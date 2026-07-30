Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile? Foto referencial de archivo

Se acerca el mes de agosto y con el nuevo mes viene de la mano el siguiente Día del Niño, una de las esperadas fechas para celebrar en familia.

La jornada también es conocida como el Día del Niño y la Niña y cuenta con una fecha variable en cada calendario anual. Revisa a continuación el detalle para 2026.

Cuándo es el Día del Niño

El Día del Niño se celebra en Chile este 2026 durante el domingo 9 de agosto .

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Pese a que nuestra tradición local sitúa esta fecha en agosto, de forma internacional se reconoce al 20 de noviembre como el llamado Día Mundial de la Infancia, según explica Unicef.

Dicha jornada fue determinada por ser la ocasión en que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, además de ser el momento en que se acordó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989.

Según indica la organización, en 1954 la ONU recomendó destinar un día para “fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas del mundo, y promover su bienestar con actividades sociales y culturales”.