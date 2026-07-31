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    Ojos de la llave: Vallejo reactiva su chat de difusión de “prensa” y la vuelta a clases de Enrique Paris

    En una semana marcada por la controversia que se generó a raíz del alza de los aranceles que impuso Estados Unidos a Chile, hubo varios episodios que pasaron desapercibidos o fueron muy controvertidos.

    Por 
    Equipo La Tercera

    1. La reactivación del chat de prensa de Vallejo

    Tras dejar el poder, el grupo en el que la Segegob difundió con la prensa durante cuatro años las actividades de Camila Vallejo cambió su nombre.

    De llamarse “Prensa Segegob 2026” pasó a ser “Prensa Ministra Camila Vallejo 2022-2026”. No se heredó a la nueva administración, de Mara Sedini, como sí ocurrió en otros ministerios, como el del Interior. La noche del jueves, el nombre se volvió a actualizar y pasó a ser, a secas, “Prensa Camila Vallejo”.

    Esto en el marco de la reactivación de la exvocera de gobierno de Boric en la discusión pública. Hace unos días dio una entrevista y este viernes el equipo que la acompañó en La Moneda compartió un comunicado y fotografías, sobre un conversatorio que ella encabezó con jóvenes en Cerro Navia, donde habló de su trayectoria como dirigente estudiantil y cuestionó al gobierno de Kast.

    2. La vuelta a clases de Enrique Paris

    La última vez que el exministro de Salud del expresidente Sebastián Piñera, Enrique Paris, estuvo en una sala de clases como alumno fue hace 36 años. Exactamente, en 1990, cuando pasó por la Universidad de Michigan durante su estadía en el hospital C.S. Mott Children’s Hospital en un curso sobre Cuidado Intensivo Post Operatorio Cardíaco.

    Casi cuatro décadas después, el ahora director médico de la Clínica Meds volverá a ser alumno por unos días. A fines de agosto participará en el seminario internacional para líderes en salud “Building Strong Health Systems for the Future” (“Construyendo sistemas de salud resilientes para el futuro”).

    La actividad académica será impartida en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la prestigiosa Universidad de Harvard, en la ciudad de Boston, Estados Unidos.

    3. El suspendido seminario de IA de la dupla Cicardini-Manouchehri

    Este viernes, a partir de las 9.30 horas, estaba programado el seminario “Gobernar el poder digital”, organizado por la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, además de la Fundación Encuentros del Futuro. El evento, que se realizaría en la sede de Santiago del Congreso Nacional, fue suspendido a raíz de la emergencia que afecta al país a raíz del frente de mal tiempo.

    Entre los asistentes, estaba contemplada una ministra de José Antonio Kast: la titular de Ciencias, Ximena Lincolao. Pese a que el diputado y la senadora han sido de los más duros opositores a la actual administración, ella aceptó la invitación y figuraba entre los nombres confirmados. También lo estaban el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, el exsenador Guido Girardi (PPD) y los diputados Gonzalo Winter (Frente Amplio), Cristóbal Martínez (UDI) y José Montalva (de la bancada PPD).

    En el seminario se pretendía abordar temas como la inteligencia artificial, plataformas y regulación democrática. Por ahora, no tiene una fecha de reprogramación.

    4. El origen de las antenas de internet que consiguió la ministra Lincolao

    Las antenas de internet satelital que permitió reconectar a cientos de personas que, incluso ahora, siguen aisladas en el norte del apís fue parte de una gestión impulsada por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, que involucró la utilización de sus contactos en el mundo empresarial y de innovación, que ha gestado en sus más de 30 años en Estados Unidos.

    Según relató la propia autoridad a través de sus redes, el temporal que dejó miles de personas aisladas en el Norte Chico la motivó a recurrir al sector privado para adquirir rápidamente los equipos, evitando los plazos habituales de compra del Estado. La iniciativa fue financiada con aportes de integrantes del International Women’s Forum (IWF) Chile, encabezado por Loreto Leyton, además de contribuciones de ACTI Chile y de empresarias como Lucy Avilés. Esta última destacó en 2017 por gestionar el envío de un avión Supertanker en los incendios forestales de Santa Olga. La ministra también coordinó que la misma empresa Starlink provea de internet satelital gratis durante al menos 60 días.

    La distribución de las antenas contó con apoyo logístico de Senapred, la Fuerza Aérea, el Ejército, autoridades regionales y municipales, permitiendo llevar conectividad a sectores incomunicados y facilitando atenciones críticas, como un parto asistido a distancia por una matrona a una madre que se encontraba aislada en Canela.

    5. De primera dama a Presidenta: el antiguo vínculo entre Marta Larraechea y Keiko Fujimori

    Corrían los años 90. En Chile gobernaba Eduardo Frei Ruiz-Tagle y en Perú, Alberto Fujimori. En 1994, tras la separación del mandatario peruano de Susana Higuchi, fue su hija, Keiko Fujimori, quien asumió el rol de primera dama con apenas 19 años, convirtiéndose en una de las más jóvenes de la región. Fue entonces cuando comenzó a estrechar una relación con Marta Larraechea, la entonces primera dama chilena.

    Con el paso de los años, el vínculo se mantuvo. Por eso, tras imponerse en las elecciones presidenciales peruanas, Keiko quiso que Larraechea estuviera presente en uno de los momentos más importantes de su carrera política: su cambio de mando.

    La exprimera dama chilena aceptó la invitación y lo hizo acompañada del expresidente Frei, quien de todas maneras ya se encontraba en Perú por actividades ligadas a su agenda internacional. Así, tres décadas después de conocerse en un contexto muy distinto, ambas volvieron a encontrarse, esta vez con los papeles invertidos: Keiko ya no como la joven primera dama de 19 años, sino como la nueva Presidenta del Perú.

    Larraechea regresó a Chile junto a Frei a bordo del avión presidencial. La aeronave hizo una escala en Copiapó, donde el Mandatario tenía actividades programadas, antes de continuar rumbo a Santiago. Ya sin el Presidente Kast en el avión, y siguiendo el protocolo habitual de la tripulación de la FACH, el piloto despidió por el altavoz a los pasajeros especiales del vuelo: la primera dama, María Pía Adriasola, el expresidente Frei y la exprimera dama, Marta Larraechea.

    Más sobre:La Tercera PMJosé Antonio KastCamila VallejoEnriqueParis

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