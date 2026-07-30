Minsal solicita la renuncia a Seremi de Salud de Arica, Karla Kepec, tras filtración de exigencias para un cupo laboral

El Ministerio de Salud confirmó la tarde de este jueves que solicitó la renuncia a la Seremi de Salud de Arica y Parinacota, Karla Kepec.

En un comunicado agradecieron “la labor desarrollada por la señora Kepec durante su gestión y reafirma su compromiso irrestricto con el cumplimiento de las normas y los principios que rigen la función pública”.

La solicitud de renuncia se produce luego que durante esta misma jornada se filtraran mensajes de un grupo de WhatsApp del Partido Republicano, en los cuales la autoridad reclutaba tecnólogos médicos con especialidad en laboratorio.

El conflicto estaba en que ponía como requisito que formaran parte del Partido Republicano o que fueran “hijo/a de republicano”.

“Junto con saludarles y esperando se encuentren bien les comento necesidad en mi Servicio Seremi de Salud a 02 tecnólogos médicos especialidad laboratorio para integrarse a mi depto de LabSal. Republicano o hijo/a de Republicano por favor enviar CV a arica@partidorepublicanodechile.cl. Según entrevista, ingreso inmediato ”, decía el mensaje publicado por la exautoridad.

Con la salida de Kepec, un total de 31 Seremis han dejado la administración de José Antonio Kast por distintas razones.