Repasa la victoria de Alejandro Tabilo frente al francés Terence Atmane en los octavos de final del ATP de Washington
El chileno avanzó en el torneo de la capital estadounidense ante un rival que nunca había enfrentado. Revive todos los detalles del partido en el siguiente relato virtual.
|Alejandro Tabilo
|6
|7
|Terence Atmane
|3
|6
Hasta la próxima
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Lo gana Tabilo
Aprovecha su segundo match point y se mete en los cuartos de final del ATP 500 de Washington.
Desperdicio
Tabilo tenía un match point y no lo aprovecha.
Definición
El francés mantiene su servicio y todo se definirá en tie break.
Otra vez
Nuevamente, Tabilo resuelve con un ace las complicaciones del juego.
Se mantiene
Atmane tenía la presión de sacar para continuar el partido y gana su servicio sin problemas.
Gran servicio
Cada vez que el francés lo apura, Tabilo mete buenos saques y se queda con el punto.
Se afirma
Atmane ya no se muestra débil en su servicio y lo gana con cierta facilidad.
No cede
Pese a los problemas que le pone el francés, Tabilo mantiene su servicio.
Dos aces
Cuando la cosa se le complicaba a Tabilo, el chileno mete dos buenos primeros servicios y se queda con el game.
Estuvo cerca
Tabilo casi quiebra al francés, pero Atmane logró quedarse con el punto.
Gran muñeca
Un punto de esos que se viralizan en redes sociales y Tabilo se queda con su servicio.
Ace
El francés cierra el punto con un ace e iguala en este segundo set.
Parte bien
Tabilo gana su servicio en el primer juego del segundo set.
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Quiebre y set
Tabilo se impone en el servicio de Atmane y se lleva la primera manga.
Juego para Tabilo
El chileno impone su servicio de manera impecable.
Bien jugado
El tenista francés mantiene su servicio con puntos bien ejecutados.
Firme
Tabilo se impone con holgura en su juego.
Sin problemas
El francés gana rápidamente su juego.
Juego Tabilo
Tras sacarse dos puntos de quiebre, el chileno ratifica su servicio.
Tensión
Tabilo había regalado un break point, pero se lo saca de buena manera.
Error no forzado
Atmane la manda larga y se produce el primer quiebre a favor de Tabilo.
Punto de Quiebre
Tabilo tiene el primer break point del partido.
Gana sin problemas
Tabilo logra mantener su servicio sin sobresaltos.
Comenzó el juego
Sirve el francés. Y mantiene su saque. 1-0.
Preparación
Los tenistas ya están en la cancha y pronto comenzarán a jugar
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Retraso
Pese a que el partido estaba programado a las 16:30. Aún no comienza.
Sorpresa
Atmane llega a este duelo al dejar afuera a uno de los favoritos, Frances Tiafoe (19°) por 4-6, 6-3 y 6-4.
¿Cómo llegó Tabilo?
Le ganó en la ronda anterior al neerlandés Tallon Griekspoor (66°): 7-6(3), 4-6 y 6-4.
Ranking
El chileno Alejandro Tabilo ocupa el puesto 30 del ranking ATP. Y el francés Terence Atmane está en el lugar 56.
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