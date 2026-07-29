SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    La quinta edición del festival de fotolibros será inaugurada con el lanzamiento de tres libros que rinden homenaje a fotógrafas chilenas cuya obra ha sido clave en el desarrollo de la fotografía nacional.

    Constanza PalmaPor 
    Constanza Palma

    La memoria visual de tres destacadas fotógrafas chilenas será la protagonista de la jornada inaugural del festival de fotolibros StgoFoto 2026. En el marco de su quinta edición que se realizará entre el 30 de julio y el 2 de agosto en el Centro Cultural La Moneda, se presentarán tres publicaciones que rescatan y revisitan la obra de Mariana Matthews, Julia Toro y Elena Concha Silva, tres autoras cuyas miradas han marcado la historia de la fotografía nacional desde distintos territorios, generaciones y lenguajes.

    Los lanzamientos, programados para el jueves 30 de julio, forman parte de una jornada especialmente dedicada a publicaciones e investigaciones sobre archivos de mujeres. Más que presentar nuevos libros, las actividades buscan poner en valor el legado de creadoras cuya obra ha permanecido vigente y continúa inspirando a nuevas generaciones de fotógrafos, investigadores y lectores.

    Mariana Matthews - “Antología fotográfica”

    “Antología fotográfica” es una publicación de Ediciones Universidad Austral de Chile con selección y textos de Ignacio Szmulewicz. El volumen reúne por primera vez más de cuatro décadas de trabajo de la reconocida fotógrafa del sur de Chile, incorporando imágenes inéditas junto a obras exhibidas tanto en el país como en el extranjero. La presentación contará además con la participación de la artista visual y fotógrafa Jocelyne Rodríguez Droguett.

    Elena Concha Silva - “Sueño cielos estrellados”

    Editado por Espe Fuentes Espinoza e Ivón Figueroa Taucán y publicado por Almacén Editorial, es el primer fotolibro dedicado a Elena Concha Silva, el cual recupera más de cuarenta años de fotografías tomadas en el Maule Sur y rescata un archivo de más de cinco mil imágenes que permaneció resguardado durante décadas. La publicación ofrece una mirada integral sobre el trabajo de la fotógrafa parralina y contribuye a ampliar el conocimiento sobre su legado.

    Julia Toro - “Roots”

    Publicado por Fluq Ediciones, este fotolibro está dedicado a Julia Toro, artista visual de 92 años y una de las figuras más influyentes de la fotografía de autor en Chile. Con diseño de Erwin Velasco y edición de Hugo Ángel y el propio Velasco, el libro propone una nueva lectura de la trayectoria de la artista, profundizando en las raíces de una obra que ha influido en generaciones de fotógrafos. La actividad contará con la presencia de la propia Julia Toro.

    La quinta edición de StgoFoto se realizará entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 10:00 a 19:00 horas en el Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago). La entrada es liberada.

    Más sobre:Datos PaulaCulturaStgo FotoFestival Stgo FotoStgo Foto 2026Centro Cultural Palacio la MonedaCCPLM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidenta de la CPC: “Creo que es políticamente imposible pensar en una privatización de Codelco”

    Ministro Arrau en Foro Internacional de Crimen Organizado: “Durante mucho tiempo Chile creyó que podía mirar esta amenaza desde lejos”

    Bus interurbano se vuelca en la Ruta 5 Norte cerca de María Elena: chofer y 15 pasajeros resultaron lesionados

    Empleados del sector tecnológico piden a EE.UU. liderar esfuerzo global para gestionar riesgos de la IA avanzada

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    La economía de EE.UU. se desacelera en el segundo trimestre y crece menos de lo esperado

    Lo más leído

    1.
    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)

    2.
    La reivindicación de los psicofármacos

    La reivindicación de los psicofármacos

    3.
    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    4.
    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 30 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 30 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este jueves 30 de julio: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada por tercer día consecutivo

    Así funciona la red de Metro este jueves 30 de julio: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada por tercer día consecutivo

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Ministro Arrau en Foro Internacional de Crimen Organizado: “Durante mucho tiempo Chile creyó que podía mirar esta amenaza desde lejos”
    Chile

    Ministro Arrau en Foro Internacional de Crimen Organizado: “Durante mucho tiempo Chile creyó que podía mirar esta amenaza desde lejos”

    Bus interurbano se vuelca en la Ruta 5 Norte cerca de María Elena: chofer y 15 pasajeros resultaron lesionados

    Temblor hoy, jueves 30 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Presidenta de la CPC: “Creo que es políticamente imposible pensar en una privatización de Codelco”
    Negocios

    Presidenta de la CPC: “Creo que es políticamente imposible pensar en una privatización de Codelco”

    La economía de EE.UU. se desacelera en el segundo trimestre y crece menos de lo esperado

    Pérez Mackenna aborda las críticas de los ministros Campos y Barros a EE.UU. por los aranceles y advierte: “La Cancillería es la que negocia en esto”

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano
    Tendencias

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    “Será una prueba de carácter”: en Argentina abordan la presión con la que Boca Juniors llega a enfrentar a O’Higgins
    El Deportivo

    “Será una prueba de carácter”: en Argentina abordan la presión con la que Boca Juniors llega a enfrentar a O’Higgins

    “Golpe de marketing en peligro de desvanecerse”: el mundo reacciona ante el cambio de nombre de Vozinha en Colo Colo

    “Nunca regresó; presumiblemente bajo la influencia de terceros y agentes”: en Rusia exigen el retorno de Jordhy Thompson

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Mijares celebra 40 años de carrera con el aclamado espectáculo “Mijares Sinfónico”
    Cultura y entretención

    Mijares celebra 40 años de carrera con el aclamado espectáculo “Mijares Sinfónico”

    Laura Chivite, escritora española: “Cada vez hay más figuras maternas alternativas y familias no normativas”

    Olivia Wilde y la elogiada cinta La Invitación: “Me volví mucho menos cínica respecto al matrimonio”

    Empleados del sector tecnológico piden a EE.UU. liderar esfuerzo global para gestionar riesgos de la IA avanzada
    Mundo

    Empleados del sector tecnológico piden a EE.UU. liderar esfuerzo global para gestionar riesgos de la IA avanzada

    Francia condena la violación del espacio aéreo de Polonia durante los ataques rusos contra Ucrania

    Zelenski advierte a sus socios de que no pueden dejar solo a Ucrania tras los últimos ataques mortales rusos

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto
    Paula

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)