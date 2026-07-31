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    Diputado Kast arremete contra Boric: “Si vuelve a iniciar su carrera política, lo va a hacer tal cual como cuando decía que iba a mear en el casco de un militar”

    El hijo de Mandatario planteó que, a diferencia de Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera, el frenteamplista "está echando por el suelo una institución que personas más grandes han construido a lo largo de todos estos años".

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El expresidente Gabriel Boric ha estado el ojo del huracán a raíz de una publicación que compartió en su cuenta de Instagram, en que se tildaba a su sucesor en La Moneda, José Antonio Kast, de ser un “imbécil”.

    Rápidamente, los dirigentes del Partido Republicano, la colectividad que Kast fundó, salieron a condenar la conducta del exmandatario. El diputado José Antonio Kast Adriasola, hijo del Presidente, no fue la excepción.

    La tarde de este viernes, en conversación con radio Agricultura, el parlamentario se refirió a la publicación compartida por Boric. “Esta ha sido un poco la tónica del Frente Amplio y de las juventudes del Partido Socialista, la dupla (de diputados Daniella) Cicardini y (Daniel) Manouchehri, de bajarle el pelo a las cosas. Bajarle el nivel a la discusión, al trato, a los argumentos”, planteó.

    Kast Adriasola identificó que “el problema de esto es que, cuando le bajan el nivel a la institución de los expresidentes, no se afecta una persona, se afecta el país”. Para el diputado, “los expresidentes han sido siempre personas a las que uno mira (...) con el respeto que se le debe a una persona que ejerció la más alta magistratura”.

    En el caso de Boric, Kast Adriasola distinguió: “La cosa es que el respeto se gana. Entonces, cuando este tipo de actitudes aparecen (en referencia a la publicación que compartió), lo que uno hace es perderle el respeto. Eso es un problema para nuestra institucionalidad grande”.

    El parlamentario considera que esa conducta también representa un problema para el propio exmandatario. “Si él quiere ser después candidato a presidente, tiene que mostrar que maduró, que cambió sus formas, que es capaz de conducir al país siendo el presidente de todos los chilenos y no de una barra brava. Este tipo de actitudes lo único que hace es demostrar que no maduró, que los cuatro años en La Moneda no le hicieron entender el poder, las instituciones y el país de una manera distinta”, sostuvo.

    “Los expresidentes generalmente toman distancia del debate contingente, a menos que vayan a ser candidatos. Pero retoman eso más cerca de la elección. El expresidente Boric se metió en la discusión de reconstrucción, hace poco reposteó al alcalde de Puente Alto por el tema de las contribuciones. Está adelantando tres años la discusión presidencial. Entonces, está echando por el suelo una institución que personas más grandes han construido a lo largo de todos estos años. O sea, Patricio Alywin, Ricardo Lagos, Eduardo Frei, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera se preocuparon de cuidar la institucionalidad. Gabriel Boric no lleva ni seis meses fuera y ya repostea esto”, agregó.

    No soltó al frenteamplista. Para concluir su análisis, el militante republicano afirmó: “Probablemente, si vuelve a iniciar su carrera política, lo va a hacer tal cual como era el Gabriel Boric que decía que iba a mear en el casco de un militar. Es decir, no cambió nada”.

    Kast hacía referencia al momento en que Boric cantó la canción “El cóndor”, de la banda chilena Fiskales Ad-Hok. Parte de la letra de esa obra menciona: “Cómo quisieramos mear en un casco militar. También podríamos quemar una bandera de Renovación Nacional”.

    Más sobre:PolíticaPartido RepublicanoJosé Antonio KastGabriel BoricFrente Amplio

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