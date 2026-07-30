Desmenuzando a un Boca Juniors en reconstrucción que desembarca en Rancagua para desafiar a O’Higgins

O’Higgins de Rancagua tendrá hoy uno de los partidos más importantes de sus 71 años de historia. Porque la región recibirá a un gigante del continente como Boca Juniors, por el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana. En la ida, disputada en La Bombonera, la ventaja resultó ser solo de un gol para los argentinos. El cuadro chileno supo complicar a su rival, sobre todo en el primer tiempo, donde desperdició ocasiones claras para abrir la cuenta. Pero la premisa era salir airoso de La Boca y se cumplió. En El Teniente promete ser otra historia.

La derrota con Universidad Católica del pasado 28 de mayo generó un sismo de proporciones en el club de La Ribera, porque quedar eliminado en la fase grupal de la Libertadores resulta inconcebible para los hinchas y para el particular medio periodístico transandino, que sigue los pasos del elenco xeneize 24/7. Se acabó el proceso de Claudio Úbeda y las críticas hacia el presidente/ídolo Juan Román Riquelme se dispararon. En plena fase de reconstrucción, llegó Rodolfo Arruabarrena para asumir por segunda vez un banquillo caliente. El Vasco tiene espalda por su pasado como futbolista y como DT.

El domingo pasado, hizo una mixtura. Cuidó a gran parte de los titulares de cara a la revancha de este jueves. Esto le permitió a Williams Alarcón, por ejemplo, ser titular. La apuesta no resultó. Perdió de manera rotunda 3-0 con Deportivo Riestra, en el estreno en el Torneo Clausura. Fue el tercer partido de la segunda era de Arruabarrena y la primera derrota, y los primeros goles encajados.

Reconstrucción azul y oro

Los atisbos de la renovación que ha intentado hacer el cuadro azul y oro se notan en la plantilla, más no todavía en el juego que espera la exigente y exitista hinchada boquense. El dato duro indica que, en relación con la lista de buena fe de la Libertadores, salieron 11 futbolistas para la lista de la Sudamericana. Ya no está Edinson Cavani, quien rescindió su contrato con el club, yéndose por la puerta de atrás. Las lesiones y el bajo rendimiento mermaron la imagen del uruguayo en Boca. Pasó de la expectativa mundial a una sonora decepción.

También están fuera Lucas Janson, Marcelo Weigandt (titular ante Católica en el Claro Arena), Agustín Martegani, Ander Herrera y el lesionado Agustín Marchesín, entre otros.

Boca Juniors. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Desde los nombres, hay cambios. Comparando la oncena titular que perdió con los cruzados en La Bombonera con el elenco que salió a enfrentar a los celestes el pasado jueves, permanecen solo cuatro elementos: el lateral izquierdo Lautaro Blanco; y los mediocampistas Milton Delgado, Tomás Aranda y Leandro Paredes. El subcampeón del mundo con Argentina se bajó del avión y se unió a los trabajos con Boca. Dio el pase gol para el 1-0 de Miguel Merentiel, en una de las pocas chances con ventaja que le quedaron al charrúa.

En aquel histórico batacazo de los cruzados en Buenos Aires, el Boca de Úbeda salió con un 4-4-2, el cual nunca pudo fluir con calma al no encontrar espacios. Registró el 71% de posesión de balón y 22 tiros totales, pero de los cuales solo dos fueron al marco. Sumó 588 pases, 495 precisos (el 84,2%), y una eficacia del 70% en los pases en el último tercio (datos de Sofascore). Pero no anotó y quedó eliminado.

En la incipiente era del Vasco Arruabarrena, el otrora lateral del Villarreal de Manuel Pellegrini ha transitado entre el 4-2-3-1 y el 4-3-3. Paredes resulta vital en esta estructura, al ser la primera salida. Teniendo la cancha de frente, la pelota necesariamente pasa por los pies del mundialista argentino. La banda izquierda cobra relevancia no solo por la pasada de Blanco, sino que por la presencia de Sebastián Villa. El colombiano retornó a la institución luego de una escandalosa salida, a raíz de una condena por violencia de género. Terminó recalando en Bulgaria, hasta que “renació” en Independiente Rivadavia.

Villa animó un interesante duelo con Felipe Faúndez en la ida. De hecho, complicó bastante al lateral nacional. Registrando 56 pases, intentó solo un regate. Su presencia en la titularidad significa que cobrará importancia en la faceta ofensiva de Boca, para darle velocidad y cambio de ritmo. Mientras que Merentiel ha asumido el rol de centrodelantero, aunque no sea su puesto natural (es más un segunda punta, un complemento del 9).

En relación con ese juego ante la UC, Boca tuvo menos el balón contra O’Higgins (59%) y sumó la misma cantidad de tiros a puerta (2) en 15 totales. Sí mejoró la precisión de pases (86,5%) y las entregas en el último tercio (75%). “Nos hubiese gustado tener un poquito más de control de pelota, pero también tuvimos situaciones para convertir un gol más. Es un muy buen rival, que tiene muchos más partidos oficiales que nosotros y se vio por algunos momentos”, declaró Arruabarrena después del triunfo por la mínima de la ida. También afirmó que “tengo que exigirles más y tenemos que mejorar”.