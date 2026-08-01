Diputados RN piden al Gobierno poner urgencia a proyecto que permite apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías

La diputada Ximena Ossandón y el jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, solicitaron al Gobierno otorgar urgencia al proyecto de ley que busca establecer un régimen transitorio para que las Fuerzas Armadas apoyen a Carabineros y la Policía de Investigaciones en labores de seguridad pública y combate al crimen organizado.

La petición fue realizada mediante un oficio dirigido al ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, y al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en el que ambos parlamentarios solicitaron acelerar la tramitación del proyecto que modifica la Constitución.

Según indicaron los legisladores, la iniciativa fue presentada el 6 de julio de 2026 y establece un régimen excepcional para que las Fuerzas Armadas colaboren con las policías en zonas gravemente afectadas por el crimen organizado, contemplando patrullajes preventivos mixtos, vigilancia aérea y terrestre, apoyo tecnológico y logístico, resguardo territorial y presencia disuasiva, sin reemplazar las funciones propias de las policías ni restringir derechos constitucionales.

En el oficio, Ossandón y Schalper sostienen que esta propuesta constituye “un camino mucho más eficaz” para dotar al Estado de herramientas institucionales que permitan enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico transnacional.

Diputados RN piden al Gobierno poner urgencia a proyecto que permite apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías Diego Martin

La solicitud fue presentada luego de que se conociera que el Ejecutivo estudia una reforma constitucional para permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a las policías en barrios afectados por fenómenos criminales.

Al respecto, la diputada Ximena Ossandón afirmó que “valoramos que el Gobierno esté avanzando en una dirección similar. Nuestro proyecto ya está presentado y busca resolver el mismo problema: recuperar la presencia del Estado en los sectores más afectados por la violencia y el crimen organizado”.

La parlamentaria agregó que “si hoy existe acuerdo en el diagnóstico, no tiene sentido comenzar desde cero. Lo responsable es avanzar sobre una iniciativa que ya está presentada y que puede tramitarse con rapidez para entregar más herramientas al Estado”.

Por su parte, Diego Schalper señaló que “valoramos que el Gobierno finalmente reconozca que las herramientas actuales son insuficientes para enfrentar al crimen organizado. Lo dijimos hace semanas y actuamos en consecuencia, presentando una reforma constitucional que hoy cobra total vigencia”.

Diputados RN piden al Gobierno poner urgencia a proyecto que permite apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías JUAN EDURADO LOPEZ/ATON CHILE

“Lo coherente ahora es que el Ejecutivo apoye nuestro proyecto y le ponga urgencia. La seguridad de los chilenos no puede seguir esperando mientras el crimen organizado continúa ganando terreno”, agregó.

La moción fue presentada por los diputados de RN Ximena Ossandón, Juan Carlos Beltrán, Andrés Celis, Eduardo Durán, René Manuel García, Mauro González, Francisco Orrego, Luis Pardo, Diego Schalper y Tomás Kast (EVO).