SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)

    "Todos merecemos trabajos que entiendan que las personas no dejamos de ser personas cuando empezamos nuestra jornada laboral", dice la autora de esta columna.

    Por 
    Constanza Villalobos

    Hace ocho años tomé una decisión que para muchos fue una locura. Renuncié a un trabajo estable como abogada. Renuncié al sueldo fijo, al contrato indefinido y a esa tranquilidad que todos celebraban cuando me preguntaban cómo me estaba yendo. Lo curioso es que, mientras todos pensaban que yo estaba dejando la seguridad, yo sentía exactamente lo contrario.

    Vivía esperando. Esperando que llegara el viernes. Esperando las vacaciones. Esperando la hora de almuerzo. Esperando las seis de la tarde para sentir que el día, por fin, empezaba a ser mío. No era infeliz. Tampoco tenía un mal trabajo. Pero había algo que me pesaba todos los días: la sensación de que mi tiempo siempre le pertenecía primero a alguien más.

    Recuerdo mirar el reloj una y otra vez. No porque quisiera trabajar menos. Lo miraba porque necesitaba recuperar la sensación de elegir. Elegir cuándo salir a caminar. Elegir si almorzar con calma. Elegir cuándo tomar vacaciones sin sentir que estaba negociando un favor.

    Con el tiempo entendí que no estaba escapando del trabajo. Estaba buscando libertad. Por eso, cuando escucho el debate sobre las jornadas laborales y aparecen voces diciendo que reducir las horas hace a las personas menos productivas, siento que seguimos discutiendo desde el lugar equivocado. Seguimos midiendo el trabajo en horas, como si la presencia fuera sinónimo de compromiso. Como si permanecer más tiempo sentado en una oficina garantizara mejores ideas, mejores resultados o personas más realizadas.

    Quizás la pregunta no debería ser cuántas horas trabajamos. Quizás deberíamos preguntarnos cuántas de esas horas vivimos sintiendo que nuestra vida nos pertenece. Porque el verdadero desgaste no siempre viene del exceso de trabajo. Muchas veces viene de la falta de autonomía. De tener que pedir permiso para llevar a un hijo al médico. De no poder acompañar a una madre. De organizar toda la vida alrededor de un horario que alguien más definió por nosotros.

    No todas las personas quieren emprender. Y tampoco todas deberían hacerlo. Pero sí creo que todos merecemos algo mucho más básico: trabajos que entiendan que las personas no dejamos de ser personas cuando empezamos nuestra jornada laboral.

    Ser independiente tampoco es una historia perfecta. Hay meses de incertidumbre, decisiones difíciles y responsabilidades que recaen completamente sobre mí. Trabajo mucho. Probablemente más que cuando era empleada.

    Pero en estos ocho años también construí una empresa. Formé un equipo. He podido contratar personas y crear un espacio donde otras abogadas también puedan ejercer su profesión con más autonomía y flexibilidad. Y, a través de mis mentorías, acompaño a mujeres que quieren independizarse.

    No renuncié para trabajar menos. Renuncié para que mi tiempo volviera a tener mi nombre. No renuncié a un trabajo. Renuncié a una vida que no era mía. Y qué lindo se siente estar escribiendo esto desde un café, con mi perrita acompañándome, esperando a una abogada que viene a conversar conmigo porque también está buscando construir una vida profesional que se parezca más a ella.

    Hace ocho años yo fui esa mujer que dudaba, que tenía miedo, que no sabía si existía otra forma. Hoy tengo la fortuna de acompañar a otras a descubrir que sí. Y quizás ese es el regalo más inesperado de haber elegido mi libertad: darme cuenta de que una decisión que empezó como una historia de amor conmigo misma, terminó convirtiéndose en una oportunidad para que otras también escriban la suya.

    Más sobre:Hablemos de amorTrabajoAmorAmor propioConciliaciónFamilia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El otro drama de los temporales: 15 mil personas se mantienen aisladas hace casi una semana

    Nueva batalla republicana: Squella plantea privatizar Codelco y gobierno descarta avanzar en esa línea

    Gobierno intenta desdramatizar salidas de seremis en medio de cuestionamientos de parlamentarios oficialistas

    Gobierno ajusta su propuesta para modificar la ordenanza de construcción

    Los detalles de la formalización del exseremi de Salud de Magallanes imputado por eventual violación a un escort

    Regiones de Coquimbo y Atacama concentran más de la mitad de la infraestructura pública del país afectada por las lluvias

    Lo más leído

    1.
    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños

    2.
    La reivindicación de los psicofármacos

    La reivindicación de los psicofármacos

    3.
    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    4.
    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    5.
    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles

    Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comunas donde no habrá recolección de basura durante este miércoles

    Comunas donde no habrá recolección de basura durante este miércoles

    El otro drama de los temporales: 15 mil personas se mantienen aisladas hace casi una semana
    Chile

    El otro drama de los temporales: 15 mil personas se mantienen aisladas hace casi una semana

    Nueva batalla republicana: Squella plantea privatizar Codelco y gobierno descarta avanzar en esa línea

    Gobierno intenta desdramatizar salidas de seremis en medio de cuestionamientos de parlamentarios oficialistas

    En dos días el dólar pierde $20 mientras el petróleo vuelve a niveles de US$80
    Negocios

    En dos días el dólar pierde $20 mientras el petróleo vuelve a niveles de US$80

    Grandes y medianas empresas estarán obligadas a informar sobre sus políticas de equidad de género

    Michael Clark por compra de Azul Azul en 2024: “Es altamente probable que el contrato quede sin efecto”

    Qué fue lo más pedido por delivery en Chile durante el Mundial 2026
    Tendencias

    Qué fue lo más pedido por delivery en Chile durante el Mundial 2026

    Las 13 regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Advierten el retorno de un frente de lluvia intensa a Coquimbo y Valparaíso este viernes: revisa los sectores afectados

    Las razones de la UC para sancionar a cinco hinchas que asistieron al Claro Arena
    El Deportivo

    Las razones de la UC para sancionar a cinco hinchas que asistieron al Claro Arena

    Independiente anuncia a Santiago Mele, el arquero al que Fernando Ortiz quería en Colo Colo

    O’Higgins toma nota: Carlos Palacios vuelve a lesionarse en Boca Juniors de cara al duelo por la Copa Sudamericana

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall
    Tecnología

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia

    IA Agéntica: la energía del siglo XXI

    CORFO impulsa un programa de desarrollo productivo para la industria musical
    Cultura y entretención

    CORFO impulsa un programa de desarrollo productivo para la industria musical

    Manuel García despedirá su exitosa gira “Pánico” en el Teatro Municipal de Santiago

    Christián Henríquez y la segunda vida de Ruperto: “Hoy es un personaje icónico”

    ¿Se ha suavizado la relación entre Trump y Zelensky? Ambos asisten junto a Netanyahu a funeral del senador Graham
    Mundo

    ¿Se ha suavizado la relación entre Trump y Zelensky? Ambos asisten junto a Netanyahu a funeral del senador Graham

    Irán lanza misiles contra fuerzas de EE.UU. en Medio Oriente

    “Recibimos un país marcado por el abandono”: los ejes del primer discurso de la Presidenta de Perú

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)
    Paula

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico