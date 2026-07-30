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    EN VIVO

    Repasa la victoria de Alejandro Tabilo frente al francés Terence Atmane en los octavos de final del ATP de Washington

    El chileno avanzó en el torneo de la capital estadounidense ante un rival que nunca había enfrentado. Revive todos los detalles del partido en el siguiente relato virtual.

    Tabilo está disputando el ATP de Washington. Foto: @tabilo97
    Alejandro Tabilo67
    Terence Atmane36


    Hasta la próxima

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    Lo gana Tabilo

    Aprovecha su segundo match point y se mete en los cuartos de final del ATP 500 de Washington.

    Desperdicio

    Tabilo tenía un match point y no lo aprovecha.

    Definición

    El francés mantiene su servicio y todo se definirá en tie break.

    Otra vez

    Nuevamente, Tabilo resuelve con un ace las complicaciones del juego.

    Se mantiene

    Atmane tenía la presión de sacar para continuar el partido y gana su servicio sin problemas.

    Gran servicio

    Cada vez que el francés lo apura, Tabilo mete buenos saques y se queda con el punto.

    Se afirma

    Atmane ya no se muestra débil en su servicio y lo gana con cierta facilidad.

    No cede

    Pese a los problemas que le pone el francés, Tabilo mantiene su servicio.

    Dos aces

    Cuando la cosa se le complicaba a Tabilo, el chileno mete dos buenos primeros servicios y se queda con el game.

    Estuvo cerca

    Tabilo casi quiebra al francés, pero Atmane logró quedarse con el punto.

    Gran muñeca

    Un punto de esos que se viralizan en redes sociales y Tabilo se queda con su servicio.

    Ace

    El francés cierra el punto con un ace e iguala en este segundo set.

    Parte bien

    Tabilo gana su servicio en el primer juego del segundo set.

    Únete

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    Quiebre y set

    Tabilo se impone en el servicio de Atmane y se lleva la primera manga.

    Juego para Tabilo

    El chileno impone su servicio de manera impecable.

    Bien jugado

    El tenista francés mantiene su servicio con puntos bien ejecutados.

    Firme

    Tabilo se impone con holgura en su juego.

    Sin problemas

    El francés gana rápidamente su juego.

    Juego Tabilo

    Tras sacarse dos puntos de quiebre, el chileno ratifica su servicio.

    Tensión

    Tabilo había regalado un break point, pero se lo saca de buena manera.

    Error no forzado

    Atmane la manda larga y se produce el primer quiebre a favor de Tabilo.

    Punto de Quiebre

    Tabilo tiene el primer break point del partido.

    Gana sin problemas

    Tabilo logra mantener su servicio sin sobresaltos.

    Comenzó el juego

    Sirve el francés. Y mantiene su saque. 1-0.

    Preparación

    Los tenistas ya están en la cancha y pronto comenzarán a jugar

    Únete

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    Retraso

    Pese a que el partido estaba programado a las 16:30. Aún no comienza.

    Sorpresa

    Atmane llega a este duelo al dejar afuera a uno de los favoritos, Frances Tiafoe (19°) por 4-6, 6-3 y 6-4.

    ¿Cómo llegó Tabilo?

    Le ganó en la ronda anterior al neerlandés Tallon Griekspoor (66°): 7-6(3), 4-6 y 6-4.

    Ranking

    El chileno Alejandro Tabilo ocupa el puesto 30 del ranking ATP. Y el francés Terence Atmane está en el lugar 56.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:TenisAlejandro TabiloTerence AtmaneATP de WashingtonATP 500ATP TourTenis en vivoTabilo vs Atmane

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