Muere Vincent Pastore, recordado actor de Los Soprano, a los 80 años

Muere Vincent Pastore a los 80 años: actor interpretó a “Big Pussy” en Los Soprano

El actor estadounidense Vincent Pastore, conocido por interpretar a Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero en la serie Los Soprano, murió este sábado a los 80 años.

Su representante, Bob McGowan, confirmó el fallecimiento y señaló que Pastore fue encontrado en su domicilio de City Island, en Nueva York, luego de que sus cercanos no pudieran comunicarse con él durante varios días.

Otros representantes del intérprete también confirmaron la noticia. Hasta ahora, no se ha comunicado oficialmente una causa de muerte y las circunstancias del fallecimiento permanecen bajo investigación.

Su papel como “Big Pussy”

Pastore alcanzó su mayor reconocimiento con el personaje de Salvatore Bonpensiero, uno de los integrantes más cercanos al círculo de Tony Soprano, interpretado por James Gandolfini.

“Big Pussy” tuvo un papel central durante las dos primeras temporadas de la producción de HBO. Su historia como integrante de la mafia convertido en informante del FBI protagonizó uno de los conflictos principales de la serie.

El actor participó en una treintena de episodios y regresó como invitado en temporadas posteriores. Su interpretación lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles de una producción considerada fundamental en la historia de la televisión estadounidense.

Una carrera marcada por los papeles de mafioso

Antes de llegar a Los Soprano, Pastore había construido una extensa trayectoria interpretando a delincuentes, mafiosos y personajes vinculados al crimen organizado.

Entre sus trabajos cinematográficos figuran Goodfellas, Awakenings, Carlito’s Way, Gotti, Mickey Blue Eyes, Revolver, Shark Tale y The Basketball Diaries. También participó en producciones televisivas como Law & Order, The Practice, Hawaii Five-0 y Yellowjackets.

Su carrera se extendió además a programas de entretenimiento y telerrealidad. Fue parte de espacios como Dancing With the Stars, Celebrity Family Feud y Celebrity Apprentice, y condujo un programa radial dedicado a figuras de la comunidad italoamericana.

Pastore nació el 14 de julio de 1946 en el Bronx y creció en New Rochelle. Sirvió en la Armada estadounidense durante la guerra de Vietnam y posteriormente estudió en la Universidad Pace. Le sobrevive su hija, Renee Pastore.