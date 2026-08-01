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    Qué es lo que está pasando en Ceuta, el territorio español que limita con Marruecos escenario de crisis migratoria

    La ciudad autónoma de 18,5 kilómetros cuadrados ha debido enfrentar el paso de 60.000 migrantes y decenas de muertes.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Europa Press / Europa Press

    Para entender qué esta ocurriendo en Ceuta hay que ver el mapa de esta ciudad autónoma ubicada entre África y Europa.

    Los reportes de medios españoles hablan del ingreso irregular de sobre 60 mil migrantes en 24 horas, el jueves 30 de julio, y decenas de personas muertas en su intento por cruzar desde Marruecos.

    ¿Qué es Ceuta?

    Ceuta es una ciudad autónoma española situada en una península, en la costa norte de África, en el extremo oriente del Estrecho de Gibraltar, separada del resto del territorio español por las aguas que confluyen del Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico.

    Su superficie es de 18,5 kilómetros cuadrados y tiene cerca de 85 mil habitantes.

    La península, en su parte occidental colinda con Marruecos. Una frontera de ocho kilómetros de norte a sur separa a Ceuta del país africano.

    En cada extremo de la frontera hay mar.

    Los migrantes escalaron vallas fronterizas o intentaron llegar a la costa nadando desde el espigón fronterizo de El Tarajal, por el sur.

    El fallo judicial que es apuntado como detonante

    Hace unas semanas, el Tribunal Supremo de España emitió un fallo sobre las devoluciones de migrantes que habría precipitado lo ocurrido en los últimos días de julio.

    El fallo determinó que la legislación migratoria no permite las “devoluciones en caliente” de personas interceptadas intentando cruzar a nado, interpretando que la normativa que regula el “rechazo exprés” en tierra no es aplicable en estos casos, por considerar que no existe una frontera física.

    Una interpretación mañosa de ese fallo habría incentivado el cruce masivo.

    Este sábado, se comenzó a instalar una barrera neumática y boyas de contención en la zona del espigón del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos.

    El Ministerio del Interior de España explicó que con eso se buscó “dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 8 de julio, que estableció que la disposición adicional décima de la ley de Extranjería, que habilita el rechazo en frontera de quienes intentar de manera irregular en esa ciudad autónoma o en Melilla, no puede aplicarse en el caso de quienes accede a nado, al no existir elementos de contención física que impidan su acceso a territorio nacional”.

    La instalación de la barrera cambiaría el escenario.

    Gobierno de España apunta a redes de tráfico de personas

    El jueves, día en que se desató la crisis, el Ministerio del Interior de España emitió un comunicado en el que se refirió a la situación, destacando “la ejemplar colaboración” con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria.

    La repartición encabezada por Fernando Grande-Marlaska considera “que las redes de tráfico de personas están instrumentalizando una sentencia judicial para fomentar el flujo de migrantes indocumentados, mayoritariamente jóvenes”.

    El ministro del Interior mantiene contacto permanente con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit y ambos países acordaron “reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta”.

    Gobierno local cuestiona medidas

    La respuesta del Gobierno de la Nación es tardía e insuficiente”, aseguró el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, del opositor Partido Popular.

    El actual presidente del Gobierno de España es Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

    Ceuta pidió al gobierno de Sánchez cerrar la frontera, declarar emergencia nacional, reforzar las Fuerzas de Seguridad del Estado y el despliegue del Ejército para garantizar la inviolabilidad del territorio en su límite con Marruecos.

    Sánchez comprometió el despliegue de una barrera física de contención en el mar y agilizar los expedientes de repatriación de los migrantes que llegaron de manera irregular.

    Por otro lado, enfrentó cuestionamientos desde otros países de la Unión Europea, como Italia, detallando algunas cifras asociadas a ingresos irregulares.

    “La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no. Número de entradas irregulares entre 2021 y 2026 según Frontex: por Italia 478.600, por los Balcanes occidentales 340.600, por Grecia 259.800, por España 234.760, por la frontera oriental 48.000. No es tiempo de dividir. Es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida”, manifestó el gobernante español en X.

    Situación humanitaria

    El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) llamó a garantizar los derechos de los niños y niñas, haciendo ver que las repatriaciones de menores de edad no pueden ser colectivas y están sometidas a “fuertes garantías jurídicas” previstas por la legislación.

    Según cifras oficiales, durante las primeras semanas de julio se registró la entrada de 505 menores, en su mayoría procedentes de Marruecos, aunque también había casos de otros países como Sudán, Guinea, Senegal y Siria.

    Más sobre:MigraciónCeutaEspañaMarruecosÁfricaUnión EuropeaGibraltarMar MediterráneoOcéano AtlánticoPedro Sánchez

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