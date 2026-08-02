Sistema frontal deja sus dos primeras víctimas fatales: hay 347 damnificados y 2.052 personas aisladas

El sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país dejó este sábado sus dos primeras víctimas fatales, mientras las autoridades mantienen la alerta ante la persistencia de intensas precipitaciones, crecidas de ríos y desbordes que mantienen bajo emergencia a diversas comunas entre las regiones del Maule y Los Lagos.

Durante una nueva mesa técnica nacional encabezada en la dirección nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó el fallecimiento de dos personas en la Región de Los Ríos, hecho que marca el primer saldo fatal asociado al actual evento meteorológico.

La autoridad explicó que ambas víctimas viajaban en una camioneta por la ruta que une Panguipulli con Licán Ray, específicamente en el sector de Pata de Gallo, cuando un árbol cayó sobre el vehículo.

“Quisiéramos en primer lugar dar cuenta como gobierno del fallecimiento de dos personas el día de hoy, en el contexto de este evento meteorológico, en la Región de Los Ríos, en la ruta que une Panguipulli con Licán Ray, tras la caída de un árbol”, señaló Pavez, precisando que el hecho fue reportado cerca de las 16.40 horas y permanece bajo investigación de Carabineros.

Más de 155 mil clientes siguen sin electricidad

En materia de infraestructura, Pavez informó que el 97,7% de los clientes del país mantiene suministro eléctrico. Sin embargo, en la zona comprendida entre las regiones del Maule y Los Lagos, donde se concentran los efectos del sistema frontal, permanecen 155.891 clientes sin energía.

Asimismo, descartó que durante la jornada se hayan registrado oficialmente trombas marinas o tornados, pese a las condiciones atmosféricas adversas que afectan a la zona.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que las precipitaciones moderadas a fuertes continuarán durante la noche y recién comenzarán a disminuir durante la madrugada y la mañana del domingo.

La autoridad agregó que permanece vigente el aviso meteorológico por nubes con potencial tornádico entre las regiones del Biobío y Los Lagos, además de la posibilidad de tormentas eléctricas en sectores de La Araucanía y Los Ríos.

Cebrián explicó que las principales emergencias registradas durante la jornada corresponden a anegamientos, desbordes de ríos, aumento de caudales y remociones en masa.

En ese contexto, confirmó que este sábado se declaró alerta roja regional por desborde en Biobío, medida que se suma a la alerta roja vigente desde el viernes en La Araucanía por la misma condición. En total se registran ocho alertas roja y once alertas amarilla.

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, entrega información ante situación meteorológica en diferentes regiones del país.

Además, durante la jornada se activó en 13 oportunidades el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Lagos, principalmente de manera preventiva para advertir sobre el aumento del caudal de diversos cursos de agua.

Más de 2.000 personas permanecen aisladas

El balance entregado por Senapred da cuenta de 347 personas damnificadas, 88 albergadas y 2.052 aisladas, estas últimas principalmente debido a la interrupción temporal de caminos por el desborde de ríos.

En cuanto a los daños materiales, el organismo informó de 11 viviendas destruidas, 107 con daño mayor, 1.007 con daño menor y otras 572 en evaluación, cifras que corresponden a un levantamiento preliminar realizado por los municipios.

Biobío y La Araucanía concentran las mayores emergencias

En la Región del Biobío, donde durante la jornada se registraron cerca de 40 milímetros de lluvia y ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, las autoridades mantienen especial preocupación por el comportamiento de los ríos Pichilo y Curanilahue.

La región registra más de 34 mil clientes sin suministro eléctrico, 180 personas aisladas en Alto Biobío y múltiples remociones en masa en comunas como Florida, Los Ángeles, Nacimiento, Mulchén y Santa Juana.

En La Araucanía, en tanto, las comunas de Traiguén, Lumaco, Purén, Los Sauces, Angol, Renaico y Toltén concentran las principales afectaciones producto de las lluvias y el aumento de los caudales de ríos, mientras que unas 22 personas permanecen albergadas y cerca de 38 mil clientes continúan sin suministro eléctrico.

En la Región de Los Ríos siguen vigentes las alertas rojas para Valdivia, Los Lagos y La Unión debido a desbordes, mientras que las autoridades mantienen especial preocupación por la Villa Foitzick, en La Unión, donde continúan las labores de extracción de agua mediante motobombas para permitir el retorno de los habitantes.

En Los Lagos permanecen activas las alertas rojas para San Pablo, por el desborde del río Bueno, y para Osorno, por la crecida del río Rahue. En San Pablo se reportan unas 300 personas aisladas producto del aumento del caudal.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar acercarse a ríos y zonas inundadas, respetar las instrucciones contenidas en los mensajes SAE y no exponerse a situaciones de riesgo mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.