de aplicarle descargas con un dispositivo de electroshock.

Producto de la agresión, la víctima perdió el control del vehículo y colisionó contra automóviles estacionados, situación que permitió frustrar el robo junto a la intervención de vecinos. Es así que el afectado resultó con lesiones de mediana gravedad.

Tras ello, los imputados del primer grupo llegaron al lugar para prestar ayuda a los demás adolescentes, subiéndose todos uno de los autos, donde aún mantenían retenida a la primera víctima. Luego tomaron la Ruta A-16 en dirección a Pozo Almonte y, pasado el sector de la cuesta El Toro, abandonaron al conductor y huyeron.

Valdés detalló que Carabineros de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio logró ubicar el vehículo por información entregada por la víctima, testigos y cámaras de seguridad. Los adolescentes fueron encontrados a un costado de la Ruta A-16, donde se estaban tomando fotografías al interior del automóvil, instancia en la que fueron detenidos al intentar escapar a pie.

Al interior del móvil se encontró un arma de aire comprimido no apta para el disparo, un cuchillo, un dispositivo de electroshock y especies sustraídas a las víctimas.

“Luego de poner los antecedentes y los fundamentos de la detención, formalización y medidas cautelares, el tribunal determinó la medida cautelar de internación provisoria para tres de ellos, dejando a los otros tres con medidas menos intensas”, señaló el fiscal Juan Valdés.

Los otros tres quedaron con arresto domiciliario nocturno, sujeción a la autoridad, prohibición de acercarse a las víctimas y prohibición de comunicarse entre sí.

En tanto, el tribunal fijó un plazo inicial de investigación de 90 días.