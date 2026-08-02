Senapred declara alerta roja para la comuna de Osorno por riesgo de desbordes

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la noche de este sábado alerta roja para la comuna de Osorno, Región de los Lagos, por desborde, debido al incremento en los caudales de ríos.

La medida se adoptó luego de que personal de la municipalidad de Osorno reportara un aumento sostenido del caudal del río Damas, en el sector del Parque Cuarto Centenario, situación que mantiene en condiciones de riesgo a la población ubicada en el sector ribereño.

Además, las autoridades informaron de la evacuación preventiva de una familia de cinco personas en el sector del puente Chaurakawin, debido al incremento constante del caudal del río Rahue, el que también provocó preliminarmente, el anegamiento de tres viviendas.

Ante esto, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos, Senapred declaró la alerta roja en la comuna de Osorno desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Con la declaración de dicha medida, se movilizarán los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento.