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    Tras viralización de video: MOP investiga supuesto acto sexual de pareja en dependencias de la cartera en Biobío

    “Se han adoptado de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes para esclarecer los hechos”, señaló la Seremi de Obras Públicas.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Video traerá consecuencias

    La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Obras Públicas del Biobío está investigando el registro difundido en redes sociales sobre un presunto acto sexual que habría ocurrido en las dependencias de la cartera en Concepción.

    Mediante un comunicado difundido este jueves, la Seremi del MOP del Biobío aseguró que “se han adoptado de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes para esclarecer los hechos”.

    “Rechazamos cualquier conducta que se aparte de los estándares de probidad, respeto y correcto funcionamiento que deben regir el actuar de quienes se desempeñan en la administración pública”, recalcaron.

    En esa línea, señalan que instruyeron una investigación administrativa “con el objetivo de determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y establecer las eventuales responsabilidades que correspondan”.

    “Evento aislado”

    Por otro lado, en una entrevista con radio San Cristóbal y La Tribuna de Los Ángeles, el seremi José Piña abordó la situación y descartó que esto opaque “el trabajo profesional que hace el ministerio".

    Este evento aislado es un evento que se tiene que investigar, hay que aclarar o esclarecer lo sucedido, ver si existen o no funcionarios involucrados y luego de eso aplicar el reglamento correspondiente”, sostuvo.

    Piña destacó que por eso “durante la mañana, se instruyó la investigación sumaria para así dar el debido proceso a esta situación y que mañana se cumpla en realidad lo que establece el reglamento, el estatuto administrativo y las otras normativas vigentes”.

    “Hoy en día el Estatuto Administrativo no exige a todos los funcionarios públicos mantener una vida privada y pública acorde a los cargos que estamos ejerciendo, ya sean autoridades electas, autoridades nominadas como en mi caso, o funcionarios públicos. Hoy en día la normativa es sumamente clara, hay que analizar si es que existen o no existen responsabilidades al respecto, sabemos que las personas pueden cometer errores y en ese sentido también nosotros estamos muy preocupados de mantener esta investigación en su debido proceso, para resguardar la integridad de todas las personas que se pueden ver involucradas y de esa forma no afectar tampoco su vida personal más allá de los hechos sucedidos. Nosotros queremos ser súper responsables”, insistió la autoridad.

    Más sobre:MOPAdministración PúblicaBiobíoConcepciónSeremi MOP BiobíoSexo

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