Minsal apelará a fallo que ordenó reincorporar a exdirectora del Hospital de San Antonio tras declarar ilegal su remoción

El Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio comunicó que apelaran contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ordenó este sábado la reincorporación y el pago de sus remuneraciones a la exdirectora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, Loreto Maturana, tras declarar ilegal su remoción.

"El Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio tomó conocimiento de la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso respecto del recurso de protección interpuesto por la exdirectora del Hospital Claudio Vicuña", señaló la autoridad sanitaria a La Tercera.

“El Servicio ejercerá el recurso de apelación que contempla la ley, de ntro del plazo legal, por estimar que existen fundamentos jurídicos para que la Corte Suprema revise el criterio adoptado y se pronuncie respecto del procedimiento administrativo analizado en la sentencia que, hasta el momento, no se encuentra ejecutoriada", agregó el Servicio de Salud.

En tanto, el organismo del Ministerio de Salud (Minsal) declaró que “no emitirá mayores comentarios sobre el fondo de la causa” por tratarse de un proceso judicial en tramitación.

La controversia inició en abril del 2026 cuando a solo tres días de que la exministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, asumiera el cargo de subdirectora del Hospital, el Servicio le solicitó la renuncia no voluntaria a Maturana, bajo el argumento de “pérdida de confianza” y cuestionamientos relacionados con su conducción del establecimiento.

Es así que Maturana interpuso el recurso de protección que fue acogido por el tribunal durante la jornada. En concreto, se constató que la comunicación al Consejo de Alta Dirección Pública fue realizada después de que Maturana fuera notificada de la solicitud de renuncia.

Según la normativa, antes de adoptar la decisión de la renuncia no voluntaria, la autoridad debe informar por escrito y de manera fundada a Alta Dirección Pública, proceso declarado “ilegal y arbitrario” por el tribunal.

Por ello, dejó sin efecto la petición de renuncia y la resolución que declaró vacante el cargo, es decir, se ordenó su reincorporación y el pago de sus remuneraciones desde el momento en que fue apartada.