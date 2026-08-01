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    Explosión en local de Moscú deja al menos dos muertos y más de una decena de heridos

    Autoridades han reportado preliminarmente que se trató de un artefacto explosivo casero que fue detonado en un restaurante de la capital rusa.

    Por 
    Sebastián Yeza
    Foto referencial Getty Images

    Una explosión en un restaurante provocó la muerte de al menos dos personas y dejó más de una decena de heridos en el centro de Moscú, en Rusia.

    De acuerdo a lo reportado por la agencia RIA Novosti, se trata de un incidente registrado a las 19.55 hora local, en que un artefacto explosivo casero fue detonado en el restaurante Balzi Ross, ubicado en la plaza Kudrinskaya de Moscú.

    En esa línea, se apuntó a que una mujer desconocida intentó introducir el mencionado artefacto explosivo al local, pero un guardia de seguridad le impidió el acceso. Sin embargo, el dispositivo habría explotado de igual manera y provocó, preliminarmente, la muerte de su portadora y otro cliente.

    Hasta ahora, los medios locales rusos no han precisado con exactitud la cantidad de afectados. Por un lado, la agencia TASS reportó la muerte de tres personas y 15 lesionados de distinta gravedad. No obstante, RIA Novosti cifró dos fallecidos y unos 21 heridos.

    Tras registrarse la explosión, investigadores y criminólogos del Departamento Principal de Investigación de la Federación Rusa para Moscú se desplegaron en el lugar para realizar las primeras diligencias y esclarecer las circunstancias y motivaciones que podría haber tras el incidente.

    En tanto, el asesor del ministro de Sanidad, Alexey Kuznetsov, declaró que los heridos han sido asistidos. “Las víctimas de la explosión en el restaurante de Moscú están recibiendo toda la atención médica necesaria”, señaló.

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