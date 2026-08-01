PDI detiene a ocho sujetos e incauta más de $46 millones en drogas en La Granja

Ocho personas fueron detenidas durante un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) que permitió incautar drogas avaluadas en más de $46 millones en la comuna de La Granja.

El procedimiento fue desarrollado por el equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) San Ramón, en el marco de una investigación por infracciones a la Ley de Drogas y a la Ley de Control de Armas.

Según informó la institución, las diligencias permitieron establecer que una estructura dedicada al tráfico de sustancias ilícitas utilizaba distintos inmuebles de la Villa Bahía Catalina para comercializar drogas.

La indagatoria se inició a partir de antecedentes levantados por la propia policía. Durante el proceso, los detectives también detectaron que algunos de los investigados exhibían armamento semiautomático mediante redes sociales.

Con estos antecedentes, el Ministerio Público gestionó 13 órdenes de entrada y registro, ejecutadas posteriormente por los equipos policiales en distintos domicilios del sector.

Drogas, municiones y dinero en efectivo

Durante los allanamientos, la PDI decomisó 2.067,53 gramos de cocaína base, 1.832,27 gramos de clorhidrato de cocaína, 837,07 gramos de cannabis y 10,1 gramos de ketamina.

La institución estimó el valor total de las sustancias incautadas en $46.343.900.

Los detectives también encontraron 16 cartuchos calibre nueve milímetros, dos cargadores de subametralladora, tres balanzas digitales y elementos utilizados para dosificar drogas.

PDI detiene a ocho sujetos e incauta más de $46 millones en drogas en La Granja

A estas especies se sumaron 594,71 gramos de cafeína, dos teléfonos celulares, un dispositivo de grabación de video digital —DVR—, una licuadora inalámbrica y $3.232.000 en dinero en efectivo.

El inspector Fabián Lagos, de la Bicrim San Ramón, señaló que el operativo permitió desarticular al grupo investigado.

“El equipo MT-0 de esta Bicrim San Ramón, en el marco de una investigación por los delitos de infracción a la Ley de Drogas y a la Ley de Armas, dio cumplimiento a 13 órdenes de entrada y registro en la comuna de La Granja, logrando la detención de ocho personas”, afirmó.

El funcionario agregó que cinco de los imputados quedaron en prisión preventiva. No se entregaron antecedentes sobre las medidas cautelares decretadas para los otros tres detenidos.