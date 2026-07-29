Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

La memoria visual de tres destacadas fotógrafas chilenas será la protagonista de la jornada inaugural del festival de fotolibros StgoFoto 2026. En el marco de su quinta edición que se realizará entre el 30 de julio y el 2 de agosto en el Centro Cultural La Moneda, se presentarán tres publicaciones que rescatan y revisitan la obra de Mariana Matthews, Julia Toro y Elena Concha Silva, tres autoras cuyas miradas han marcado la historia de la fotografía nacional desde distintos territorios, generaciones y lenguajes.

Los lanzamientos, programados para el jueves 30 de julio, forman parte de una jornada especialmente dedicada a publicaciones e investigaciones sobre archivos de mujeres. Más que presentar nuevos libros, las actividades buscan poner en valor el legado de creadoras cuya obra ha permanecido vigente y continúa inspirando a nuevas generaciones de fotógrafos, investigadores y lectores.

Mariana Matthews - “Antología fotográfica”

“Antología fotográfica” es una publicación de Ediciones Universidad Austral de Chile con selección y textos de Ignacio Szmulewicz. El volumen reúne por primera vez más de cuatro décadas de trabajo de la reconocida fotógrafa del sur de Chile, incorporando imágenes inéditas junto a obras exhibidas tanto en el país como en el extranjero. La presentación contará además con la participación de la artista visual y fotógrafa Jocelyne Rodríguez Droguett.

Elena Concha Silva - “Sueño cielos estrellados”

Editado por Espe Fuentes Espinoza e Ivón Figueroa Taucán y publicado por Almacén Editorial, es el primer fotolibro dedicado a Elena Concha Silva, el cual recupera más de cuarenta años de fotografías tomadas en el Maule Sur y rescata un archivo de más de cinco mil imágenes que permaneció resguardado durante décadas. La publicación ofrece una mirada integral sobre el trabajo de la fotógrafa parralina y contribuye a ampliar el conocimiento sobre su legado.

Julia Toro - “Roots”

Publicado por Fluq Ediciones, este fotolibro está dedicado a Julia Toro, artista visual de 92 años y una de las figuras más influyentes de la fotografía de autor en Chile. Con diseño de Erwin Velasco y edición de Hugo Ángel y el propio Velasco, el libro propone una nueva lectura de la trayectoria de la artista, profundizando en las raíces de una obra que ha influido en generaciones de fotógrafos. La actividad contará con la presencia de la propia Julia Toro.

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La quinta edición de StgoFoto se realizará entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 10:00 a 19:00 horas en el Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago). La entrada es liberada.