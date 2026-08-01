Explosión en local de Moscú deja al menos dos muertos y más de una decena de heridos

Una explosión en un restaurante provocó la muerte de al menos dos personas y dejó más de una decena de heridos en el centro de Moscú, en Rusia.

De acuerdo a lo reportado por la agencia RIA Novosti, se trata de un incidente registrado a las 19.55 hora local, en que un artefacto explosivo casero fue detonado en el restaurante Balzi Ross, ubicado en la plaza Kudrinskaya de Moscú.

En esa línea, se apuntó a que una mujer desconocida intentó introducir el mencionado artefacto explosivo al local, pero un guardia de seguridad le impidió el acceso. Sin embargo, el dispositivo habría explotado de igual manera y provocó, preliminarmente, la muerte de su portadora y otro cliente.

Hasta ahora, los medios locales rusos no han precisado con exactitud la cantidad de afectados. Por un lado, la agencia TASS reportó la muerte de tres personas y 15 lesionados de distinta gravedad. No obstante, RIA Novosti cifró dos fallecidos y unos 21 heridos.

Tras registrarse la explosión, investigadores y criminólogos del Departamento Principal de Investigación de la Federación Rusa para Moscú se desplegaron en el lugar para realizar las primeras diligencias y esclarecer las circunstancias y motivaciones que podría haber tras el incidente.