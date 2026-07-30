La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas? Foto: Instagram

Este jueves se confirmó una próxima visita de La Oreja de Van Gogh para nuestro país, donde Chile se encuentra considerado en su gira Tantas Cosas que Contar Tour.

La fecha fue anunciada para el 26 de marzo de 2027 , en el Movistar Arena de la Región Metropolitana.

Para el regreso se destaca la presencia de Amaia Montero, quien está de vuelta en la voz de la banda a cargo de éxitos como Rosas y 20 de enero.

Cuándo es la venta de entradas para La Oreja de Van Gogh

La venta de entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh en Chile se realizará a través de Puntoticket.

El proceso comenzará el 4 de agosto a las 11:00 horas con una preventa para clientes Banco Falabella, quienes podrán acceder a un 20% de descuento al ingresar los 6 primeros dígitos de la tarjeta y pagar con la misma.

La etapa se mantendrá activa hasta el 6 de agosto o hasta agotar stock de 2.117 boletos, donde se permitirá la compra de hasta cuatro unidades por transacción.

En tanto, la venta general de entradas comenzará el 6 de agosto a las 11:01 horas, donde se permitirá adquirir hasta seis boletos por compra.

Las ubicaciones y precios son los siguientes, incluyendo cargo por servicio sin descuento: